Какие профессии будут востребованы в будущем: названы сферы и навыки
Источник:"Обозреватель"
В этом году среди поступающих самыми популярными оказались такие специальности: филология, право, компьютерные науки и менеджмент. В то же время эксперты рассказали, какие специальности будут востребованы через 5 лет.
Какие специалисты будут востребованы
Руководитель направления "Работа" на OLX Украина Мария Абдуллина рассказала, что через несколько лет востребованными будут специалисты сфер кибербезопасности, логистики, пищевой промышленности, IT, металлургии и торговли.
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Также, по словам эксперта, актуализируются рабочие профессии и профессии сферы ухода.
Если говорим о глобальных трендах и перспективе через 15 – 20 лет, то согласно международным исследованиям, высоким будет спрос на специалистов в сфере аналитики и работы с данными, кибербезопасности и т.п.,
– говорит Мария Адбуллина.
Кроме того, будут популярными пищевые технологии, зеленые технологии, возобновляемая энергия, уход за людьми и работа с людьми.
В то же время востребованным сегментом будет и сфера по созданию контента, работа с сетями.
В целом в будущем ключевой будет не профессия, а конкретные навыки. "Главными трендами будущего станут: адаптивность, непрерывное обучение и актуализация умений, социальность и дружественность к окружающей среде", – считает Абдуллина.
Какие профессии потеряют актуальность
По словам Абдуллиной, будут отходить в прошлое профессии, требующие выполнения рутинных задач офисными работниками.
В частности, из-за роботизации, вероятно, исчезнет потребность в работниках, выполняющих базовые, повторяющиеся работы на производствах, однако востребованными будут специалисты-механики и тому подобное.
К слову, в этом году лидерами по количеству заявлений от абитуриентов, поступающих на бакалавриат, являются вузы в Киеве и Львове.
10 самых популярных вузов по количеству заявлений от абитуриентов
- Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко – более 54 тысяч заявлений.
- Львовский национальный университет имени Ивана Франко – более 47 тысяч заявлений.
- НТУ "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" – более 46 тысяч заявлений.
- Национальный авиационный университет – почти 39 тысяч заявлений.
- Национальный университет "Львовская политехника" – более 37 тысяч заявлений.
- Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина – более 32 тысяч заявлений.
- Киевский национальный торгово-экономический университет – почти 30 тысяч заявлений.
- Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана – более 26 тысяч заявлений.
- Национальный педагогический университет имени М.П. Драгоманова – более 20 тысяч заявлений.
- Киевский университет имени Бориса Гринченко – более 18 тысяч заявлений.