Мы уже писали о том, в каких городах школы перешли на дистанционку. Но это больше касалось учащихся 5 – 11 классов.

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И хотя начальные школы даже в красной зоне могут работать очно, в некоторых городах даже учащихся 1 – 4 классов перевели на онлайн-обучение.

Где учеников 1 – 4 классов отправили на дистанционку

Ровно

С 24 января учащиеся 5 – 11 классов области перешли на дистанционное обучение. В то же время директора школ могут принять решение об онлайн-обучении для учащихся 1-4 классов, сообщает “Ровно.медиа”.

Так, в 20 из 39 школ Ровно учащиеся 1 – 4 классов учатся дистанционно. Речь идет о школах №2, 3, 4, 8, 9, 15, 16, 18, 24, 28, РХГ, УПК № 14, 26, РКХ "Престиж" и "Центре Надежды". В то же время в 18 учебных заведениях обучение для школьников продолжается в очном формате. По состоянию на 25 января в Ровно из 7865 учащихся начальных классов свыше 1,8 тысячи – больные.

Херсон

Херсонская ОГА сообщила, что школьники всей области будут учиться дистанционно с 27 января. Так, согласно решению комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, учащиеся 1 – 4 классов школ области также (как и 5 – 11 классы) будут учиться дистанционно в течение 10 дней.

Также запрещено посещать заведения внешкольного образования и проводить в учебных заведениях родительское собрание, кружки, факультативы или спецкурсы.

Одесса

Региональная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС поддержала решение Департамента образования в Одессе инициировала переход на дистанционное учеников 1 – 11 классов. Об этом сообщил заместитель городского главы Павел Вугельман.

С 27 января учащиеся 1 – 4 классов города тоже будут учиться дома. Все из-за высокого уровня заболеваемости ОРВИ и COVID-19.

Львов

С 24 января на онлайн-обучение перевели учащихся 5 – 11 классов. А уже впоследствии городской совет принял решение отправить на дистанционную и начальные классы из-за роста заболеваемости среди детей.

Поэтому с 26 января учащиеся 1 – 4 классов учатся в онлайн-режиме. Дистанционное обучение будет продолжаться до 5 февраля. Карантинные ограничения не касаются только дошкольников, учащихся спецучреждений, а также студентов техникумов.

Черновцы

С 24 января по 7 февраля все школы на Буковине, в том числе и начальные классы, перешли на дистанционное обучение. Онлайн-занятия вводятся на две недели – до 6 февраля включительно. Такое решение приняла областная комиссия по ТЭБ и ЧС.

Житомир

В Житомире из-за резкого ухудшения ситуации с COVID-19 отправят на дистанционное обучение учащихся всех школ с 31 января. На онлайн-обучение перешли не только 5-11 классы, но и учащихся начальных классов тоже. Добавим, что в области дистанционно учатся ученики двух городов – Бердичева и Новоград-Волынского, пишет "Журнал Житомира".

Кременчуг

В Кременчуге все школы с 1 по 11 классы отправили на дистанционное обучение с 31 января по 13 февраля (на две недели). "Кременчуг оперативный" передает, что такое решение приняла городская комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС. Также не будут работать заведения внешкольного образования (кружки, секции и т.п.).

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К слову, Минобразования 26 января рекомендовало школам, колледжам и вузам перейти на онлайн-обучение. В то же время учащимся начальной школы и воспитанникам садиков, независимо от эпидемической ситуации, разрешили учиться очно.

Согласно письму, МОН рекомендует: