Родители бьют тревогу из-за сообщения, что детей с 2021 года не будут переводить в 10 классы. И хотя в МОН уверяют, что в Украине все выпускники 9 классов смогут продолжить обучение, в Чернигове предупредили, что в нескольких школах не будет старших классов.

В Чернигове родителей предупредили, что уже с сентября этого года в 11 школах города ученики не пойдут в десятый класс. А все из-за реформы Новой украинской школы.

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Согласно реформе НУШ учреждения среднего образования должны переформатироваться:

1 – 4 классы – это начальное образование;

5 – 9 классы – это базовое образование (заведения будут называться гимназиями);

10 – 12 классы – это профильное образование (будут созданы лицеи).

Известно, что лицеи будут создаваться и функционировать как отдельные учебные заведения. То есть отучиться от 1 по 12 класс в одной школе нельзя будет. Новая система окончательно должна заработать с 2027 года (когда до профильных лицеев дорастут ученики НУШ, которые сейчас учатся в третьем классе).

Однако, в Черниговском управлении образования решили приблизить дату переформатирования школ и решили уже в этом году начать подготовительный этап изменений в образовании.

Какие школы в Чернигове не будут набирать ученики 10 – 11 классов

Как сообщили в Управлении образования Черниговского горсовета, уже с сентября 2021 года дети после 9 класса не смогут продолжить обучение в таких школах: № 4, 5, 6, 7, 9, 13, 17, 20, 27, 30, 33. А с 2022 года – в школах № 14, 16, 18, 19, 21, 29, 34 и 35.

Также в городе определили четыре учреждения образования, которые станут лицеями – школы № 1 и № 12 и лицее № 15 и № 2. К ним уже с 1 сентября 2021 не будут набирать первые классы, но наберут в два раза больше учеников старших классов (там смогут учиться дети из тех школ, где не будет 10 – 11 классов).

Так, уже по состоянию на 1 сентября 2024 года в Чернигове будет создано в каждом лицее 17 классов, где будут учиться десятиклассники, и 16 классов для одиннадцатиклассников. Все лицеи будут набирать учеников по следующим направлениям:

украинская филология;

иностранная филология;

физико-математический;

химико-биологический и другие.

В Управлении образования Чернигова добавляют, что те ученики 9 классов, которые уже определились с профессией, смогут продолжить обучение в профтехах, колледжах и специализированных учебных заведениях.

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Как узнали журналисты издания ТСН, в городе пока до 10 классов учеников будут брать просто по желанию. А уже с 2027 года – по результатам ВНО и знаниями. Ведь после 9 класса ученики будут сдавать тестирование по определенным предметам. Но как именно зачислять детей в лицеи пока неизвестно.

Что известно о реформе профильного образования

Реформирование старшей школы в Украине должно стать конечным этапом реформирования общего среднего образования. Так, окончательный переход должен состояться в 2027 году, когда первые ученики "Новой украинской школы" дойдут до 10 класса.

Однако в МОН предложили начать перестройку старшей школы раньше – с 2024 года. Так, уже к середине 2022 года школы должны определиться со своим дальнейшим направлением остаются начальными школами, гимназиями (то есть средними школами) или становятся профильными лицеями. После 9 класса ученики будут выбирать желаемый формат дальнейшего образования и сдавать ВНО.

Добавим, что в Украине лицеи разрешено создавать областным советам и крупным городам. В МОН обещают, что наработанные законодательные инициативы позволят создавать старшую школу и общинам.