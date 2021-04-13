Министерство здравоохранения Украины утвердило перечень медицинских изделий, лекарств и других материалов, которые должны быть в составе медицинской аптечки для оказания медицинской помощи в школах.

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Что должно быть в аптечке школьного медпункта

В соответствии с приказом МОН для оказания медицинской помощи в медпункте школы должны быть:

перчатки смотровые нитриловые нестерильные (разных размеров) – 10 пар;

шприцы 2, 5 и 20 мл – по 5 штук каждого объема;

катетер внутривенный разных размеров (16G-22G) – по 2 штуки каждого размера и пластырь для его фиксации (3 штуки);

20 спиртовых салфеток; 10 стерильных марлевых салфеток размером не менее 10х15 см;

лейкопластырь: 1 на нетканой основе длиной 3 – 5 метров, шириной 2 – 3 сантиметра; 1 гипоаллергенный, шириной не менее 2,5 сантиметра, длиной от 5 метров; 20 бактерицидных размером не менее 1,9х7,0 сантиметров;

бинт: 2 эластичных нестерильных, шириной 8 – 15 сантиметров, длиной 2 – 3 метра; 5 марлевых нестерильных шириной не менее 10 сантиметров, длиной от 5 метров;

5 ампул раствора для инъекций Glucose (глюкозы), 0,4 г/мл по 10 мл или по 20 мл в ампулах; по 10 ампул Diphenhydramine (дифенгидрамина): 10 мг/мл по 1 мл в ампулах и Epinephrine (эпинефрина): 1,8 мг/мл или 1,82 мг/мл или 1,0 мг/мл по 1 мл в ампулах.

венозный жгут;

Salbutamol (сальбутамола), ингаляции под давлением, или Аэрозоля для ингаляций, дозированного (100 мкг/доза по 200 доз в контейнерах или баллонах);

флакон, контейнер Chlorhexidine (хлоргексидина биглюконата), раствор для наружного применения 0,05% по 50 мл или 100 мл или по 200 мл во флаконах, контейнерах;

накожный раствор Povidone-iodine (повидон-йода), 100 мг/мл (10 %), по 30 мл или по 50 мл или по 100 мл во флаконах;

дезинфекционное средство для обработки рук и кожи 100 мл;

футляр или сумка-укладка (саквояж) для хранения, транспортировки медицинских изделий;

тонометр с малыми, средними и большими манжетами;

портативный пульсоксиметр;

пинцет анатомический;

стетофонендоскоп и одни медицинские тактические ножницы.

Стоит помнить! Перед тем, как давать ребенку какие-то лекарства, нужно связаться с родителями ребенка и спросить разрешение на это.

Также в медпункте должно быть:

две маски-клапаны для искусственной вентиляции легких;

две системы для переливания инфузионных растворов;

две шины на конечность для оказания первой помощи;

два механических изделия для остановки кровотечения (турникет типа CAT или типа SWAT);

два раствора Sodium chloride (натрия хлорид) для инфузий 9 мг/мл, 400 мл или 500 мл в полимерных контейнерах (пакетах) или полимерных флаконах (бутылках);

два термометра (для измерения температуры тела), в том числе цифровой или инфракрасный.

В каких учебных помещениях должны быть аптечки

Нормативно-правовыми актами определяется, что медицинская аптечка обязательно должна размещаться:

в кабинетах естественно-математических дисциплин: географии, математики, биологии, физики, химии.

в местах спортивных занятий (спортзалах);

в школьных мастерских.

Это те учебные помещения, в которых существует повышенный риск травматизации учащихся во время занятий или нанесения другого вреда здоровью.

Ведь в кабинетах химии, физики, биологии, мастерских ученики работают над различными опытами, взаимодействуют с веществами, станками, из-за неосторожного обращения с которыми можно нанести вред здоровью,

– подчеркнули в МОН.

Отметим, что теперь в каждой школе должен быть либо штатный медицинский работник, либо, если не удается найти работника на эту должность, учебное заведение обязано заключить договор с больницей, чтобы дети обслуживались там.