Какие предметы на ГИА в 2021 году будут сдавать ученики 4-х, 9-х и 11-х классов: детали
Министерство образования и науки разработало проект приказа, определяющего условия проведения государственной итоговой аттестации для школьников 4-х, 9-х и 11-х классов в 2021 году.
Этот проект документа вынесен для общественного обсуждения, которое продлится до 12 октября, передает пресс-служба МОН.
Интересно Как будет проходить обязательное ГИА и ВНО по математике в 2021 году: детали
Так, в документе определен перечень предметов, по которым в этом году будут сдавать школьные экзамены ученики 4-х, 9-х и 11-х классов, а также показана форма проведения государственной аттестации.
Отметим, что ученики 4-х и 9-х классов будут сдавать ГИА письменно в своих школах. А государственная итоговая аттестация выпускников традиционно будет проходить в форме ВНО.
Какие предметы на ГИА в 2021 году будут сдавать ученики 4-х классов
Государственная итоговая аттестация учащихся, завершающих получение начального образования, проводится в школе в письменной форме. Школьники должны сдавать экзамены по таким предметам:
- Украинский язык (оценивание результатов украинского языка и чтения)
- Математика
- Язык национального меньшинства или язык коренного народа (в классах с обучением или изучением языка нацменьшинства или коренного народа по решению педагогического совета учреждения образования).
Какие предметы на ГИА в 2021 году будут сдавать ученики 9-х классов
Государственная итоговая аттестация учащихся, завершающих получение базового образования, проводится в школе в письменной форме. Школьники должны сдавать экзамены по таким предметам:
- Украинский язык
- Математика
- Один из учебных предметов из списка (по решению педагогического совета учреждения образования):
– биология, всемирная история, география, зарубежная литература, иностранный язык (английский, испанский, немецкий или французский язык в соответствии с учебной программой школы), информатика, история Украины, основы правоведения, украинская литература, физика, химия – для учащихся классов с украинским языком обучения, в которых не изучается язык национального меньшинства или коренного народа;
– биология, всемирная история, география, литература, иностранный язык (английский, испанский, немецкий или французский язык в соответствии с учебной программой школы), информатика, интегрированный курс "Литература", история Украины, язык национального меньшинства, язык коренного народа, основы правоведения, украинская литература, физика, химия – для учащихся классов с обучением на языке национального меньшинства.
Какие предметы на ГИА в 2021 году будут сдавать ученики 11-х классов
Государственная итоговая аттестация учащихся, завершающих получение полного общего среднего образования, проводится в форме внешнего независимого оценивания. Школьники должны сдавать экзамены по таким предметам:
- Украинский язык
- Математика
- История Украины или иностранный язык (английский, испанский, немецкий или французский язык – по выбору ученика)
- Один из учебных предметов из списка: история Украины, иностранный язык (английский, испанский, немецкий или французский), биология, география, физика, химия (по выбору ученика)
- Язык национального меньшинства или коренного народа.
К примеру, ученики, которые для прохождения ГИА выбрали третьим предметом историю Украины, могут выбрать четвертым предметом иностранный язык и наоборот. А школьники, которые в соответствии с образовательной программы школы изучали естественные науки, могут выбрать один из следующих предметов: биология, география, физика или химия.
К слову, в 2021 году абитуриенты могут сдавать ВНО по украинскому языку и литературе или отдельно только по украинскому языку. Они будут самостоятельно выбирать, что именно составлять.
-
Два ВНО по украинскому языку в 2021 году: в МОН объяснили, зачем они и как будут проходить тестысегодня , 16:05
-
Лучшие школы Украины по результатам ВНО-2020: опубликовали рейтинг23 сентября , 16:05
-
Какие школы могут обучать учеников дистанционно: города, которые попали в красную зону28 сентября , 08:55