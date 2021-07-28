Какие специалисты будут востребованы

Руководитель направления "Работа" на OLX Украина Мария Абдуллина рассказала, что через несколько лет востребованными будут специалисты сфер кибербезопасности, логистики, пищевой промышленности, IT, металлургии и торговли.

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Также, по словам эксперта, актуализируются рабочие профессии и профессии сферы ухода.

Если говорим о глобальных трендах и перспективе через 15 – 20 лет, то согласно международным исследованиям, высоким будет спрос на специалистов в сфере аналитики и работы с данными, кибербезопасности и т.п.,

– говорит Мария Адбуллина.

Кроме того, будут популярными пищевые технологии, зеленые технологии, возобновляемая энергия, уход за людьми и работа с людьми.

В то же время востребованным сегментом будет и сфера по созданию контента, работа с сетями.

В целом в будущем ключевой будет не профессия, а конкретные навыки. "Главными трендами будущего станут: адаптивность, непрерывное обучение и актуализация умений, социальность и дружественность к окружающей среде", – считает Абдуллина.

Какие профессии потеряют актуальность

По словам Абдуллиной, будут отходить в прошлое профессии, требующие выполнения рутинных задач офисными работниками.

В частности, из-за роботизации, вероятно, исчезнет потребность в работниках, выполняющих базовые, повторяющиеся работы на производствах, однако востребованными будут специалисты-механики и тому подобное.

К слову, в этом году лидерами по количеству заявлений от абитуриентов, поступающих на бакалавриат, являются вузы в Киеве и Львове.

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