Национальное агентство квалификаций опубликовало 30 самых востребованных специальностей будущего. Интересно, что большинство востребованных украинцев будет работать в интернете, а спросом будут пользоваться даже учителя.

Итак, в Украине в 2030 году будут пользоваться высоким спросом не только программисты, но и учителя, которые работают онлайн и персональные смотрители за пожилыми людьми.

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В резолюции Генассамблеи ООН под названием "Преобразование нашего мира" определили цели устойчивого развития, которые должны преодолеть все формы бедности. В частности, планируют существенно увеличить число молодых и взрослых людей, которые обладают востребованными навыками.

Какие профессии будут популярны в Украине через 10 лет

Разработчик программного обеспечения. Ведь это люди, которые создают новые системы для автоматизации процессов. Профессионал в работе с клиентами. Эта профессия становится все актуальнее. А работа такого профессионала заключается в оказании необходимой помощи клиенту, когда приобретается определенный товар или услуга. Разработчик интернет-контента. Это люди, которые наполняют содержанием интернет. Онлайн-учитель. В профессиях будущего встречается тенденция обучения в интернете. И учителя начали замечать потенциал онлайн-класса. Коуч-тренер – это человек-ментор, который помогает другим людям продвигаться в разных сферах их жизни, особенно в профессиональной карьере. Фитнес-тренер. Сейчас социальные медиа имеют все большее влияние на имидж тела, поэтому спрос на людей, которые хотят заниматься ежедневно спортом, будет расти. Специалист по цифровому маркетингу. Это профессиональный продавец товаров и услуг через рекламу в соцсетях. Аналитик Big Data. Этот специалист, который анализирует все данные, поступающие из системы или циркулирующие в интернете. Менеджер (управитель) сообщества. Этот профессионал отвечает за общение с клиентами и сообществами вокруг компании. Инженер-эколог. Основная ответственность этого человека – работа с технологиями и окружающей средой. Инженер больницы. Они должны собирать и применять все технологии, которые считаются необходимыми для решения различных проблем в больницах. Специалист по кибербезопасности. Это специалист по защите данных в интернете. Менеджер по утилизации отходов. В современном мире становится популярной защита окружающей среды. А этот управленец должен смотреть на проблемы экологии по-другому, создавая новые проекты и решения для утилизации мусора. 3D-архитектор и инженер. Это профессионал, который в инженерном секторе или архитектуре создает пространство в формате 3D. Разработчик смарт-устройств. Такими устройствами являются очки, линзы, часы и другие устройства с определенной технологией, которая облегчает жизнь людей. Консультант по имиджу. Как и тренеры по физической активности, имидж-консультанты предоставляют людям советы, как хорошо выглядеть. Это стилисты, которые в последнее время тоже популярны. Менеджер (управляющий) по инновациям. Этот специалист будет ответственным за переосмысление стратегии компании в ее основном бизнесе или в какой-то конкретной области. Инженер-генетик. Одной из его задач является выявление ряда наследственных патологий задолго до появления клинических симптомов. Специалист по повышению квалификации персонала. Необходимо выявлять и влиять на сильные и слабые стороны людей, поэтому профессия этого специалиста должна помогать работникам стать лучшими в своей сфере. Внутренний торговый представитель. Сейчас у клиентов есть гораздо больше возможностей, а потому компании будут обращаться к клиентам только тогда, когда они проявят интерес к товару. Специалист по электронной коммерции. Это будет отдельный специалист, который будет специализироваться на продаже в сети. Психотерапевт. Профессии психолога, терапевта и психиатра станут еще популярнее. Ведь эти люди обеспечивают психическое здоровье других. Профессионал по возобновляемой и альтернативной энергетике. Финансовый менеджер (управитель). Персональный онлайн-смотритель – это профессионал, которого наняли для проведения времени с пожилыми клиентами через интернет-платформу. Аналитик квантового машинного обучения. Этот человек отвечает за исследования и разработку передовых решений для увеличения скорости и производительности системных алгоритмов. Менеджер (управитель) платного трафика. Этот работник играет основную роль в любом бизнесе. Его работа – создание и управление платными медиа-кампаниями, такими как Google и Facebook. Аналитик социальных сетей. Указанные специалисты планируют, создают и анализируют сообщения в профиле социальных сетей. Итак, подобно менеджеров платного трафика, спрос на эту профессию растет. Веб-разработчик. Веб-разработчики несут ответственность за проектирование и управление сайтами. UX дизайнер.

К слову, также там назвали профессиональные навыки будущего, которые станут самыми востребованными в мире. Из них можно выделить навыки, которые еще долго будут оставаться актуальными: