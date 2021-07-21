Первый экзамен прошел 19 июля. В последующие дни языковые экзамены для госслужащих будут проходить ежедневно по 3 раза до 1 августа: с 9:30 до 11:30, с 12:30 до 14:30 и с 15:30 до 17:30.

К теме Экзамен по владению украинским языком для госслужащих: когда и каким он будет

Кто должен иметь сертификат на уровень владения украинским языком

Владеть государственным языком и применять его при исполнении служебных обязанностей обязаны:

президент Украины;

премьер-министр Украины;

первый вице-премьер-министр Украины;

вице-премьер-министры Украины;

другие члены правительства;

первые заместители и заместители министров;

руководители других центральных органов исполнительной власти и их заместители;

глава ОП и его заместители;

секретарь СНБО и его заместители;

глава СБУ и его заместители;

глава Службы внешней разведки Украины и его заместители;

Генпрокурор и его заместители;

руководители областных и окружных прокуратур;

руководитель САП и его заместители, члены Совета Нацбанка Украины, глава и другие члены Счетной палаты, другие государственные деятели;

депутаты Верховного Совета АР Крым, депутаты местных советов, должностные лица органов местного самоуправления;

государственные служащие;

главы местных государственных администраций, их первые заместители и заместители;

служащие Нацбанка Украины;

лица офицерского состава, которые проходят военную службу по контракту;

лица начальствующего (среднего и высшего) состава Национальной полиции, других правоохранительных и разведывательных органов, должностные лица других органов, которым присваиваются специальные звания;

лица рядового, сержантского и старшинского состава Национальной полиции, других правоохранительных, разведывательных органов, других органов, которым присваиваются специальные звания;

прокуроры;

судьи, которые избраны или назначены в соответствии с Конституцией Украины и осуществляют правосудие на профессиональной основе;

адвокаты, нотариусы;

руководители учебных заведений всех форм собственности;

педагогические, научно-педагогические и научные работники;

медицинские работники государственных и коммунальных учреждений здравоохранения;

должностные и служебные лица предприятий, учреждений и организаций государственной и коммунальной форм собственности.

Уровни владения государственным языком

Для приобретения гражданства Украины лицо должно владеть государственным языком не ниже среднего уровня первой степени.

В то же время чиновники и госслужащие, в частности, президент, премьер-министр, другие члены правительства, прокуроры, судьи, адвокаты, нотариусы и т.д. должны свободно владеть государственным языком на уровне первой или второй степени.

Уровни владения государственным языком:

Начальный уровень первой степени: показывает, что лицо понимает и может применять общие выражения и простые фразы, необходимые для удовлетворения конкретных потребностей; может взаимодействовать на простом уровне, если собеседник говорит медленно и четко.

Начальный уровень второй степени: показывает, что лицо понимает и может применять отдельные фразы и употребляемые выражения, связанные с конкретными сферами повседневной жизни; может общаться в ситуации, когда необходимо говорить на обычные темы.

Средний уровень первой степени: свидетельствует, что лицо понимает основное содержание стандартной информации на темы, близкие и часто применяемые на работе, в учебе, во время досуга и тому подобное. Лицо может просто и складно выражаться, способно описать личный опыт, события, мечты, планы и тому подобное.

Средний уровень второй степени: показывает, что лицо может понимать основные идеи комплексного текста как на конкретную, так и на абстрактную тему, включая специализированные дискуссии по своей специальности; может общаться с носителями языка. Может четко и подробно высказываться по многим темам.

Уровень свободного владения первой степени: показывает, что лицо может понимать широкий спектр сложных и больших текстов и распознавать в них скрытый смысл; может высказываться быстро и спонтанно без осложнений, легко использовать украинский язык в общении, демонстрировать знания правил грамматики.

Уровень свободного владения второй степени: показывает, что лицо легко понимает практически все, что слышит или читает, может обобщить информацию из различных устных или письменных источников, сделать аргументированное изложение в логической, последовательной форме, а также высказываться спонтанно, быстро и точно, передавая тончайшие оттенки смысла.

Как зарегистрироваться на участие в языковом экзамене

Откройте сайт exam.mova.gov.ua. Авторизуйтесь в системе, нажав вверху кнопку "Авторизоваться через id.gov.ua". Если вы авторизуетесь в системе впервые, укажите свой электронный адрес. После авторизации нажмите ссылку "Все экзамены" в меню вверху. Вы увидите доступные для сдачи экзамены. Выберите нужный: для выполнения служебных обязанностей или для приобретения гражданства. Нажмите на выбранный экзамен. На странице экзамена нажмите на кнопку "Подать заявление на экзамен". Выберите область и центр экзамена. После этого нажмите в поле "Выберите дату". Обратите внимание! В календаре будут активными только те даты, на которые в выбранном центре есть свободные места, иначе вы увидите сообщение, что свободных мест в центре нет. Если свободные места есть, то надо нажать на доступную дату. Выберите желаемый промежуток времени. Если вам нужны специальные условия для сдачи экзамена, поставьте соответствующую отметку (это предназначено только для людей с инвалидностью). Нажмите кнопку "Подать заявление". Вверху в меню "Заявления на экзамены" вы увидите поданное заявление.

Каким будет экзамен для госслужащих и как он выглядит – образец работы можно посмотреть по ссылке.