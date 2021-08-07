Какие обязанности и функции есть у классного руководителя в школе

Классный руководитель организует, координирует и проводит внеурочную воспитательную работу в закрепленном за ним классе. Он имеет воспитательное влияние на школьников. Какие обязанности и функции есть у классного руководителя – читайте в статье.

В классе учебно-воспитательный процесс организуют классный руководитель и учителя-предметники. Классных руководителей назначает директор школы и эта должность требует от педагога искренней любви к детям и высокого профессионального уровня.

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Основная задача классного руководителя – координировать воспитательные воздействия на школьников, создавать надлежащие условия для самовыражения каждого ребенка, раскрытие его потенциальных способностей и тому подобное.

Каковы обязанности и функции классного руководителя

Положение о работе классного руководителя предусматривает следующие обязанности:

способствует обеспечению условий для обучения, а также развитию способностей ребенка;

создает условия для организации содержательного досуга, профилактики правонарушений, планирует и проводит соответствующие мероприятия;

способствует подготовке учащихся к самостоятельной жизни в духе взаимопонимания, мира, согласия между всеми группами;

проводит воспитательную работу с учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей учащихся;

координирует работу учителей, преподавателей, психолога, медиков, родителей и тому подобное.

Классный руководитель формирует мотивацию каждого ребенка к обучению, изучая его возрастные и индивидуальные особенности для развития и тому подобное.

Кроме того, системно работая с коллективом класса, учитель создает условия для гуманных взаимоотношений между детьми в коллективе, способствует формированию нравственных качеств и духовных ориентиров; создает ситуацию защищенности и эмоционального комфорта.

Основные функции классного руководителя:

организаторская (проведение работы по всем педагогическим аспектам);

воспитательная (формирование личности и коллектива);

коммуникативная (организация общения);

координационная (согласование всех влияний, установление взаимодействия между всеми участниками воспитательного процесса);

корректирующая (преобразование, изменение личности);

экологическая (защита ребенка от неблагоприятных воздействий окружающей среды);

административная (ведение личных дел учащихся и других официальных документов).

Педагог должен учитывать уровень воспитанности учащихся, социальные и материальные условия их жизни, специфику семейных обстоятельств.

Основные направления в системе работы классного руководителя:

Изучение учащихся и коллектива класса: получение данных о ребенке, его уровне развития и семье.

Постановка воспитательных задач, общих для класса или отдельных групп или учащихся.

Планирование воспитательной работы.

Организация, проведение и корректировка различных видов деятельности в соответствии с поставленными задачами и планом: проведение классных часов, экскурсий, родительских собраний и тому подобное.

Взаимодействие классного руководителя с родителями учащихся

Работа классного руководителя с родителями направлена на:

сотрудничество с семьей в интересах ребенка;

формирование общих подходов к воспитанию;

совместное изучение личности ребенка, его психофизиологических особенностей;

выработка близких по содержанию требований;

организация помощи в обучении, физическом и духовном развитии.

Классный руководитель привлекает родителей к участию в воспитательном процессе, что способствует созданию благоприятного климата в семье, психологического и эмоционального комфорта ребенка в школе и за ее пределами.

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Также он координирует обучение и самообразование ребенка, изучая информацию о наклонностях и предпочтениях воспитанников, требования родителей к обучению и воспитанию в школе и дома.

Ответы о работе классного руководителя от юристов

Можно ли освободиться от обязанностей классного руководителя посреди учебного года?

Да. По законодательству, должность классного руководителя добровольная, вы можете отказаться от своих обязанностей когда-либо. Но стоит пересмотреть условия вашего трудового договора, поскольку там могут быть указаны особые условия, при которых вы имеете право уволиться, или наоборот.

Может ли школа заставить учителя к классному руководству?

Ни школа, ни администрация не имеют таких полномочий. Классный руководитель – должность на добровольных началах, и учитель должен дать свое согласие на это.

Кто может быть классным руководителем?

Любой педагог школы с профессиональным высшим образованием и соответствующей профессионально-педагогической подготовкой. Не важно, какую именно должность вы занимаете — учителя-предметника, педагога-организатора или руководителя кружка.

Кстати, классными руководителями может быть и руководство школы – директора и завучи.

Имеет ли право классный руководитель уйти из школы раньше, чем завершаются уроки его класса? Конечно, учитель имеет такое право. Но стоит помнить, что классный руководитель отвечает за детей до конца уроков.