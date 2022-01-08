Какие фразы учитель ни в коем случае не должен говорить ученикам

Взрослые часто могут вспоминать школьных учителей. Но если кого-то помнят добрыми, искренними и такими, которые вызывали восхищение, а некоторые вспоминают с неприязнью из-за их пренебрежительного отношения к ученикам.

Психологи утверждают, что в школе иногда одна фраза, опрометчиво сказанная учителем, может не только ухудшить отношения, но и запомниться на долгие годы – стать триггером страха или неуверенности.

К теме Шесть признаков, которые отличают хорошего учителя от обычного

Ниже читайте, Какие фразы не стоит говорить своим ученикам и почему именно.

Какие фразы не стоит говорить ученикам

"У тебя никогда не получится, как у него/нее"

Все ученики разные – кому-то легче даются точные науки, кому-то гуманитарные. Кто-то быстрее всех бегает или рисует, а кому-то просто не хватает настойчивости, чтобы развить таланты.

Хороший педагог всегда найдет подходящий момент, чтобы поддержать и мотивировать учеников становиться лучше. В это время худшее, что может сделать учитель, это сравнивать учеников между собой и "приклеивать ярлыки".

Некоторые ученики действительно могут принять "вызов", чтобы доказать учителю, что он ошибается. Однако чаще подобные стимулы наоборот демотивируют школьников: ребенок ставит себе определенные ограничения, что ему не достичь результатов.

Как заменить эту фразу? Чтобы действительно поощрять учеников к успехам, используйте фразу: "Если ты действительно этого хочешь, у тебя все получится, главное продолжай и не останавливайся на достигнутом".

"Это глупый вопрос"

Глупых вопросов не бывает, поэтому будьте лояльными и поощряйте любознательность школьников. Объясните, что задавать вопросы, когда ты не знаешь на него ответ, – это нормально. Ведь не стыдно чего-то не знать.

Как педагог, вы должны при любых обстоятельствах достойно отвечать на любые вопросы школьников, даже если вопросы кажутся вам неудачными или бессмысленными.

Опрометчивая насмешливая реакция взрослого может подорвать у школьника уверенность в себе и отбить желание спрашивать что-то вообще, даже когда непонятно.

Кроме того, если педагог не отвечает на уточняющие вопросы по содержанию урока, это может привести к тому, что школьники вообще потеряют интерес к изучению соответствующей дисциплины.

"Ты – лентяй"

Если вы хотите побудить школьника к усердию и большему включению в учебный процесс, то этой фразой вы скорее спровоцируете обратный эффект. Низкая активность во время уроков может быть вызвана совсем не ленью.

Причиной может быть повышенная утомляемость, плохое самочувствием, недосыпание или вообще низкая самооценка и определенное амплуа в классе, из-за которого ученик боится проявить себя.

Обратите внимание Фразы, убивающие мотивацию учеников: какие слова учителя расстраивают детей и чем их заменить

Если вы видите, что у ученика систематически низкая успеваемость, лучше узнайте, почему ему не интересно на уроках и что ему мешает учиться хорошо. Иногда, чтобы мотивировать школьника, стоит просто вовремя подбодрить и поверить в него.

"Я уже это объясняла, нужно было слушать"

Часто, как только учитель закончил объяснение нового материала, в классе сразу звучат вопросы, будто дети вас не слышали. Это нервирует и утомляет, ведь педагог один, а учеников много. И далеко не все ученики внимательно вас слушали.

Но в то же время перед тем, как прореагировать, попробуйте разобраться. Ведь проблема может быть не в том, что ученик не слушал вас, он мог просто не понять. И это стоит учитывать.

Поэтому вместо подобной фразы, более действенно поставить ученику уточняющие вопросы, что именно и на каком этапе ему непонятно, после этого при необходимости объясните материал другими словами или с использованием примеров.

"Еще одна выходка – и родителей в школу"

Ученики часто могут услышать такую фразу от учителей. Однако практика показывает, что это совсем не действенно. Цель учителя в такой момент – успокоить ученика, который мешает на уроке или срывает учебу.

В то же время именно этой фразой учитель показывает школьникам, что он не в состоянии собственными силами урегулировать ситуацию. Как это повлияет на авторитет учителя в глазах учеников класса? Ответ однозначен.

Конечно, ученики бывают чрезвычайно сложны. Однако проявление их поведения может быть обусловлено различными причинами: начиная от проблем в семье и связанного этим недостатка внимания.

Что делать учителю? Лучше для начала поговорить с учеником с глазу на глаз и попытайтесь найти общий язык. При необходимости уместно присоединить школьного психолога.

"Благодаря тебе сейчас весь класс будет писать самостоятельную работу"

Иногда малоопытные учителя прибегают к такому методу. Однако неужели целый класс виноват в поведении одного ученика? Согласитесь, это несправедливо по отношению к другим детям.

К тому же, подобная реакция учителя демонстрирует, что он не может самостоятельно справиться с хулиганами и, наказывая всех, провоцирует класс решить собственными силами конфликтную ситуацию с теми учениками, которые срывают урок.

Это однозначно не является педагогичным и ухудшает авторитет учителя в глазах учеников. Каким бы плохим ни было поведение ученика, ни в коем случае это не должно спровоцировать учителя сказать подобное.

К слову, отныне учителя начальных классов НУШ должны проверять учеников не балльной оценкой, а вербальным суждением. Корректно прокомментировать работу ученика и мотивировать его к обучению помогут специальные шаблоны. Какие фразы могут использовать учителя для оценивания – читайте в статье.