Рейтинг QS World University Ranking by Subject 2021 состоит из 10 самых популярных специальностей. В список вошли медицина, бизнес, право и тому подобное.

Важно Университеты начинают регистрацию абитуриентов на вступительные экзамены и творческие конкурсы

Информатика и информационные системы

Эти специальности стали самыми популярными. Эксперты считают, что учитывая прогресс технологий в мире, эти направления и в дальнейшем будут пользоваться спросом.

Техника и технологии

Какие отрасли охватывает специальность:

Химическая инженерия,

гражданское и промышленное строительство,

электрическая и электронная инженерия,

машиностроение,

нефтетехника.

Бизнес и менеджмент

В тройку лидеров входит и исследование бизнеса и менеджмента.

Медицина

Из-за пандемии коронавируса особенно нужными стали выпускники медицинских вузов. Речь идет не только о лечении больных COVID-19, но и о разработке и испытании вакцин. Эксперты отмечают, что в мире всегда будут нужны квалифицированные врачи.

Экономика и эконометрика

Пандемия привела к экономическому кризису по всему миру. Поэтому специалисты в сфере экономики являются популярными.

Право

Эта специальность до сих пор остается самой популярной в некоторых странах мира.

Механическая, авиационная и производственная техника

За последний год в спросе появились инженеры в аэрокосмической и автомобильной промышленности, а также многих других отраслях.

Архитектура

Эта специальность лидирует среди гуманитарных профессий.

Искусство и дизайн

Направление стало популярным несмотря на то, что последние несколько лет нигде не фигурировало.

На последнем месте рейтинга оказался бухгалтерский учет и финансы