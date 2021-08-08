Центр "Развитие корпоративной социальной ответственности" провел исследование для того, чтобы узнать о том, какими будут новые профессии будущего, а какие вообще могут исчезнуть.
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Так, одним из глобальных трендов следующего десятилетия будет массовое переформатирование рынка труда из-за "ухода" ряда профессий и появление новых.
Какими навыками будут обладать работники в будущем
Эксперты считают, что:
- через 10 лет информационные технологии проникнут в большинство сфер деятельности человека;
- спрос будут иметь те работники, у которых будет знание технологий и способность к креативному мышлению;
- важным фактором для работника будущего станет умение коммуницировать с другими людьми, способность быстро вливаться в коллектив и активное взаимодействие с командой;
- работодатели будут отдавать предпочтение тем, кто может быстро найти общий язык с окружением;
- работник будущего должен будет иметь стрессоустойчивость, высокую организованность и мобильность, поскольку удаленные работы могут и дальше быть популярными.
В исследовании отметили, что молодежи трудно прогнозировать, в какой отрасли они хотят или будут работать через 10 лет. Однако интуитивно стоит отдавать предпочтение профессиям, связанным с креативом, коммуникацией, управлением и бизнес-аналитикой.
Какие новые профессии появятся
Многие рабочие места в будущем – это работа настоящего, но еще с большей технологичностью.
В то же время будут возникать и новые:
- Космический пилот.
- Менеджер по этическим вопросам.
- Консультант цифровой реабилитации.
- Компаньон для пожилых людей.
- Менеджер путешествий в виртуальной реальности.
- Контроллер магистралей.
- Советник по цифровым валютам.
- Хирург по увеличению памяти.
- Дизайнер мусора и т. д.
- Кроме этого, уровень и глубина использования технологий с каждым годом будут расти в таких отраслях:
- Управление искусственным интеллектом.
- Анализ и управление данными.
- Диджитал-продвижение, диджитал-продажи, диджитал-клиентские сервисы;
- Специалист по цифровым финансам, консультант по digital-валютам.
- Редактор персональных страниц в соцсетях.
- Специалист по кибербезопасности.
Также полностью видоизменятся те профессии, которые могут заменить машинной аналитикой. Например, аудиторы, бухгалтеры, юристы, турагенты, риэлторы секретари, операторы колл-центров, водители, разработчики кодов, работники конвейера и тому подобное.
Вероятно, исчезнут профессии, предполагающие угрозу для жизни и здоровья человека. Однако большинство профессий исчезнут не по форме, а по содержанию, то есть потребуют качественно новых навыков.
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Зато сохранятся специальности, которые алгоритмизировать будет сложно и дорого, и которые предполагают высокую степень креативности.
К слову, в 2021 году поступающие на бакалавриат подали в вузы более 1 миллиона 700 тысяч заявлений. Больше всего абитуриенты выбирают такие специальности:
- Филология – 76 371 поданных заявлений;
- Право – 67 720 поданных заявлений;
- Компьютерные науки – 66 123 поданных заявлений;
- Менеджмент – 62 227 поданных заявлений;
- Среднее образование – 44 136 поданных заявлений;
- Инженерия программного обеспечения – 43 618 поданных заявлений;
- Журналистика – 43 215 поданных заявлений;
- Психология – 39 529 поданных заявлений;
- Экономика – 37 464 поданных заявлений;
- Маркетинг – 36 080 поданных заявлений.