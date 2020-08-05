Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, какие прививки в первую очередь стоит сделать дошкольникам, школьникам и взрослым. Поэтому, проверьте, имеет ли ваш ребенок необходимую вакцинацию.

Об этом заместитель министра здравоохранения сказал во время онлайн-брифинга, передает 24 канал.

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Ведь до учебного года осталось меньше месяца. Поэтому Ляшко решил напомнить и пересмотреть вакцинальный статус детей, которые будут посещать школу.

Какие прививки нужно иметь дошкольникам четыре прививки против дифтерии, коклюша, столбняка и полиомиелита,

три прививки против гепатита В и Hib-инфекции,

одна прививка от кори, краснухи, паротита,

одна прививка против туберкулеза.

Какие прививки нужно иметь школьникам

Перед учебным годом или во время учебного года (это зависит от даты рождения) необходимо дополнительно сделать некоторые прививки: против кори, краснухи и эпидемического паротита, а также от дифтерии, столбняка и полиомиелита.

По словам главного санврача, если сделаны все прививки, то вакцинация школьников до 14 лет не проводится, не учитывая ежегодное сезонное прививки от гриппа.

Ляшко также добавил, что после 16 лет все должны осуществлять ревакцинацию от дифтерии и столбняка каждые 10 лет. Эта вакцина предоставляется бесплатно в кабинетах прививок. Поэтому те, кто не сделал этого, должны обратиться к своему семейному врачу и провести ревакцинацию.

Календарь прививок в Украине / Инфографика 24 канала

Добавим, что Кабмин сообщил, что с 1 сентября школы должны открыться, останутся закрытыми школы лишь в тех регионах, которые попали в красную зону.