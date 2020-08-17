С 1 сентября не все школы в Украине откроют свои двери для учеников. Так, те учебные заведения, которые попали в "красную зону" эпидемиологической опасности будут обучать школьников дистанционно. Какие школы могут не открыться – читайте ниже.

Во время брифинга министр здравоохранения Максим Степанов напомнил, что школы не будут работать только в тех городах или районах, где будет установлен красный уровень эпидемической опасности, передает 24 канал.

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Зато те учебные заведения, которые попадут в зеленую, желтую и оранжевую зоны, будут работать в обычном режиме с четким соблюдением правил.

Однако с понедельника, 17 августа, "красных" зон в Украине станет больше, заявил министр Кабмина Олег Немчинов. К ним добавили несколько районов и городов во Львовской, Ивано-Франковской, Ровненской и Одесской областях.

Какие школы могут не открыться с 1 сентября

Отметим, что ограничения устанавливаются на 14 дней и затем могут быть пересмотрены. Следующее разделение на зоны ожидается в конце августа, как раз перед 1 сентября.

Да, в "красную" зону с 17 августа попадают города Самбор (Львовская область), Беляевка (Одесская область), Дубно (Ровненская область), Городенковский и Косовский районы (Ивано-Франковская область), Костопольский и Ровненский районы (Ровненская область) и Кицманский район (Черновицкая область).

В этих городах запрещается работа общественного транспорта, посещение школ, деятельность ТРЦ, кафе, ресторанов, спортзалов, кинотеатров и т.д.

В "оранжевую" зону (в которой посещение школ разрешено) до конца августа отнесли:

Луцкий и Любашевский районы Волынской области;

город Ужгород, Перечинский, Тячевский и Ужгородский районы Закарпатской области;

Ивано-Франковск, Бурштын и Коломыя, Тысменицкий район Ивано-Франковской области;

города Львов, Борислав, Дрогобыч, Моршин, Новый Раздел, Стрый, Трускавец и Червоноград, Бродовский, Буск, Городокский, Дрогобычский, Жидачевский, Жовковский, Золочевский, Каменка-Бугский, Николаевский, Мостиский, Самборский, Пустомытовский, Радеховский, Самборский, Сколевский, Сокальский, Старосамборский, Стрыйский, Турковский и Яворивский районы Львовской области;

Николаевский и Саратский районы Одесской области;

город Острог, Гощанский и Здолбуновский районы Ровненской области;

город Чертков, Тернопольский район Тернопольской области;

город Черновцы, Глибоцкий район Черновицкой области.

Добавим, что Киев накануне отнесли к "желтой" – предупредительной, зоне распространения COVID-19.



Адаптивный карантин с 1 августа / Инфографика 24 канала

Когда город или район может оказаться в "красной зоне"? Красный уровень устанавливается, если за 14 дней в областном центре, районе или городе областного значения с населением менее 70 тысяч человек фиксируется более 240 случаев заболевания.