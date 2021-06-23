Рейтинг QS World University Ranking by Subject 2021 состоит из 10 самых популярных специальностей. В список вошли медицина, бизнес, право и тому подобное.
Важно Университеты начинают регистрацию абитуриентов на вступительные экзамены и творческие конкурсы
Информатика и информационные системы
Эти специальности стали самыми популярными. Эксперты считают, что учитывая прогресс технологий в мире, эти направления и в дальнейшем будут пользоваться спросом.
Техника и технологии
Какие отрасли охватывает специальность:
- Химическая инженерия,
- гражданское и промышленное строительство,
- электрическая и электронная инженерия,
- машиностроение,
- нефтетехника.
Бизнес и менеджмент
В тройку лидеров входит и исследование бизнеса и менеджмента.
Медицина
Из-за пандемии коронавируса особенно нужными стали выпускники медицинских вузов. Речь идет не только о лечении больных COVID-19, но и о разработке и испытании вакцин. Эксперты отмечают, что в мире всегда будут нужны квалифицированные врачи.
Экономика и эконометрика
Пандемия привела к экономическому кризису по всему миру. Поэтому специалисты в сфере экономики являются популярными.
Право
Эта специальность до сих пор остается самой популярной в некоторых странах мира.
Механическая, авиационная и производственная техника
За последний год в спросе появились инженеры в аэрокосмической и автомобильной промышленности, а также многих других отраслях.
Архитектура
Эта специальность лидирует среди гуманитарных профессий.
Искусство и дизайн
Направление стало популярным несмотря на то, что последние несколько лет нигде не фигурировало.
На последнем месте рейтинга оказался бухгалтерский учет и финансы