Какие обязательные предметы на ГИА и ВНО должны сдать выпускники в 2022 году

В 2022 году выпускники будут сдавать обязательную ГИА по украинскому языку, математике, истории Украины или иностранному языку и еще по одному предмету на выбор. Как ученикам выбрать предметы для ВНО и о графике тестирований – читайте в статье.

Регистрация участников ВНО начнется 1 февраля и продлится больше месяца – до 9 марта 2022 года. До этого времени выпускникам необходимо определиться с перечнем экзаменов, которые они выберут для сдачи обязательной ГИА или ВНО.

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Обязательная ГИА для выпускников

В этом году снова будет обязательной ГИА в форме ВНО по четырем предметам:

украинскому языку,

математике,

истории Украины или иностранному языку (английскому, испанскому, немецкому или французскому) – по выбору выпускника,

четвертый предмет на выбор (это может быть история Украины, биология, география, физика, химия, иностранный язык).

В то же время максимально участники смогут пройти пять тестирований ВНО.

Когда состоится ВНО: даты

Когда будет проходить ВНО-2022? Внешнее независимое оценивание для выпускников будет проводиться в следующем году с 23 мая по 17 июня.

График ВНО-2022:

физика – 23 мая;

химия – 26 мая;

украинский язык, украинский язык и литература – 31 мая;

математика, математика (задачи стандартного уровня) – 3 июня;

испанский язык, немецкий язык, французский язык – 6 июня;

английский язык – 7 июня;

история Украины – 10 июня;

география – 14 июня;

биология – 17 июня.

Изменения в тестах ВНО-2022:

Тест профильного уровня ВНО по математике отныне содержит 32 задания вместо прошлых 34. Кроме этого, время на работу над этим тестом сократили с 210 до 180 минут.

Определенным изменениям подверглась и структура теста по химии, который в 2022 будет состоять из 50 заданий вместо 52. На выполнение работы будет отведено 150 минут вместо 180.

Добавим, что в этом году каждый зарегистрированный участник ВНО сможет бесплатно пройти тесты максимум по 5 учебным предметам. Обязательных предметов ВНО нет, но есть обязательная ГИА. Также абитуриенты должны определить, какие тесты им нужны для поступления.

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Какие предметы выбрать на ВНО

Выпускники должны пройти ВНО по тем предметам, которые нужны для поступления в конкретный вуз (например, украинский язык, математика, физика и др).

Важно помнить, что тесты по некоторым предметам отличаются в зависимости от того, сдается этот предмет как ГИА, или как вступительный экзамен в вуз.

Так как существуют отдельные тесты по украинскому языку и по украинскому языку и литературе. Как ГИА засчитывают только результат выполнения заданий по украинскому языку. А для поступления могут понадобиться либо результаты по языку, либо по языку и литературе. Это зависит от специальности, на которую хочет поступать участник.

Кроме того, в перечне предметов ВНО есть математика (профильный уровень) и математика (задачи стандартного уровня). Как результат ГИА по математике засчитывают:

результат выполнения заданий уровня стандарта (если выпускник изучал в школе математику на уровне стандарта),

результат выполнения всех заданий теста (если выпускник изучал математику на профильном уровне).

В то же время для поступления в учреждения высшего образования нужны результаты выполнения всех заданий теста по математике.

В новых условиях поступления усилили роль математики для определенных направлений. На какие специальности требуется ВНО по математике – полный перечень читайте в статье

Для ГИА по истории Украины учитывают результат выполнения заданий части "История Украины 1914 года – начала ХХІ века". Для поступления в учреждение высшего образования нужны результаты выполнения всех заданий теста.

Как результат ГИА по иностранному языку (английскому, испанскому, немецкому или французскому) будет засчитан результат выполнения заданий уровня стандарта (если выпускник изучал этот иностранный язык на уровне стандарта) или всех заданий теста. А для поступления в вуз нужны результаты выполнения всех заданий теста по иностранному языку.

Результаты тестов по другим учебным предметам по выбору выпускника можно использовать одновременно как ГИА и конкурсный экзамен для поступления в учреждение высшего образования.

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После того, как участник определится с предметами внешнего оценивания, стоит начать подготовку к тестированию. Необходимо учитывать, что тесты по разным предметам по-разному охватывают школьную программу. Поэтому нужно ориентироваться на содержание программы ВНО по конкретному предмету.

Чтобы правильно определить, какие предметы надо сдать для поступления в учреждение высшего образования, участникам нужно ознакомиться с перечнем конкурсных предметов ВНО на выбранную специальность. Это можно сделать по этой ссылке.

Сроки вступительной кампании в 2022 году

Регистрация электронных кабинетов поступающих для поступления на первый курс начнется 1 июля 2022 года. Сам прием документов от поступающих начнется 14 июля и закончится:

16 июля для лиц, которые поступают на основе собеседования, вступительных экзаменов, творческих конкурсов,

22 июля – для лиц, которые поступают по результатам ЕГЭ, а также вступительных экзаменов и творческих конкурсов.

Вступительные экзамены, творческие конкурсы будут проводиться в несколько потоков с 1 по 13 июля включительно. В то же время в период с 14 по 22 июля могут проводиться дополнительные сессии экзаменов или творческих конкурсов для поступающих на контракт. Собеседования будут проводить с 17 по 19 июля.

Формирование рейтинговых списков абитуриентов на бюджет состоится не позднее 27 июля. Поступающие, которые получили рекомендации для зачисления, должны подать оригиналы документов до 4 августа. Зачисление поступающих будет проводиться 5 августа.

К слову, 30 студентов украинских вузов получат премию Верховной Рады по 100 тысяч гривен за самые высокие результаты ВНО в 2021 году. В 2022 году их может быть аж 50. Имена победителей – читайте по ссылке.