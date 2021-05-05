В каких городах ученики вернулись в школы
Львов
Школьники во Львове и Львовской области возвращаются к очному обучению после локдауна. Регион с 26 апреля перешел из красной в желтую зону карантина.
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Так, на Львовщине ученики сразу начали учиться в очном режиме. В то же время в самом Львове ученики 5 – 11 классов сели за парты только со среды, 5 мая.
Детские сады в городе сейчас также работают в обычном режиме. А учреждения внешкольного образования начали работать также с 5 мая.
Киев
В Киеве также возобновляют обучение для школьников и студентов из-за отмены локдауна. Уже с 5 мая дети возвращаются в садики, школы, колледжи и ВУЗы.
Кроме того, в столице в мае возобновят прием документов для зачисления детей в первый класс на следующий учебный год.
Отметим, что из-за отмены локдауна в Киеве возобновили работу:
- весь наземный общественный транспорт и метро;
- заведения общественного питания и торговли;
- торгово-развлекательные центры, ярмарки и рынки;
- спортивные залы и фитнес-центры;
- школы, садики и ВУЗы;
- центры предоставления административных услуг (по предварительной записи через электронные сервисы).
Одесса
Одесса с 27 апреля перешла из красной в желтую зону карантина. Поэтому всех учеников (даже 5 – 11 классы) вернули к обучению, но оно проходит в смешанной форме.
Так, предметы, которые не требуют постоянного внимания учителя, дети изучают дистанционно. Но в основном уроки будут проходить стационарно. В то же время ученики 1 – 4 классов по желанию родителей могут и дальше учиться онлайн.
Житомир
В Житомире с 6 мая также возобновляется очное обучение для учеников средней и старшей школы.
"Через то, что Житомир уже не в красной зоне карантина, ученики 5 – 11 классов могут возобновить очную форму обучения. Администрации школ должны обеспечить организацию питания и безопасность образовательного процесса", – сообщили в Житомирском горсовете.
Николаев
В Николаеве также с 5 мая возобновилось обучение во всех учебных заведениях. В частности, за парты сели ученики с 1 по 11 классы.
Но отметим, что в городе и в дальнейшем будут действовать соответствующие ограничения. Так, в учебных заведениях запрещено проводить массовые мероприятия (спектакли, праздники, концерты с участием более чем 1 класса и в присутствии зрителей).
В каких регионах обучение до сих пор проходит дистанционно
- Черкассы (онлайн-обучение продлили до 17 мая);
- Сумская область (красная зона);
- Запорожская область (красная зона);
- Черниговская область (красная зона);
- Хмельницкая область (красная зона);
- Харьковская область (красная зона);
- Полтавская область (красная зона).
К слову, по состоянию на среду, 5 мая, в красной зоне карантина находятся 6 регионов. В частности, оттуда вышли Житомирская, Киевская и Николаевская области. Следовательно, областей из желтой зоны стало больше, чем из красной.