Министерство образования и науки разработало проект приказа, определяющего условия проведения государственной итоговой аттестации для школьников 4-х, 9-х и 11-х классов в 2021 году.

Этот проект документа вынесен для общественного обсуждения, которое продлится до 12 октября, передает пресс-служба МОН.

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Так, в документе определен перечень предметов, по которым в этом году будут сдавать школьные экзамены ученики 4-х, 9-х и 11-х классов, а также показана форма проведения государственной аттестации.

Отметим, что ученики 4-х и 9-х классов будут сдавать ГИА письменно в своих школах. А государственная итоговая аттестация выпускников традиционно будет проходить в форме ВНО.

Какие предметы на ГИА в 2021 году будут сдавать ученики 4-х классов

Государственная итоговая аттестация учащихся, завершающих получение начального образования, проводится в школе в письменной форме. Школьники должны сдавать экзамены по таким предметам:

Украинский язык (оценивание результатов украинского языка и чтения) Математика Язык национального меньшинства или язык коренного народа (в классах с обучением или изучением языка нацменьшинства или коренного народа по решению педагогического совета учреждения образования).

Какие предметы на ГИА в 2021 году будут сдавать ученики 9-х классов

Государственная итоговая аттестация учащихся, завершающих получение базового образования, проводится в школе в письменной форме. Школьники должны сдавать экзамены по таким предметам:

Украинский язык Математика Один из учебных предметов из списка (по решению педагогического совета учреждения образования):

– биология, всемирная история, география, зарубежная литература, иностранный язык (английский, испанский, немецкий или французский язык в соответствии с учебной программой школы), информатика, история Украины, основы правоведения, украинская литература, физика, химия – для учащихся классов с украинским языком обучения, в которых не изучается язык национального меньшинства или коренного народа;

– биология, всемирная история, география, литература, иностранный язык (английский, испанский, немецкий или французский язык в соответствии с учебной программой школы), информатика, интегрированный курс "Литература", история Украины, язык национального меньшинства, язык коренного народа, основы правоведения, украинская литература, физика, химия – для учащихся классов с обучением на языке национального меньшинства.

Какие предметы на ГИА в 2021 году будут сдавать ученики 11-х классов

Государственная итоговая аттестация учащихся, завершающих получение полного общего среднего образования, проводится в форме внешнего независимого оценивания. Школьники должны сдавать экзамены по таким предметам:

Украинский язык Математика История Украины или иностранный язык (английский, испанский, немецкий или французский язык – по выбору ученика) Один из учебных предметов из списка: история Украины, иностранный язык (английский, испанский, немецкий или французский), биология, география, физика, химия (по выбору ученика) Язык национального меньшинства или коренного народа.

К примеру, ученики, которые для прохождения ГИА выбрали третьим предметом историю Украины, могут выбрать четвертым предметом иностранный язык и наоборот. А школьники, которые в соответствии с образовательной программы школы изучали естественные науки, могут выбрать один из следующих предметов: биология, география, физика или химия.

К слову, в 2021 году абитуриенты могут сдавать ВНО по украинскому языку и литературе или отдельно только по украинскому языку. Они будут самостоятельно выбирать, что именно составлять.

Подготовка к ВНО

ВНО по украинской литературе: какие произведения надо прочитать по программе – смотрите по ссылке.

ВНО по математике в 2021 году: программа и темы, по которым надо подготовиться – читайте по ссылке.

ВНО по истории Украины в 2021 году: перечень тем, по которым надо подготовиться – смотрите по ссылке.