В частности, специалисты МОН оценивают готовность нового меню, количество модернизированных пищеблоков, а также опрашивают руководителей школ касательно отзывов учащихся и родителей.

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В МОН считают, что основная задача реформы школьного питания – формирование здорового образа жизни на основании правильных пищевых привычек, которые ребенок несет в семью. Это позволит создать лучшее и здоровое будущее для наших детей.

Специалисты назвали этапы перехода школ в новое меню:

Первый шаг – когда школа присоединяется к проекту, получает новое оборудование для пищеблоков, модернизацию столовых.

Следующий шаг – разработка новых рецептур с полезными продуктами и с учетом пожеланий учащихся и коллективов школ.

Отмечу, что исчерпывающую информацию о реформе и технологических картах и ​​вариантах меню сегодня можно найти на специально созданной платформе "Знаем",

– отметил министр образования Сергей Шкарлетт.

Какие области не полностью перешли на новое меню

На финальном этапе процесс внедрения нового школьного меню продолжается в 5 областях. Уровень перехода в них выглядит следующим образом:

Закарпатская область – 70,6% заведений;

Запорожская область – 86,4%;

Львовская область – 84,3%;

Николаевская область – 89,2%;

Херсонская область – 96,4%.

В остальных 19 областях 100% школ уже перешли на новое меню. Кроме того, в школах Украины в целом обновлено почти 3800 пищеблоков.

Сколько школ перешли на новое питание / Фото "Знаем"

К слову, в Украине идет реформа системы школьного питания, которая проходит по инициативе первой леди Елены Зеленской. С 1 января школы перешли на обновленное меню, которое разработал известный шеф-повар Евгений Клопотенко.

Особенности школьного меню:

75% продуктов в столовых должно быть растительного происхождения (овощи, салаты, фрукты и ягоды)

Картошку как отдельное блюдо можно готовить детям не более двух раз в неделю.

Салаты нужно заправлять перед выдачей детям (оливковым маслом или соусом).

Мясные блюда следует как можно чаще комбинировать с овощными гарнирами или салатами.

Нужно отдавать предпочтение цельнозерновым хлебобулочным изделиям с высоким содержанием клетчатки с добавлением отрубей, семян.

Соль можно использовать только йодированную и только для приготовления блюд.

Питьевая вода должна быть доступна всегда во время еды.



Некоторые блюда из меню для школ от Евгения Клопотенко / Инфографика 24 канала

В то же время в МОН заявили, что школы не ограничиваются одним конкретным меню и могут не привязываться к рецептам Клопотенко. В частности, школьные кухни могут самостоятельно разрабатывать рецепты и технологические карты.