Глава Госслужбы качества образования Руслан Гурак рассказал, что учителям сложнее всего преподавать дистанционно те предметы, которые связаны с техническим обеспечением.

В частности, по его словам, тяжелее всего реализовывать онлайн уроки по химии и физике, где есть лабораторные задания или эксперименты.

К теме Как подготовиться к ВНО-2021 по украинскому языку и литературе: советы от экспертов

Гурак уверяет, что опыты на уроках химии и физики безусловно в условиях дистанционного обучения проводить труднее, чем в лаборатории.

Эксперт отмечает, что карантин не вызвал катастрофическую картину с результатами оценивания знаний.

"Смешанное обучение в 2021 году было в основном очным. Только там, где были случаи коронавируса, отправляли классы на карантин. Тогда учитель продолжал проводить уроки в онлайн-режиме", – ответил Гурак.

Он считает, что не будет существенного отличия между результатами ВНО в этом году и предыдущими.

Глава Госслужбы качества образования рассказал, что предметно о качестве образования мы сможем говорить в конце учебного года, когда школы проведут итоговую аттестацию.

По ее результатам будет видно, как заканчивается учебный год и какие есть вызовы. Все остальное – это субъективные оценки учителей, родителей, учеников,

– сказал Гурак.

Важно! По результатам ВНО в 2020 году тяжелее всего ученикам дались история Украины, математика, химия и украинский язык с литературой.

К слову, в Украине основная сессия ВНО состоится с 21 мая по 15 июня. А результаты тестирований будут размещены на информационных страницах участников ВНО до 30 июня.



Основные даты ВНО-2021 / Инфографика 24 канала / Данные УЦОКО