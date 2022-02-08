Какое ГИА обязательно для выпускников

24 канал узнал, что выпускники школ в 2022 году должны сдать государственную итоговую аттестацию (ГИА) в форме внешнего независимого оценивания (ЗНО). Это обязательно для всех, чтобы получить документ об окончании обучения.

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Выпускникам нужно сдеть 4 предмета на ЗНО-2022 для получения баллов по ГИА в школе. В частности, участники должны обязательно сдать:

украинский язык или украинский язык и литературу (по выбору участника);

математику (уровня стандарта или профильного);

историю Украины или иностранный язык (по выбору участника);

еще один предмет из перечня (история Украины, биология, география, физика, химия, английский, испанский, немецкий, французский).

Добавим, что основная сессия ВНО в 2022 году пройдет с 23 мая по 17 июня.

Отменят ли ГИА в этом году

В Украинском центре оценки качества образования рассказали изданию "Обозреватель", что отменить государственную итоговую аттестацию может только Верховная Рада, поскольку обязательность ГИА для учеников определена положениями закона "Об образовании".

В ведомстве напомнили, что решение об отмене обязательной ГИА в 2020 и 2021 годах принимали депутаты "в связи с осуществлением мер, направленных на предотвращение возникновения и распространения COVID-19".

Пока информации об отмене обязательной ГИА для учащихся в 2022 году нет,

– отметили в УЦОКО.

В то же время, украинцы уже начали собирать подписи под петицией об отмене ГИА для учеников 4, 9 и 11 классов. Это хотят сделать из-за пандемии коронавируса и дистанции в школах. В настоящее время петиция собрала более 12,8 тысячи подписей (для рассмотрения необходимо набрать 25 тысяч подписей).

Справка! Государственная итоговая аттестация является обязательной мерой для выпускников 4, 9 и 11 классов. ГИА – это не только подведение итоговых знаний, но и средний балл свидетельства о среднем образовании (что может стать решающим фактором для поступления в колледж или лицей).

К слову, новинкой ВНО-2022 стало то, что для лиц, желающих составить ВНО более 5 предметов, МОН дало такую ​​возможность. Участник сможет сдать дополнительные тесты на собственные средства. Заказать такую ​​услугу можно в период с 4 по 14 марта.

Известно, что независимая оценка по истории Украины, физике, химии, биологии, географии будет стоить 354 гривны за один предмет. А дополнительное тестирование по любому иностранному языку обойдется в 789 гривен.