Какие специальности наименее популярны среди абитуриентов в 2020 году
В Министерстве образования и науки назвали специальности, которые стали наименее популярными среди абитуриентов, поступавших на бюджет в 2020 году. На эти направления было подано наименьшее количество заявлений абитуриентов.
МОН предоставили ответ на запрос издания УНН.
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Так наиболее непопулярной специальностью стала "Гидроэнергетика". На эту специальность было подано наименьшее количество заявлений – только 46.
Какие специальности стали наименее популярными среди абитуриентов в 2020 году
- Гидроэнергетика – 46 заявлений;
- Пожарная безопасность – 61;
- Общественное здоровье – 110;
- Религиоведение – 114;
- Судостроение – 134;
- Технологии легкой промышленности – 178;
- Гражданская безопасность – 208;
- Деревообрабатывающие и мебельные технологии – 210;
- Садоводство и виноградарство – 215;
- Железнодорожный транспорт – 239.
А какие специальности стали самыми популярными? Будущие бакалавры активно выбирали правовые, управленческие, гуманитарные и IT-специальности. Однако, в десятку по количеству поданных заявлений также вошла учительская специальность – 014 "Среднее образование".