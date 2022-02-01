В частности, специалисты МОН оценивают готовность нового меню, количество модернизированных пищеблоков, а также опрашивают руководителей школ касательно отзывов учащихся и родителей.
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В МОН считают, что основная задача реформы школьного питания – формирование здорового образа жизни на основании правильных пищевых привычек, которые ребенок несет в семью. Это позволит создать лучшее и здоровое будущее для наших детей.
Специалисты назвали этапы перехода школ в новое меню:
- Первый шаг – когда школа присоединяется к проекту, получает новое оборудование для пищеблоков, модернизацию столовых.
- Следующий шаг – разработка новых рецептур с полезными продуктами и с учетом пожеланий учащихся и коллективов школ.
Отмечу, что исчерпывающую информацию о реформе и технологических картах и вариантах меню сегодня можно найти на специально созданной платформе "Знаем",
– отметил министр образования Сергей Шкарлетт.
Какие области не полностью перешли на новое меню
На финальном этапе процесс внедрения нового школьного меню продолжается в 5 областях. Уровень перехода в них выглядит следующим образом:
- Закарпатская область – 70,6% заведений;
- Запорожская область – 86,4%;
- Львовская область – 84,3%;
- Николаевская область – 89,2%;
- Херсонская область – 96,4%.
В остальных 19 областях 100% школ уже перешли на новое меню. Кроме того, в школах Украины в целом обновлено почти 3800 пищеблоков.
Сколько школ перешли на новое питание / Фото "Знаем"
К слову, в Украине идет реформа системы школьного питания, которая проходит по инициативе первой леди Елены Зеленской. С 1 января школы перешли на обновленное меню, которое разработал известный шеф-повар Евгений Клопотенко.
Особенности школьного меню:
- 75% продуктов в столовых должно быть растительного происхождения (овощи, салаты, фрукты и ягоды)
- Картошку как отдельное блюдо можно готовить детям не более двух раз в неделю.
- Салаты нужно заправлять перед выдачей детям (оливковым маслом или соусом).
- Мясные блюда следует как можно чаще комбинировать с овощными гарнирами или салатами.
- Нужно отдавать предпочтение цельнозерновым хлебобулочным изделиям с высоким содержанием клетчатки с добавлением отрубей, семян.
- Соль можно использовать только йодированную и только для приготовления блюд.
- Питьевая вода должна быть доступна всегда во время еды.
Некоторые блюда из меню для школ от Евгения Клопотенко / Инфографика 24 канала
В то же время в МОН заявили, что школы не ограничиваются одним конкретным меню и могут не привязываться к рецептам Клопотенко. В частности, школьные кухни могут самостоятельно разрабатывать рецепты и технологические карты.