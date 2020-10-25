Люди всегда стремятся совершенствоваться, и рынок труда не стоит на месте. Сейчас работодатели ищут людей, которые имеют определенные полезные навыки. Но что будет важно в будущем и чему учить современных учеников?

Мировой экономический форум обнародовал новый список навыков, которые будут важны для успеха в будущем.

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Так, обновленный перечень навыков, важных для успеха в 2025 году заставляет задуматься о том, готовит ли современная школа учеников к такому будущему.

Кроме того, был создан отчет о будущих рабочих местах по результатам опроса руководителей глобальных компаний. Эти топ-менеджеры поделились мнениями относительно того, какие навыки понадобятся их работникам в будущем.

Этот перечень умений кажется глобальным, далеким от школы и почти недостижимым.

Главные навыки для успеха в будущем

Аналитическое мышление и инновационность

Активное обучение и учебные стратегии

Комплексное решение проблем

Критическое мышление и анализ

Креативность, оригинальность и инициативность

Лидерство и социальное влияние

Использование, мониторинг и контроль технологий

Проектирование технологий и программирование

Устойчивость, стрессоустойчивость и гибкость

Аргументированность, решение проблем и генерирование идей.

Кроме того, по прогнозам Всемирного экономического форума к 2025 году половина всех работников будут нуждаться в переобучении, ведь экономики мира переживают двойное потрясение — пандемию и стремительную автоматизацию труда.

В частности, предусматривают, что 85 миллионов рабочих мест в течение следующих 5 лет могут заменить машины. В то же время 97 миллионов новых рабочих мест могут появиться в процессе адаптации рынка труда к новым реалиям.