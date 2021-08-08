Центр "Развитие корпоративной социальной ответственности" провел исследование для того, чтобы узнать о том, какими будут новые профессии будущего, а какие вообще могут исчезнуть.

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Так, одним из глобальных трендов следующего десятилетия будет массовое переформатирование рынка труда из-за "ухода" ряда профессий и появление новых.

Какими навыками будут обладать работники в будущем

Эксперты считают, что:

  • через 10 лет информационные технологии проникнут в большинство сфер деятельности человека;
  • спрос будут иметь те работники, у которых будет знание технологий и способность к креативному мышлению;
  • важным фактором для работника будущего станет умение коммуницировать с другими людьми, способность быстро вливаться в коллектив и активное взаимодействие с командой;
  • работодатели будут отдавать предпочтение тем, кто может быстро найти общий язык с окружением;
  • работник будущего должен будет иметь стрессоустойчивость, высокую организованность и мобильность, поскольку удаленные работы могут и дальше быть популярными.

В исследовании отметили, что молодежи трудно прогнозировать, в какой отрасли они хотят или будут работать через 10 лет. Однако интуитивно стоит отдавать предпочтение профессиям, связанным с креативом, коммуникацией, управлением и бизнес-аналитикой.

Какие новые профессии появятся

Многие рабочие места в будущем – это работа настоящего, но еще с большей технологичностью.

В то же время будут возникать и новые:

  • Космический пилот.
  • Менеджер по этическим вопросам.
  • Консультант цифровой реабилитации.
  • Компаньон для пожилых людей.
  • Менеджер путешествий в виртуальной реальности.
  • Контроллер магистралей.
  • Советник по цифровым валютам.
  • Хирург по увеличению памяти.
  • Дизайнер мусора и т. д.
  • Кроме этого, уровень и глубина использования технологий с каждым годом будут расти в таких отраслях:
  • Управление искусственным интеллектом.
  • Анализ и управление данными.
  • Диджитал-продвижение, диджитал-продажи, диджитал-клиентские сервисы;
  • Специалист по цифровым финансам, консультант по digital-валютам.
  • Редактор персональных страниц в соцсетях.
  • Специалист по кибербезопасности.

Также полностью видоизменятся те профессии, которые могут заменить машинной аналитикой. Например, аудиторы, бухгалтеры, юристы, турагенты, риэлторы секретари, операторы колл-центров, водители, разработчики кодов, работники конвейера и тому подобное.

Вероятно, исчезнут профессии, предполагающие угрозу для жизни и здоровья человека. Однако большинство профессий исчезнут не по форме, а по содержанию, то есть потребуют качественно новых навыков.

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Зато сохранятся специальности, которые алгоритмизировать будет сложно и дорого, и которые предполагают высокую степень креативности.

К слову, в 2021 году поступающие на бакалавриат подали в вузы более 1 миллиона 700 тысяч заявлений. Больше всего абитуриенты выбирают такие специальности:

  • Филология – 76 371 поданных заявлений;
  • Право – 67 720 поданных заявлений;
  • Компьютерные науки – 66 123 поданных заявлений;
  • Менеджмент – 62 227 поданных заявлений;
  • Среднее образование – 44 136 поданных заявлений;
  • Инженерия программного обеспечения – 43 618 поданных заявлений;
  • Журналистика – 43 215 поданных заявлений;
  • Психология – 39 529 поданных заявлений;
  • Экономика – 37 464 поданных заявлений;
  • Маркетинг – 36 080 поданных заявлений.