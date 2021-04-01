Какие нарушения чаще всего встречаются в школьных столовых: данные МОН
В Министерстве образования заявили, что большинство недостатков, которые обнаружили при обследовании школьных столовых, уже устранили полностью или частично. Нарушения встречаются в школах чаще всего – читайте в материале.
Источник:Министерство образования и науки
В течение 2020 года Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей обследовали более 22 тысяч школ на соответствие столовых требованиям санитарного законодательства.
К теме Правительство утвердило новые нормы питания в школах, садах и оздоровительных
По результатам проверок, этим требованиям не соответствовали пищеблоки 159 учебных заведений из 18 областей Украины.
Нарушения в школьных столовых встречаются
- отсутствие холодильного оборудования,
- использование устаревшего оборудования,
- эксплуатация старых зданий и помещений, требующих капитального ремонта.
Поэтому направили в соответствующие местные органы исполнительной власти справки с предложениями по устранению нарушений.
При координации МОН и областных департаментов образования и науки большинство недостатков в 110 из 159 учебных заведений по состоянию на 1 марта 2021 года были отстранены полностью или частично,
– заверили в Министерстве образования.
В частности, было:
- обновлено устаревшее технологическое оборудование,
- проведены частичные и полные ремонты пищеблоков,
- установлены или восстановлены вентиляционные системы и вентиляционные зонты,
- отремонтированы электросети,
- повышено качество питьевой воды благодаря установлению фильтров.
В то же время заместитель министра образования Вера Рогова уверяет, что развитие здоровой среды в школах требует привлечения неправительственных структур.
Реализация такой приоритетной задачи, как развитие безопасной и здоровой образовательной среды в школах, требует командного взаимодействия и максимального привлечения усилий не только органов государственной власти, но и неправительственных структур,
– добавила она.
Отметим, что по инициативе Елены Зеленской в Украине начали реформировать систему школьного питания. В частности, уже утвердили обновленный Санитарный регламент и новые гигиенические требования.
Чем запрещено кормить детей в школах
мясные и рыбные продукты промышленного и кулинарного производства; грибы;
- непастеризованное молоко и молочные продукты, изготовленные из непастеризованного молока;
- непастеризованные соки, газированные напитки и кофе.
- продукты (особенно чипсы, сухарики) с содержанием соли более 0,12 грамм на 100 грамм готового продукта или с содержанием сахаров более 10 грамм на 100 грамм готового продукта;
- также запрещено продавать кондитерские изделия и сладкие зерновые продукты, изделия с кремом, мороженое, пищевые концентраты.
Поделиться новостью