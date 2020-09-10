Какие ошибки возникли при дистанционном обучении
Начало карантина в прошлом семестре был довольно неожиданным для многих учеников, учителей и особенно родителей. Однако даже в этом полугодии за первую неделю учебы уже несколько заведений перешли на дистанционное обучение.
Поэтому эксперты отмечают, что сейчас не время расслабляться. Лучше проанализировать ошибки онлайн-образования, чтобы понять, чего дальше делать не стоит, передает издание "На урок".
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Какие ошибки возникли в дистанционном обучении
- Проводили мало времени с учениками
Учителя при дистанционном обучении руководствовались учебными планами, давали задания и пытались освоить Zoom и Skype. В частности, много времени ушло на отладку образовательного процесса.
Да и к камерам учителям пришлось привыкать, ведь это совсем не те уроки, которые были в классе. Ведь в онлайне вы не всегда можете понять, как реагируют ваши слушатели.
Служба образовательного омбудсмена Украины провела масштабный опрос по общению учеников с учителями. Так, больше всего они общались благодаря:
- социальным сетям и мессенджерам – 49%;
- ежедневным онлайн-урокам и задачам на различных платформах – 40%;
- размещением заданий на вебсайте школы – 30%;
- урокам и задачам с использованием одной платформы – 26%;
- отправкой задач как фотографий рукописного листа – 24%;
- передача задач на email – 13%.
Однако в действительности ученики хотят слышать и видеть своего учителя, и им абсолютно безразлично, идеально ли он выглядит и в каких условиях живет. Здесь главное – связь, по которой дети скучали. Поэтому, учителям следует быть рядом с детьми хотя бы в онлайне, если другого варианта нет.
Дистанционное обучение с учителем / Фото из открытых источников
- Рассчитывали на другое
Учителя во время карантина рьяно взялись за работу и от учеников они ожидали того же. Однако очень мало детей на самом деле посещали все онлайн-уроки, выполняли задания или обрабатывали дополнительную информацию. Реальность оказалась несколько иной.
Почему ученики не учились настойчиво дистанционно? У многих из детей просто не было физической возможности посещать все уроки, кому-то не хватало техники, а у кого плохо работал интернет. На самом деле причин много, и все они реальны.
Как выяснилось в опросе, который провела Служба образовательного омбудсмена, большинство детей (81,5%) училась со смартфонов, хотя это и не очень удобно.
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- Думали, что дети ничего не будут делать
Некоторые ученики при дистанционном обучении вообще ничего не делали. А кто-то наоборот – удивил своим желанием учиться. Так, оказалось, что в большинстве случаев ученики охотно учились: посещали уроки, выполняли домашние задания и присылали их на проверку.
Данные из отчета Службы образовательного омбудсмена показали, что дети действительно успевали не все, ведь у них было много задач по каждому предмету.
- Меньше индивидуальности, больше обобщения
Прошлый учебный год выдался непростым в последние месяцы обучения, поэтому от учителей и не ожидали индивидуального подхода к обучению.
И если в классе учителя могли уделить внимание каждому ученику или дать особое задание, то в онлайне это сделать было сложно. Кроме того, следовало найти подход к тем, кому дистанционка не подошла.
Поэтому на будущее это тоже учтите. Ведь перед учителями те же ученики, привычные темы и т.д., просто делать это надо через Zoom и мессенджеры. И все же, обязательно следует поддерживать детей и не забывать о том, что у каждого могут быть свои проблемы.