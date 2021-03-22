Главное управление Гоструда отмечает, что учителя и воспитатели, работающие в инклюзивных классах, получают доплаты. В частности, они получают надбавку за такую работу в сумме 20% от ставки.

Чтобы реализовать права детей с особыми образовательными потребностями на образование в школах организуются классы с инклюзивным обучением.

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Инклюзивный класс – это класс в школе, в котором среди других детей учатся один – два ребенка с особыми образовательными потребностями.

И, согласно постановлению правительства, таким учителям и воспитателям установлена доплата в предельном размере 20% от ставки зарплаты.

Эксперты добавляют, что такая доплата устанавливается педагогам, которые работают в инклюзивном классе (или группе), и только за часы работы в этих классах (или группах).

Конкретный размер доплаты устанавливает директор школы, учитывая:

количество лиц с особыми образовательными потребностями в классе,

сложность нарушения развития детей,

уровень ответственности,

объем работы каждого работника и тому подобное.

Что касается зарплаты ассистентов учителя в инклюзивных классах, то поскольку такая вакансия вводится в школах именно для работы в инклюзивных классах, то работникам указанная доплата устанавливается на всю нагрузку по этой должности.

К слову, в 2021 году учителям увеличили зарплаты. Так, учитель I категории с 1 января 2021 года получает не менее 6 тысяч 61 гривну. В то же время ставка учителя высшей категории с 1 января 2021 года поднялась до 6 тысяч 461 гривны. Добавим, что в декабре зарплаты еще вырастут на 8,3%.