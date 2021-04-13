В МОН говорят, что междисциплинарные образовательные (научные) программы активно внедряют прогрессивные страны в Европе. Поэтому развитие таких программ в Украине откроет новые профессиональные и академические права будущим специалистам.

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Что такое междисциплинарная программа?

Образовательная (научная) программа считается междисциплинарной, если объем образовательных компонентов может быть соотнесен с соответствующим специальностям (отраслям).



Эта программа предусматривает овладение знаниями, находящихся на грани отраслей, специальностей или относящихся к нескольким специальностям, которые и определяют ее предметную область.

Требования к междисциплинарным программам установлены с учетом особенностей уровня (короткого цикла) высшего образования. В частности:

На начальном уровне высшего образования могут разрабатываться междисциплинарные расширенные образовательные программы. Цели введения таких программ – это формирование результатов обучения и содействия осуществлению студентом осознанного дальнейшего выбора специальности для продолжения учебы.

могут разрабатываться междисциплинарные расширенные образовательные программы. Цели введения таких программ – это формирование результатов обучения и содействия осуществлению студентом осознанного дальнейшего выбора специальности для продолжения учебы. На втором (магистерском) и третьем (образовательно-научному) уровнях высшего образования могут разрабатываться междисциплинарные образовательно-научные программы по двум или трем специальностям, относящимся к одной или разных отраслей знаний. Их цель – подготовка специалистов, способных решать комплексные проблемы и обеспечивать дальнейшее развитие науки.

Стандарты высшего образования для начального, второго и третьего уровней высшего образования могут дополнительно определять минимальные требования к компетентности и результатов обучения.

К слову, в УЦОКО утвердили характеристику теста единого вступительного экзамена (ЕВИ) в 2021 году. Он предусматривает написание теста по иностранному языку (английскому, немецкому, французскому или испанскому). Общее количество заданий в тесте – 42. На их выполнение отводится 60 минут.