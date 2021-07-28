Какие отпуска и выплаты есть у учителей в школах: детальное разъяснение Минэкономики

Каждый работник образования имеет законное право на ежегодный или любой другой отпуск. Однако иногда возникают препятствия на получение отпуска или выплату помощи педагогам. Поэтому Министерство экономики подготовило детальное разъяснение об отпуске учителей.

Служба образовательного омбудсмена получила многочисленные вопросы от учителей и директоров относительно отпусков. И поскольку в законодательстве не всегда можно найти ответы, они обратились к правительству и получили объяснения Минэкономики.

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"И хотя большинство учителей в этом году уже находятся в отпусках, ответы на вопросы позволят более уверенно отстаивать свои права в дальнейшем", – сказали в службе образовательного омбудсмена.

В целом постановление правительства определяет особый порядок предоставления ежегодного основного отпуска педагогическим работникам продолжительностью до 56 календарных дней.

Какие есть виды отпусков для педагогов

Ежегодные отпуска.

Отпуск для подготовки участия в соревнованиях (предоставляется учителям, которые принимают участие во всеукраинских и международных спортивных соревнованиях).

Творческий отпуск (предоставляется педагогам для окончания диссертационных работ, написания учебников и тому подобное).

Социальные отпуска (предоставляются в связи с беременностью и родами, для ухода за ребенком до 3-летнего возраста и прочее).

Отпуска за свой счет.

Дополнительные отпуска в связи с обучением.

Отпуск для учителей, работающих по срочному договору

Как стаж работы влияет на ежегодный отпуск на алгоритм его предоставления – читайте в статье

В Минэкономики заверили, что если директор школы решил не продлевать срочный договор и уволил педагога, то учитель теряет свое законное право на отпуск и оздоровительные выплаты.

В то же время учителям, которые получают пенсию по возрасту и работают по срочному договору, предоставляется ежегодный основной отпуск по графику, утвержденному в школе, и выплачивается помощь на оздоровление в размере месячной ставки зарплаты.

По желанию работника в случае увольнения ему должен быть предоставлен неиспользованный отпуск с последующим увольнением. Датой увольнения в этом случае является последний день отпуска.



Учитель в школе / Фото mozok.net

В случае увольнения работника в связи с окончанием срока трудового договора неиспользованный отпуск может предоставляться и тогда, когда время отпуска полностью или частично превышает этот срок. Тогда договор продлевается до окончания отпуска.

Оздоровительные выплаты для учителей

Учителя-пенсионеры, работающие по срочным трудовым договорам, часто жалуются на неполучение оздоровительных выплат. Хотя выплата пособия в размере ставки зарплаты при предоставлении ежегодного отпуска является государственной гарантией учителям.

Минэкономики разъясняет, что учителям, которым выплачивается пенсия по старости и которые работают по срочному договору, предоставляется ежегодный основной отпуск по графику, утвержденному в школе, и выплачивается помощь на оздоровление.

Если до окончания срока договора педагогу не предоставлен ежегодный основной отпуск, то в случае увольнения работника ему выплачивается денежная компенсация за все неиспользованные им дни ежегодного отпуска.

В случае увольнения учителей, которые до увольнения проработали не менее 10 месяцев, денежная компенсация выплачивается за неиспользованные ими дни ежегодных отпусков из расчета полной их продолжительности.

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При этом, в случае увольнения работника без предоставления ему ежегодного отпуска, при выплате денежной компенсации за неиспользованные дни отпусков, помощь на оздоровление не выплачивается. В Минэкономики добавили, что если время отпуска полностью или частично превышает срок трудового договора, то он продлевается до окончания отпуска.

Расчетные выплаты за отпуска

С началом отпусков среди учителей к образовательному омбудсмену обратилось большое количество педагогов по уменьшению расчетных выплат за отпуска. Так, учителя получили отпускные выплаты без учета увеличения размеров минимальной зарплаты.

Министерство экономики заверило, что изъятие механизма корректировки выплат не должно приводить к уменьшению средней зарплаты педагогов. Поскольку средства, которые должны были быть направлены на корректировку зарплаты, должны быть направлены на дополнительную зарплату и стимулирующие выплаты.

Как начислять основной и дополнительные отпуска

Большинство педагогов имеют продолжительность отпуска 56 дней, а из них часть имеют право на дополнительные и социальные отпуска продолжительностью до 10 дней.

В то же время в статье Закона Украины "Об отпусках" указано, что общая продолжительность ежегодных основного и дополнительных отпусков не может превышать 59 календарных дней.

На это в Минэкономики ответили, что одному из родителей, которые:

имеют двух или более детей в возрасте до 15 лет,

имеют ребенка с инвалидностью,

усыновивших ребенка,

матери (отцу) лица с инвалидностью с детства подгруппы A I группы,

одинокой матери,

лицу, взявшему под опеку ребенка или лицо с инвалидностью с детства подгруппы A I группы,

предоставляется ежегодно дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 10 календарных дней без учета праздничных и нерабочих дней. Согласно закону, указанный отпуск является социальным и не относится к виду ежегодных отпусков, поэтому на него не распространяются нормы закона.

То есть ежегодный основной отпуск педагогического работника составляет 56 дней, но работник имеет полное право кроме этого отпуска взять дополнительный социальный отпуск на 10 дней.

Выплата пособия при неполной педагогической нагрузке

В законе отмечается, что педагоги и научно-педагогические работники получают помощь на оздоровление в размере месячного должностного оклада при предоставлении ежегодного отпуска. Но законодательством не определено, в каком размере получают помощь на оздоровление учителя, работающие не на полную педагогическую нагрузку (неполную тарифную ставку).

Министерство экономики разъяснило, что государство обеспечивает учителям выплату помощи на оздоровление в размере ставки зарплаты при предоставлении ежегодного отпуска.

В Украине работа на условиях неполного рабочего времени не влечет за собой каких-либо ограничений объема трудовых прав работников. Эта выплата является обязательной, и средства на выплату такой помощи должны быть предусмотрены фондом оплаты труда заведения.

Так, для каждого педагога предусматривается одна помощь для оздоровления. А учителя, которые работают на неполную ставку (по основной должности), пособие на оздоровление выплачивается в размере ставки, независимо от недельной (или летн) учебной нагрузки или объема работы.



Учитель получает выплаты независимо от нагрузки / Фото tepravda

В то же время учителям, работающим в одном или нескольких заведениях, выплата помощи на оздоровление предоставляется только по месту основной работы в размере одного должностного оклада, и только по одному, а не каждому месту работы. Также законодательством не установлены ограничения по выплате материальной помощи, в том числе и на оздоровление, для учителей, работающих по совместительству.

К слову, ранее мы рассказывали, что учитель, который еще не проработал в школе год, все равно получает 56 дней ежегодного отпуска.

Можно ли взять отпуск не летом? Графики отпусков составляют заранее, при этом учитываются интересы учебного заведения, личные интересы учителей и возможности.

Основной отпуск учителя согласуется с учебным планом и предоставляется преимущественно летом. Но есть отдельные случаи, когда его могут предоставить во время осенних, зимних или весенних каникул.

Для каких лиц предоставляются отпуска в удобное для них время: