Центр "Развитие корпоративной социальной ответственности" провел исследование для того, чтобы узнать о том, какими будут новые профессии будущего, а какие вообще могут исчезнуть.

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Так, одним из глобальных трендов следующего десятилетия будет массовое переформатирование рынка труда из-за "ухода" ряда профессий и появление новых.

Какими навыками будут обладать работники в будущем

Эксперты считают, что:

через 10 лет информационные технологии проникнут в большинство сфер деятельности человека;

спрос будут иметь те работники, у которых будет знание технологий и способность к креативному мышлению;

важным фактором для работника будущего станет умение коммуницировать с другими людьми, способность быстро вливаться в коллектив и активное взаимодействие с командой;

работодатели будут отдавать предпочтение тем, кто может быстро найти общий язык с окружением;

работник будущего должен будет иметь стрессоустойчивость, высокую организованность и мобильность, поскольку удаленные работы могут и дальше быть популярными.

В исследовании отметили, что молодежи трудно прогнозировать, в какой отрасли они хотят или будут работать через 10 лет. Однако интуитивно стоит отдавать предпочтение профессиям, связанным с креативом, коммуникацией, управлением и бизнес-аналитикой.

Какие новые профессии появятся

Многие рабочие места в будущем – это работа настоящего, но еще с большей технологичностью.

В то же время будут возникать и новые:

Космический пилот.

Менеджер по этическим вопросам.

Консультант цифровой реабилитации.

Компаньон для пожилых людей.

Менеджер путешествий в виртуальной реальности.

Контроллер магистралей.

Советник по цифровым валютам.

Хирург по увеличению памяти.

Дизайнер мусора и т. д.

Кроме этого, уровень и глубина использования технологий с каждым годом будут расти в таких отраслях:

Управление искусственным интеллектом.

Анализ и управление данными.

Диджитал-продвижение, диджитал-продажи, диджитал-клиентские сервисы;

Специалист по цифровым финансам, консультант по digital-валютам.

Редактор персональных страниц в соцсетях.

Специалист по кибербезопасности.

Также полностью видоизменятся те профессии, которые могут заменить машинной аналитикой. Например, аудиторы, бухгалтеры, юристы, турагенты, риэлторы секретари, операторы колл-центров, водители, разработчики кодов, работники конвейера и тому подобное.

Вероятно, исчезнут профессии, предполагающие угрозу для жизни и здоровья человека. Однако большинство профессий исчезнут не по форме, а по содержанию, то есть потребуют качественно новых навыков.

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Зато сохранятся специальности, которые алгоритмизировать будет сложно и дорого, и которые предполагают высокую степень креативности.

К слову, в 2021 году поступающие на бакалавриат подали в вузы более 1 миллиона 700 тысяч заявлений. Больше всего абитуриенты выбирают такие специальности: