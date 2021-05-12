Национальная служба здоровья Украины отметила, что медицинские справки должен выдавать семейный врач или педиатр, с которым у ребенка заключена декларация.

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Также этот врач направляет ученика к узким специалистам, чьи выводы также нужны для осмотра.

Какой медосмотр должны пройти дети перед первым классом

Перед поступлением в первый класс детям нужно посетить таких врачей и пройти такие анализы:

детский хирург;

детский ортопед-травматолог;

детский офтальмолог;

стоматолог;

другие специалисты по показаниям;

анализ крови на гемоглобин;

другие анализы по показаниям.

Медицинский осмотр для всех школьников

Дети, которые уже учатся в школе, должны проходить медицинский осмотр один раз в год, но не обязательно делать это перед самым учебным годом.

Так, можно перенести поход к врачу на другое время, чтобы не создавать очередей перед первым сентября. К тому же, это можно делать во времена пандемии, чтобы избежать скопления в больницах.

Напомним! В прошлом году санврач Виктор Ляшко отмечал, что дети могут пройти медицинский осмотр через месяц-полтора после начала обучения, когда ситуация в регионе стабилизируется. Это должны решить родители ребенка со своим семейным врачом.

В НСЗУ добавляют, что дети с 7 до 17 лет должны, если есть такая необходимость, пройти осмотры у узких специалистов и анализы. Нужны консультации и анализы для каждого возраста подскажет педиатр или семейный врач.

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Добавим, что медицинские осмотры учащихся являются бесплатными. Для консультации узких специалистов педиатр или семейный врач должен создать электронное направление. С ним нужно обратиться в медицинское учреждение.

Кроме того, направление не требуется для гинеколога детского и подросткового возраста, подросткового психиатра, нарколога, детского стоматолога и врача, у которого под наблюдением находится ребенок с хроническими заболеваниями.



Схема периодичности обязательных медицинских осмотров учащихся / Фото из приказа Минздрава

К слову, карту прививок в школу не обязательно нести, если ребенка вакцинировали в соответствии с календарем. В Минздраве отмечают, что даже во время пандемии коронавируса вакцинировать детей необходимо.