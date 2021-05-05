В каких городах ученики вернулись в школы

Львов

Школьники во Львове и Львовской области возвращаются к очному обучению после локдауна. Регион с 26 апреля перешел из красной в желтую зону карантина.

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Так, на Львовщине ученики сразу начали учиться в очном режиме. В то же время в самом Львове ученики 5 – 11 классов сели за парты только со среды, 5 мая.

Детские сады в городе сейчас также работают в обычном режиме. А учреждения внешкольного образования начали работать также с 5 мая.

Киев

В Киеве также возобновляют обучение для школьников и студентов из-за отмены локдауна. Уже с 5 мая дети возвращаются в садики, школы, колледжи и ВУЗы.

Требования для школ Киева после карантина! Обязательным является наличие средств безопасности, в частности дезинфекторов. Остается измерение температуры на входе в школу, а также разные входы для классов. А четких рекомендаций по маскам нет.

Кроме того, в столице в мае возобновят прием документов для зачисления детей в первый класс на следующий учебный год.

Отметим, что из-за отмены локдауна в Киеве возобновили работу:

весь наземный общественный транспорт и метро;

заведения общественного питания и торговли;

торгово-развлекательные центры, ярмарки и рынки;

спортивные залы и фитнес-центры;

школы, садики и ВУЗы;

центры предоставления административных услуг (по предварительной записи через электронные сервисы).

Одесса

Одесса с 27 апреля перешла из красной в желтую зону карантина. Поэтому всех учеников (даже 5 – 11 классы) вернули к обучению, но оно проходит в смешанной форме.

Так, предметы, которые не требуют постоянного внимания учителя, дети изучают дистанционно. Но в основном уроки будут проходить стационарно. В то же время ученики 1 – 4 классов по желанию родителей могут и дальше учиться онлайн.

Житомир

В Житомире с 6 мая также возобновляется очное обучение для учеников средней и старшей школы.

"Через то, что Житомир уже не в красной зоне карантина, ученики 5 – 11 классов могут возобновить очную форму обучения. Администрации школ должны обеспечить организацию питания и безопасность образовательного процесса", – сообщили в Житомирском горсовете.

Николаев

В Николаеве также с 5 мая возобновилось обучение во всех учебных заведениях. В частности, за парты сели ученики с 1 по 11 классы.

Но отметим, что в городе и в дальнейшем будут действовать соответствующие ограничения. Так, в учебных заведениях запрещено проводить массовые мероприятия (спектакли, праздники, концерты с участием более чем 1 класса и в присутствии зрителей).

В каких регионах обучение до сих пор проходит дистанционно

Черкассы (онлайн-обучение продлили до 17 мая);

(онлайн-обучение продлили до 17 мая); Сумская область (красная зона);

(красная зона); Запорожская область (красная зона);

(красная зона); Черниговская область (красная зона);

(красная зона); Хмельницкая область (красная зона);

(красная зона); Харьковская область (красная зона);

(красная зона); Полтавская область (красная зона).

К слову, по состоянию на среду, 5 мая, в красной зоне карантина находятся 6 регионов. В частности, оттуда вышли Житомирская, Киевская и Николаевская области. Следовательно, областей из желтой зоны стало больше, чем из красной.

Что известно о коронавирусе в Украине? По состоянию на 5 мая в Украине обнаружили 2 576 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В целом за все время пандемии заболели более 2 миллионов украинцев, выздоровели – 1 697 358 человек, летальных случаев – 45 077.