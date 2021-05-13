В этом году школы могут завершать обучение позже, чем обычно. В частности, они могут продолжить уроки летом.

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Так, обучение летом продолжится в таких городах:

в Сумах – до 11 июня;

в Черкассах – до 8 июня;

в Хмельницком – до 11 июня;

в Тернополе – до 8 июня;

в Полтаве – до 9 июня;

некоторые начальные школы Кропивницкого будут учиться до 7 или даже 14 июня.

В то же время киевские школьники будут заканчивать учебный год в положенное время без изменений. Последний звонок планируют провести в пятницу, 28 мая.

К слову, в МОН заявили, что украинские школы во время карантина должны самостоятельно принять решение о сроках завершения учебного года. Следовательно, некоторые школы при необходимости могут продолжить обучение для детей летом.