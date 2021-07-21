Первый экзамен прошел 19 июля. В последующие дни языковые экзамены для госслужащих будут проходить ежедневно по 3 раза до 1 августа: с 9:30 до 11:30, с 12:30 до 14:30 и с 15:30 до 17:30.
К теме Экзамен по владению украинским языком для госслужащих: когда и каким он будет
Кто должен иметь сертификат на уровень владения украинским языком
Владеть государственным языком и применять его при исполнении служебных обязанностей обязаны:
- президент Украины;
- премьер-министр Украины;
- первый вице-премьер-министр Украины;
- вице-премьер-министры Украины;
- другие члены правительства;
- первые заместители и заместители министров;
- руководители других центральных органов исполнительной власти и их заместители;
- глава ОП и его заместители;
- секретарь СНБО и его заместители;
- глава СБУ и его заместители;
- глава Службы внешней разведки Украины и его заместители;
- Генпрокурор и его заместители;
- руководители областных и окружных прокуратур;
- руководитель САП и его заместители, члены Совета Нацбанка Украины, глава и другие члены Счетной палаты, другие государственные деятели;
- депутаты Верховного Совета АР Крым, депутаты местных советов, должностные лица органов местного самоуправления;
- государственные служащие;
- главы местных государственных администраций, их первые заместители и заместители;
- служащие Нацбанка Украины;
- лица офицерского состава, которые проходят военную службу по контракту;
- лица начальствующего (среднего и высшего) состава Национальной полиции, других правоохранительных и разведывательных органов, должностные лица других органов, которым присваиваются специальные звания;
- лица рядового, сержантского и старшинского состава Национальной полиции, других правоохранительных, разведывательных органов, других органов, которым присваиваются специальные звания;
- прокуроры;
- судьи, которые избраны или назначены в соответствии с Конституцией Украины и осуществляют правосудие на профессиональной основе;
- адвокаты, нотариусы;
- руководители учебных заведений всех форм собственности;
- педагогические, научно-педагогические и научные работники;
- медицинские работники государственных и коммунальных учреждений здравоохранения;
- должностные и служебные лица предприятий, учреждений и организаций государственной и коммунальной форм собственности.
Уровни владения государственным языком
Для приобретения гражданства Украины лицо должно владеть государственным языком не ниже среднего уровня первой степени.
В то же время чиновники и госслужащие, в частности, президент, премьер-министр, другие члены правительства, прокуроры, судьи, адвокаты, нотариусы и т.д. должны свободно владеть государственным языком на уровне первой или второй степени.
Уровни владения государственным языком:
-
Начальный уровень первой степени: показывает, что лицо понимает и может применять общие выражения и простые фразы, необходимые для удовлетворения конкретных потребностей; может взаимодействовать на простом уровне, если собеседник говорит медленно и четко.
-
Начальный уровень второй степени: показывает, что лицо понимает и может применять отдельные фразы и употребляемые выражения, связанные с конкретными сферами повседневной жизни; может общаться в ситуации, когда необходимо говорить на обычные темы.
-
Средний уровень первой степени: свидетельствует, что лицо понимает основное содержание стандартной информации на темы, близкие и часто применяемые на работе, в учебе, во время досуга и тому подобное. Лицо может просто и складно выражаться, способно описать личный опыт, события, мечты, планы и тому подобное.
-
Средний уровень второй степени: показывает, что лицо может понимать основные идеи комплексного текста как на конкретную, так и на абстрактную тему, включая специализированные дискуссии по своей специальности; может общаться с носителями языка. Может четко и подробно высказываться по многим темам.
-
Уровень свободного владения первой степени: показывает, что лицо может понимать широкий спектр сложных и больших текстов и распознавать в них скрытый смысл; может высказываться быстро и спонтанно без осложнений, легко использовать украинский язык в общении, демонстрировать знания правил грамматики.
-
Уровень свободного владения второй степени: показывает, что лицо легко понимает практически все, что слышит или читает, может обобщить информацию из различных устных или письменных источников, сделать аргументированное изложение в логической, последовательной форме, а также высказываться спонтанно, быстро и точно, передавая тончайшие оттенки смысла.
Как зарегистрироваться на участие в языковом экзамене
- Откройте сайт exam.mova.gov.ua.
- Авторизуйтесь в системе, нажав вверху кнопку "Авторизоваться через id.gov.ua".
- Если вы авторизуетесь в системе впервые, укажите свой электронный адрес.
- После авторизации нажмите ссылку "Все экзамены" в меню вверху. Вы увидите доступные для сдачи экзамены.
- Выберите нужный: для выполнения служебных обязанностей или для приобретения гражданства. Нажмите на выбранный экзамен.
- На странице экзамена нажмите на кнопку "Подать заявление на экзамен".
- Выберите область и центр экзамена. После этого нажмите в поле "Выберите дату".
- Обратите внимание! В календаре будут активными только те даты, на которые в выбранном центре есть свободные места, иначе вы увидите сообщение, что свободных мест в центре нет. Если свободные места есть, то надо нажать на доступную дату.
- Выберите желаемый промежуток времени.
- Если вам нужны специальные условия для сдачи экзамена, поставьте соответствующую отметку (это предназначено только для людей с инвалидностью).
- Нажмите кнопку "Подать заявление".
- Вверху в меню "Заявления на экзамены" вы увидите поданное заявление.