Какие профессии будут популярны в Украине через 10 лет: интересный прогноз
Национальное агентство квалификаций опубликовало 30 самых востребованных специальностей будущего. Интересно, что большинство востребованных украинцев будет работать в интернете, а спросом будут пользоваться даже учителя.
Источник:Национальное агентство квалификаций
Итак, в Украине в 2030 году будут пользоваться высоким спросом не только программисты, но и учителя, которые работают онлайн и персональные смотрители за пожилыми людьми.
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В резолюции Генассамблеи ООН под названием "Преобразование нашего мира" определили цели устойчивого развития, которые должны преодолеть все формы бедности. В частности, планируют существенно увеличить число молодых и взрослых людей, которые обладают востребованными навыками.
Какие профессии будут популярны в Украине через 10 лет
- Разработчик программного обеспечения. Ведь это люди, которые создают новые системы для автоматизации процессов.
- Профессионал в работе с клиентами. Эта профессия становится все актуальнее. А работа такого профессионала заключается в оказании необходимой помощи клиенту, когда приобретается определенный товар или услуга.
- Разработчик интернет-контента. Это люди, которые наполняют содержанием интернет.
- Онлайн-учитель. В профессиях будущего встречается тенденция обучения в интернете. И учителя начали замечать потенциал онлайн-класса.
- Коуч-тренер – это человек-ментор, который помогает другим людям продвигаться в разных сферах их жизни, особенно в профессиональной карьере.
- Фитнес-тренер. Сейчас социальные медиа имеют все большее влияние на имидж тела, поэтому спрос на людей, которые хотят заниматься ежедневно спортом, будет расти.
- Специалист по цифровому маркетингу. Это профессиональный продавец товаров и услуг через рекламу в соцсетях.
- Аналитик Big Data. Этот специалист, который анализирует все данные, поступающие из системы или циркулирующие в интернете.
- Менеджер (управитель) сообщества. Этот профессионал отвечает за общение с клиентами и сообществами вокруг компании.
- Инженер-эколог. Основная ответственность этого человека – работа с технологиями и окружающей средой.
- Инженер больницы. Они должны собирать и применять все технологии, которые считаются необходимыми для решения различных проблем в больницах.
- Специалист по кибербезопасности. Это специалист по защите данных в интернете.
- Менеджер по утилизации отходов. В современном мире становится популярной защита окружающей среды. А этот управленец должен смотреть на проблемы экологии по-другому, создавая новые проекты и решения для утилизации мусора.
- 3D-архитектор и инженер. Это профессионал, который в инженерном секторе или архитектуре создает пространство в формате 3D.
- Разработчик смарт-устройств. Такими устройствами являются очки, линзы, часы и другие устройства с определенной технологией, которая облегчает жизнь людей.
- Консультант по имиджу. Как и тренеры по физической активности, имидж-консультанты предоставляют людям советы, как хорошо выглядеть. Это стилисты, которые в последнее время тоже популярны.
- Менеджер (управляющий) по инновациям. Этот специалист будет ответственным за переосмысление стратегии компании в ее основном бизнесе или в какой-то конкретной области.
- Инженер-генетик. Одной из его задач является выявление ряда наследственных патологий задолго до появления клинических симптомов.
- Специалист по повышению квалификации персонала. Необходимо выявлять и влиять на сильные и слабые стороны людей, поэтому профессия этого специалиста должна помогать работникам стать лучшими в своей сфере.
- Внутренний торговый представитель. Сейчас у клиентов есть гораздо больше возможностей, а потому компании будут обращаться к клиентам только тогда, когда они проявят интерес к товару.
- Специалист по электронной коммерции. Это будет отдельный специалист, который будет специализироваться на продаже в сети.
- Психотерапевт. Профессии психолога, терапевта и психиатра станут еще популярнее. Ведь эти люди обеспечивают психическое здоровье других.
- Профессионал по возобновляемой и альтернативной энергетике.
- Финансовый менеджер (управитель).
- Персональный онлайн-смотритель – это профессионал, которого наняли для проведения времени с пожилыми клиентами через интернет-платформу.
- Аналитик квантового машинного обучения. Этот человек отвечает за исследования и разработку передовых решений для увеличения скорости и производительности системных алгоритмов.
- Менеджер (управитель) платного трафика. Этот работник играет основную роль в любом бизнесе. Его работа – создание и управление платными медиа-кампаниями, такими как Google и Facebook.
- Аналитик социальных сетей. Указанные специалисты планируют, создают и анализируют сообщения в профиле социальных сетей. Итак, подобно менеджеров платного трафика, спрос на эту профессию растет.
- Веб-разработчик. Веб-разработчики несут ответственность за проектирование и управление сайтами.
- UX дизайнер.
К слову, также там назвали профессиональные навыки будущего, которые станут самыми востребованными в мире. Из них можно выделить навыки, которые еще долго будут оставаться актуальными:
- системное, критическое и аналитическое мышление;
- бережное отношение к производству;
- управление сложными автоматизированными комплексами;
- финансовая грамотность;
- ориентация на клиента, возможность работать с запросами потребителей;
- многоязычие и мультикультурализм (в частности, свободное владение английским и другим языками);
- лидерство, возможность работать в команде, группе и с отдельными лицами;
- развитый эстетический вкус;
- креативность;
- любопытство;
- стрессоустойчивость;
- владение навыками продажи и маркетинга;
- владение дистанционными инструментами работы;
- возможность управления проектами и процессами.
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