В рамках адаптивного карантина с 1 августа ряд детских лагерей возобновит свою работу. Правда, произойдет это не во всех регионах. Какие детские лагеря начнут работу с 1 августа – читайте дальше.

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что открытие конкретного лагеря будет зависеть от того, в какой из четырех карантинных зон он находится. Об этом Степанов сказал во время брифинга Минздрава, сообщает 24 канал.

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Минздрав позволит работать только тем лагерям, которые расположены в зеленой и желтой зонах. В оранжевой и красной зонах детские учреждения отдыха не откроют.

Где заработают детские лагеря

Киевская область: Jewel Camp – английский художественный лагерь, "Чайка", "Горка" – скаутский лагерь, Zефир 2.0: Места счастливых детей, Zoloche Rangers Camp, "MU Camp" – проектный Кинолагерь. Снимаем кино, Fresh Camp, British Camp, Ukrainian Football Camp, "Аккорд", "Горка-Лидер", "Робинзония", "Империя детства", Sport Camp Tiger, iJAMM лагерь с изучением программирования, Young Winners Tik Tok Camp, "Клуб успешных детей", Young Winners Sonic Camp.

Jewel Camp – английский художественный лагерь, "Чайка", "Горка" – скаутский лагерь, Zефир 2.0: Места счастливых детей, Zoloche Rangers Camp, "MU Camp" – проектный Кинолагерь. Снимаем кино, Fresh Camp, British Camp, Ukrainian Football Camp, "Аккорд", "Горка-Лидер", "Робинзония", "Империя детства", Sport Camp Tiger, iJAMM лагерь с изучением программирования, Young Winners Tik Tok Camp, "Клуб успешных детей", Young Winners Sonic Camp. Харьковская область: Indigo English Camp, Green Sun – Лагерь естественного развития, YO! -Smart Camp, Fishka Camp.

Indigo English Camp, Green Sun – Лагерь естественного развития, YO! -Smart Camp, Fishka Camp. Днепропетровская область: Edelweiss.

Edelweiss. Запорожская область: Fishka Camp, Азовские Зори, Crazy Dance Camp, "Хортицкая Сечь", "Факел", "Райский уголок", "Смена", "Солнечный", "Мечта".

Fishka Camp, Азовские Зори, Crazy Dance Camp, "Хортицкая Сечь", "Факел", "Райский уголок", "Смена", "Солнечный", "Мечта". Херсонская область: Resonance Summer Holiday, ATLAS ILH, "Юные Ветроловы" – кайт-вейк лагерь, Замок FLALD, Спортивно-туристическая база "Прибрежный", ProfyCamp – Морская флотилия, "Чайка", Cs-BOX - военно-спортивный лагерь "Дельфин", "Бригантина", "Солнечный".

Resonance Summer Holiday, ATLAS ILH, "Юные Ветроловы" – кайт-вейк лагерь, Замок FLALD, Спортивно-туристическая база "Прибрежный", ProfyCamp – Морская флотилия, "Чайка", Cs-BOX - военно-спортивный лагерь "Дельфин", "Бригантина", "Солнечный". Николаевская область: Медиа лагерь NovaModaMedia для блоггеров, Tourbo Camp в Коблево, "Кинбурн эктив", "Маяк".

Медиа лагерь NovaModaMedia для блоггеров, Tourbo Camp в Коблево, "Кинбурн эктив", "Маяк". Одесская область: Black Sea Camp, Green Park Sergeevka, Star Time, Art-camp Sunbeach, Art-camp Chayka, "Морские приключения", "Мечта Кэмп", "Большая игра", "Южный берег", Aquapark Camp, Scout Land.

Black Sea Camp, Green Park Sergeevka, Star Time, Art-camp Sunbeach, Art-camp Chayka, "Морские приключения", "Мечта Кэмп", "Большая игра", "Южный берег", Aquapark Camp, Scout Land. Черкасская область: "Княжья гора", "Истоки", "Трахтемировская Сечь".

"Княжья гора", "Истоки", "Трахтемировская Сечь". Полтавская область: Family Camp ABC.

Family Camp ABC. Сумская область: UWeLand.

UWeLand. Черниговская область: ProfyCamp, "Летоздесь".

ProfyCamp, "Летоздесь". Хмельницкая область: "Эко-лагерь Лесные Герои", "Академия приключений", "СтартТенис".

"Эко-лагерь Лесные Герои", "Академия приключений", "СтартТенис". Ровненская область: Savvy Nation Forest.

Savvy Nation Forest. Житомирская область: Extremal.

Extremal. Винницкая область: ELECTeens, Smart up Day & Night.

ELECTeens, Smart up Day & Night. Черновицкая область: West Camp KDS.

West Camp KDS. Волынская область: Ranger Самр Ukraine.

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Главный санитарный врач Виктор Ляшко отметил, что после перехода в оранжевую зону детские лагеря перестанут принимать новые смены детей.

Если во время оздоровительной смены произойдет переход региона из зеленой или желтой зоны в оранжевую, будет действовать запрет на прием детей на новые смены. Те дети, которые уже находятся на отдыхе, продолжат отдыхать и завершат смену,

– пояснил Ляшко.



Минздрав поделил Украину на зоны / Инфографика Центра общественного здоровья Минздрава Украины