Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев назвал три основные проблемы, которые выявились в результате обучения во время пандемии. С чем столкнулись украинские школы из-за карантина – читайте ниже.

Об этом он рассказал во время интервью изданию "Главком".

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Какие проблемы школьного образования осветил карантин

Первая проблема касается технического обеспечения школ

По словам Горбачева, ученики не имели необходимых цифровых технологий для обучения в условиях карантина. Ведь не все учебные заведения и регионы в целом имеют качественный интернет и современную технику.

Вторая проблема заключается в содержании образования, которое не соответствует требованиям современного мира

"Из-за большого потока второстепенной информации по многим предметам дети получают значительную нагрузку, которая опустошает ресурсы памяти, энергии и сил", – заверил образовательный омбудсмен.

А это в свою очередь приводит к тому, что дети не могут нормально воспринимать и усваивать новый материал, и у них нарушается способность воспроизводить целостную картину мира.

Третья проблема касается психоэмоциональной неподготовленности учащихся и учителей

По мнению Горбачева, все участники образовательного процесса оказались неподготовленными к дистанционному обучению. Поскольку вопросам мотивации и формирования ответственного отношения к овладению отдельных компетентностей или обучения в целом уделялось недостаточно внимания.

К слову, более 72% родителей считают, что в этом году дети должны посещать школы и учиться очно, а не дистанционно. В то же время 75% украинцев уверяют, что весенний карантин негативно повлиял на успеваемость учеников.



Украинцы рассказали, как ученики должны учиться в школах / Инфографика 24 канала