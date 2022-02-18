Новое постановление правительство приняло на заседании 16 февраля. В Госбюджете на модернизацию столовых в 2022 году предусмотрено 1,5 миллиарда гривен.

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Какие школы могут получить субвенцию на модернизацию столовых

Субвенция между областями и в столице распределяется пропорционально площади региона и количеству учеников в школах с равным весом обоих этих факторов.

По условиям нового порядка деньги могут получить школы с определенной численностью учащихся:

в областных центрах – не менее 400 учащихся на школу;

в населенных пунктах со статусом горных и расположенных на линии столкновения – не менее 100 учащихся на школу;

в других населенных пунктах и ​​в управлении областных советов – не менее 200 человек (без учета учащихся в филиалах).

Реализация проектов предполагает софинансирование от бюджетов местных общин:

в областных центрах и в управлении областных советов – не менее 30% стоимости;

в населенных пунктах со статусом горных и расположенных на линии столкновения – не менее 5%;

в других городских ТО – не менее 20%;

в других сельских (поселковых) ТО – не менее 10%;

Общество не сможет потратить на софинансирование остатки прошлогодней субвенции. Сроки реализации проектов ремонтов и реконструкции столовых могут быть не более одного года. Они должны учитывать потребности маломобильных лиц.

Областные государственные администрации должны представить Минрегионстрою предложения с перечнем проектов не позднее 19 марта. Они должны отдать предпочтение проектам опорных заведений и тем, которые смогут доставлять готовые блюда в другие школы.

К слову, в украинских школах меняют питание. Для этого тоже решили обновить школьные столовые. Так, в Минрегонов утвердили дизайн интерьера столовых в школах. Как будут выглядеть столовые для учащихся – смотрите на фото в статье.