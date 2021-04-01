В Министерстве образования заявили, что большинство недостатков, которые обнаружили при обследовании школьных столовых, уже устранили полностью или частично. Нарушения встречаются в школах чаще всего – читайте в материале.

В течение 2020 года Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей обследовали более 22 тысяч школ на соответствие столовых требованиям санитарного законодательства.

К теме Правительство утвердило новые нормы питания в школах, садах и оздоровительных

По результатам проверок, этим требованиям не соответствовали пищеблоки 159 учебных заведений из 18 областей Украины.

Нарушения в школьных столовых встречаются

отсутствие холодильного оборудования,

использование устаревшего оборудования,

эксплуатация старых зданий и помещений, требующих капитального ремонта.

Поэтому направили в соответствующие местные органы исполнительной власти справки с предложениями по устранению нарушений.

При координации МОН и областных департаментов образования и науки большинство недостатков в 110 из 159 учебных заведений по состоянию на 1 марта 2021 года были отстранены полностью или частично,

– заверили в Министерстве образования.

В частности, было:

обновлено устаревшее технологическое оборудование,

проведены частичные и полные ремонты пищеблоков,

установлены или восстановлены вентиляционные системы и вентиляционные зонты,

отремонтированы электросети,

повышено качество питьевой воды благодаря установлению фильтров.

В то же время заместитель министра образования Вера Рогова уверяет, что развитие здоровой среды в школах требует привлечения неправительственных структур.

Реализация такой приоритетной задачи, как развитие безопасной и здоровой образовательной среды в школах, требует командного взаимодействия и максимального привлечения усилий не только органов государственной власти, но и неправительственных структур,

– добавила она.

Отметим, что по инициативе Елены Зеленской в Украине начали реформировать систему школьного питания. В частности, уже утвердили обновленный Санитарный регламент и новые гигиенические требования.

Чем запрещено кормить детей в школах

мясные и рыбные продукты промышленного и кулинарного производства; грибы;