Множество школ снова перешли на дистанционное обучение из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Поэтому мы подготовили права и обязанности учителей, которые они должны выполнять во время онлайн-обучения.

Ниже приведены несколько реальных историй, которые произошли в нескольких школах и что об этом говорит законодательство.

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Права и обязанности учителей и учеников при дистанционном обучении

Имеет ли право учитель во время онлайн-обучения ставить "2" ребенку, если его не было на уроке?

Учительница истории Светлана Стельмах считает, что если ребенок пропустил занятие по объективным причинам, то ему нельзя ставить "2".

Да и как можно поставить "2" отсутствующему? В клетке журнала стоит "н",

– добавляет она.

А учительница Ольга Мирошникова убеждает, что лучше в таких случаях вести учет присутствия на онлайн-уроках. Если ребенок отсутствует 3 урока подряд, стоит позвонить родителям, чтобы узнать причину.

Что об этом говорит законодательство?

Согласно постановлению правительства, если ученика нет на одном или на нескольких уроках или в течение всего учебного дня (нескольких дней), школа должна узнать информацию о причинах отсутствия.

Добавим, что такими причинами могут быть: болезнь, семейные обстоятельства, визит к врачу, лечение в санатории, визит в военкомат или иные органы государственной власти или самоуправления. Это должно быть подтверждено справкой или письменным заявлением родителей.

Может ли учитель поставить "2" из-за того, что ученик не смог выполнить задание по техническим причинам?

Светлана Стельмах говорит, что в таком случае учитель также не должен ставить "2".

Дается вторая попытка, или если причина так и не решена, то ученика можно оценить в режиме оффлайн (когда класс выйдет на очное обучение). Но я, к сожалению, часто слышу жалобы детей, что по техническим причинам их оценивают негативно,

– говорит учительница.

Ольга Мирошникова также говорит, что ставить двойки за технические неисправности недопустимо. Это нарушение критериев оценки.

Имеет ли учитель право удалить ребенка с видеоурока, если он выключил камеру?

Часто дети не включают камеру на уроках. И это не очень удобно, ведь учителя не видят реакции детей.

Только если плохая видеосвязь и это сказывается на качестве видео, мы договариваемся о возможности "черного квадрата". Как правило, дети заранее сообщают о своих проблемах и я всегда иду навстречу,

– добавляет Светлана Стельмах.

К тому же, включение камеры – это вопрос безопасности всех присутствующих на уроке: и учителя, и детей.

А Ольга Мирошникова уверяет, что удалить ребенка из онлайн-урока – это как выгнать из класса посреди урока. Это давно запрещено в школах.



Ребенок на дистанционном обучении / Фото lexinform

Что в законодательстве?

Так делать нельзя, ведь это нарушает право ребенка на полное общее среднее образование и его обязательность.

Как ребенку попросить учителя выйти в туалет на онлайн-уроке?

Светлана Стельмах признается, что ей в привате дети пишут, что отойдут на 2 – 5 минут, и не указывают при этом причины. Считает, это нормально.

Другая учительница Ольга Мирошникова тоже считает, что это – личное.

И в классе, и в сети не надо сообщать всем, что у тебя такая ​​потребность именно сейчас. Дети должны знать, что выйти при необходимости можно в любое время. Не надо "отпрашиваться",

– заявляет она.

Но здесь стоит ставить условие – что урок не останавливается. Поэтому, если ребенок вышел и не вернулся на занятия, то он пропустит важную информацию.

Что говорит законодательство?

Запрет учителя отлучиться нарушает право на уважение человеческого достоинства, предусмотренное во Всеобщей декларации прав человека.

То есть, если ученика не выпускают в туалет – это унижает человеческое достоинство. Посещение туалета – естественная потребность, которую дети должны удовлетворять независимо от расписания школьных звонков или воли учителя.

Стоит ли привлекать к ответственности родителей, которым безразлично, учатся ли их дети дистанционно?

Светлана Стельмах говорит, что в этой ситуации виноваты все:

родители должны обеспечить технические возможности и контроль,

ученики – присутствие и выполнение задач,

учителя – качество и соответствие программе и расписанию.

В то же время Ольга Мирошникова подчеркивает, что учитель делает свою работу, но при дистанционном обучении определенную ответственность имеют и родители.

Прежде всего, надо просто поговорить о том, что происходит. Что дистанционное обучение – временное, и все вернутся в школу, где нужно будет демонстрировать свои знания,

– добавляет эксперт.

По словам учительницы, привлекать к ответственности родителей трудно, потому что они обычно "лучше знают", что хорошо для их ребенка. Здесь может помочь электронный дневник.

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Что в законодательстве?

Если ученик не посещает школу без уважительных причин, родителям должны сообщить об этом, поскольку именно они должны обеспечить пребывание ученика в учебном заведении и отвечают за это.

Если такие ситуации повторяются и являются систематическими, а родители не реагируют, то школа имеет право обратиться в правоохранительные органы.

К слову, в каких случаях могут закрывать школы:

Ученикам запрещено посещать школы, если на самоизоляции из-за контакта с больным COVID-19 находится более 50% детей и работников;

Если в городе красная зона карантина (но ученики 1 – 4 классов смогут продолжить очное обучение).

К тому же, в МОН рекомендуют учеников 5 – 11 классов в школах, расположенных в областях оранжевой и желтой эпидемической зоны, отправлять на удаленный режим. При необходимости школам рекомендуют продолжать каникулы.