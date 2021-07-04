Какие обязательные предметы на ГИА и ВНО будут сдавать ученики в 2022 году

В 2022 году выпускники будут сдавать обязательную ГИА в форме ВНО украинского языка, математики, истории Украины или иностранного языка и еще по одному предмету на выбор. Также уже обнародовали предметы, которые ученики смогут выбрать для сдачи ВНО.

Директор Украинского центра оценивания качества образования Валерий Бойко рассказал, что уже есть приказ о ВНО-2022, и все наши плановые показатели они закладывают, исходя из нормативно-правовых актов.

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По его словам, снова будет обязательна ГИА в форме ВНО по четырем предметам:

украинский язык,

математика,

история Украины или иностранный язык

четвертый предмет на выбор.

В то же время максимально участники смогут пройти пять тестирований ВНО.

Когда будет проходить ВНО-2022? Внешнее независимое оценивание для выпускников будет проводиться в следующем году с 23 мая по 15 июля.

По каким предметам в 2022 году будут проводить ВНО:

Украинский язык;

Украинский язык и литература;

Математика (задачи уровня стандарта);

Математика (профильный уровень);

История Украины;

Английский язык;

Испанский язык;

Немецкий язык;

Французский язык;

Биология;

География;

Физика;

Химия.

Платные ВНО в 2022 году

Приказ о дополнительных платных тестах издан 5 мая 2021 года. Он предусматривает интересную новацию – выпускники смогут сдать ВНО по более пяти предметам за госсредства, а по дополнительным предметам – за собственные деньги.

Ведь всего в ВНО-2022 включено 11 учебных предметов. Поэтому участник, кроме пяти гарантированных государством тестов, сможет дополнительно по желанию сдать тестирование по семи другим предметам.

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Отметим, что МОН в 2022 году продолжит эксперимент с двумя тестами с украинского языка, который внедрили в этом году. Поэтому, выпускники смогут выбрать – сдавать тест украинского языка и литературы или отдельно только по языку.

Кроме того, тест по математике также и в дальнейшем будет иметь два уровня – задание уровня стандарта и профильного.

К слову, многие украинские школьники не справились с элементарными заданиями тестов. Например, лишь половина участников ВНО по математике смогли решить задачу, в которой нужно было отличить радиус от диаметра шарика. С какими заданиями не справились дети на ВНО по математике и истории – читайте в статье.