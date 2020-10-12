Развитие ІТ-сферы, экологические проблемы и тенденция к новой индустрии в ближайшие 5 –10 лет изменят востребованность самых нужных профессий. Какая работа будет актуальной через несколько лет – читайте в материале.

Об этом говорится в проекте Стратегии развития высшего образования в Украине на 2021-2031 годы, передает пресс-служба МОН.

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Так, в МОН прогнозируют, что в будущем "чистые" гуманитарные специальности отойдут на второй план, а технические, инженерные наоборот – будут самыми нужными.

Кроме того, актуальными останутся профессии, связанные с обеспечением здоровья, обучением, творчеством и тому подобное, потому что их не смогут заменить на автоматизированные системы. Также по оценкам мировых экспертов, наиболее нужными за несколько лет будут специалисты, которые могут проектировать, внедрять новую технику и технологии с учетом вызовов будущего.

Какие профессии останутся актуальными через 5-10 лет

технологии будущего – архитектор территорий, специалист по робототехнике, инженер-проектировщик различного профиля, специалист по 3D-печати, разработчик и диспетчер беспилотных аппаратов и т. д;

ІТ-технологии и данные – проектировщик "умной среды" и "умных зданий", программист, аналитик данных, специалист-аналитик по кибербезопасности, разработчик технологий блокчейн, разработчик виртуальной или дополненной реальности, специалист по цифровому контенту, цифровой лингвист;

экологизация производства и жизни – эко-аналитик в строительстве, специалист по альтернативной (солнечной, ветровой и т. п) энергетике, ресайклинг-дизайнер, специалисты из "сити-фермерства";

здоровье человека – биогенетик, биоинженер, биоинформатик, биофармаколог, телехирург, ІТ-врач, медицинская сестра, физиотерапевт, нейропсихолог.

Отметим, что ранее 24 канал назвал новые профессии, которые стали популярными в соцсетях. Теперь работа в социальных сетях ограничивается не только вакансиями SMM-менеджера, копирайтера или дизайнера.