Какие профессии в Украине со временем исчезнут, а какие станут наиболее прибыльными

Советник главы Офиса президента и директор Киевской школы экономики Тимофей Милованов считает, что в Украине скоро исчезнет несколько профессий, связанных с рутинной работой. Он также назвал специалистов, которые будут зарабатывать в будущем больше всего.

Какие профессии в Украине исчезнут в будущем

Тимофей Милованов подчеркнул, что именно в рутинных профессиях будет отсутствовать хороший заработок. А уже через несколько лет такая работа может вообще исчезнуть.

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Эксперт считает, что операционисты, где сидит человек и простые вещи делает – исчезнут.

В банках должности операционистов сохранятся, но их будет меньше. Все профессии, где работа может быть легко автоматизирована, прекратят существование,

– говорит Милованов.

По его словам, профессии, где человек работает с человеком – репетитор, массажист, учитель танцев, будут оставаться, но они не принесут много денег.

Какие профессии будут приносить наибольший заработок

Милованов заверил, что все больше и больше будет работы в онлайн-режиме, в приложениях.

Профессии, связанные с развитием новых компьютерных программ, где человек может помочь автоматизировать процессы, становясь инженером-дизайнером в современном мире, будут предусматривать высокие зарплаты.

К слову, студенты, которые будут получать высшее образование в Президентском университете, не будут платить за обучение. Также планируется, что государство обеспечит им бесплатное проживание, питание и даже лечение. Какие направления там будут и подробности о Президентском вузе – читайте в статье.