В Министерстве образования и науки назвали специальности, которые стали наименее популярными среди абитуриентов, поступавших на бюджет в 2020 году. На эти направления было подано наименьшее количество заявлений абитуриентов.

МОН предоставили ответ на запрос издания УНН.

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Так наиболее непопулярной специальностью стала "Гидроэнергетика". На эту специальность было подано наименьшее количество заявлений – только 46.

Какие специальности стали наименее популярными среди абитуриентов в 2020 году

Гидроэнергетика – 46 заявлений;

Пожарная безопасность – 61;

Общественное здоровье – 110;

Религиоведение – 114;

Судостроение – 134;

Технологии легкой промышленности – 178;

Гражданская безопасность – 208;

Деревообрабатывающие и мебельные технологии – 210;

Садоводство и виноградарство – 215;

Железнодорожный транспорт – 239.

А какие специальности стали самыми популярными? Будущие бакалавры активно выбирали правовые, управленческие, гуманитарные и IT-специальности. Однако, в десятку по количеству поданных заявлений также вошла учительская специальность – 014 "Среднее образование".



Самые популярные специальности 2020 / инфографика 24 канала

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