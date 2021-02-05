Министерство цифровой трансформации сейчас разрабатывает цифровые продукты для образования, чтобы учителя и ученики имели бесплатный доступ к онлайн-ресурсам. Что готовят для онлайн-образования в 2021 – читайте в материале.

Источник: Министерство цифровой трансформации

В частности, уже была запущена платформа "Всеукраинская школа онлайн" для учеников 5-11 классов. Однако в этом году ожидаются еще новые проекты для школьников.

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Министр цифровой трансформации Михаил Федоров отмечает, что они понимают всю важность дистанционного образования и готовы работать над решением соответствующих проблем в Украине.

Мы обязательно будем адвокатами всех учителей, чтобы все имели возможности и равный доступ к качественному дистанционному образованию. Без этого невозможно построить цифровое государство,

– сказал он.

По его словам, в декабре 2020 года была запущена платформа "Всеукраинская школа онлайн", сейчас команда ждет финансирования, чтобы продолжить работать над ее улучшением.

Что известно о платформе ВШО

Всеукраинская школа онлайн – это современный онлайн-ресурс для смешанного и дистанционного обучения учеников 5-11 классов с материалами, которые отвечают государственной программе.



На платформе размещены уроки из 18 основных предметов, которые построены по принципу микроучебы. Они состоят из видео, конспекта, тестов. Кроме того, ученики могут отслеживать учебный прогресс.



Вскоре планируют запустить функционал "Кабинет учителя" с возможностью приглашать учеников к пересмотру курсов, отслеживать их учебный прогресс и создавать собственные уроки. Также разрабатываются мобильные приложения для устройств IOS и Android.

Кроме того, был запущен образовательный курс с целью помочь учителям пользоваться цифровыми продуктами для дистанционного образования. Он стал одним из самых популярных на платформе – его прошли более 40 тысяч учителей.

Какие новации готовят для школ в 2021

Совместно с МОН Минцифры работает над внедрением элементов цифрового образования в школах на базе уроков информатики. В частности, планируют обучать детей и учителей. Аналогичный курс запустят и в университетах.

Также сейчас идет работа по внедрению скоростного интернета в сельской местности. "Мы решили неиспользованную субвенцию на образование перенаправить на подключение школ к интернету", – пояснил Федоров.

Кроме того, в бюджете на 2021 год заложено 500 миллионов гривен на подключение к интернету социальной инфраструктуры. В 2021 году хотят подключить 6 тысяч таких объектов, большинство из которых – школы.