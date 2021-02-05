Экс-министр образования и науки Лилия Гриневич рассказала в интервью, как будут учиться ученики в 10 – 11 классах и с какого года введут реформу старшей школы. Все детали и изменения – читайте в материале.

Как дети учатся сейчас

По словам Лилии Гриневич, 10 – 11 классы сейчас учатся по действующему стандарту, и пока все остается так как и было. То есть ученики после 9 класса по желанию могут продолжить обучение в старших классах.

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"Но, возможно, это не самое лучшее для детей. Ведь им нужны навыки и компетентности для успешной самореализации. Это то, чего не хватает современной школе, поэтому и нужна реформа НУШ", – отмечает экс-министр.

Гриневич подчеркнула, что сейчас дети, которые учатся по новому содержанию "Новой украинской школы", ходят в 3 класс. Поэтому, переходить в 10 классу они будут аж в 2027 году. А для детей, которые сейчас переходят в 10 класс, ничего не изменится.

Что делать родителям, получающим сообщения, что в их школах не будет 10 – 11 класса? Гриневич подчеркнула, что им надо обратиться в городское управление образования и получить четкую информацию.

"Такого быть не может. Все начнется в 2027, но определиться надо до 2024, чтобы у людей было три года на осознание", – добавила она.

Когда и какие будут изменения для 10 – 11 классов

По ее словам, именно с 2027 года начнется трехлетняя профильная школа. Согласно реформе, школы поделятся на 3 ступени:

начальные школы (ученики 1 – 4 классов);

гимназии (базовые школы 5 – 9 классов);

лицеи (старшая трехлетняя профильная школа).

Лицеи, как правило, всегда являются отдельными школами, потому что там учатся дети старшего школьного возраста (10, 11 и 12 классы). Ведь для детей начальных классов, гимназий и лицеев требуется различная учебная среда,

– заявила Гриневич.

Гриневич отмечает, что до 2024 года надо определить те школы, которые станут лицеями, где будут учиться ученики 10 – 11 (12) классов до 18 лет. "Сейчас в разных областях делают собственную карту, какие школы будут лицеями, а какие – начальными школами и гимназиями", – добавляет она.

Кто это будет решать? "Представьте себе карту любой области. Администрация области должна позаботиться о том, чтобы лицеи были расположены в нормальной территориальной доступности и были созданы на базе лучших учителей и имели хорошее оборудование", – рассказала экс-министр образования.

Поэтому областные государственные администрации и крупные города будут сами определять, где будет находиться лицей, исходя из определенных критерий.

В то же время, по мнению Гриневич, в селах ниже густота населения и детям будет трудно доезжать до лицеев. Поэтому нужно позаботиться там о формате лицеев, а рядом с ними могут быть пансионы или общежития, где могут жить дети в возрасте от 16 до 18 лет.

Ученики 9 классов будут сдавать ВНО

Гриневич рассказала, что после 9 класса выпускники будут сдавать ВНО. Среди тестирований будет еще один экзамен на выбор профессии и склонность, чтобы понять к какой профессии человек "естественнонаучный". "И для ученика важно попасть именно туда, где он имеет наклон. Чтобы не терять время своей жизни", – добавила она.