Какие детские лагеря начнут работу с 1 августа: список
В рамках адаптивного карантина с 1 августа ряд детских лагерей возобновит свою работу. Правда, произойдет это не во всех регионах. Какие детские лагеря начнут работу с 1 августа – читайте дальше.
Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что открытие конкретного лагеря будет зависеть от того, в какой из четырех карантинных зон он находится. Об этом Степанов сказал во время брифинга Минздрава, сообщает 24 канал.
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Минздрав позволит работать только тем лагерям, которые расположены в зеленой и желтой зонах. В оранжевой и красной зонах детские учреждения отдыха не откроют.
Где заработают детские лагеря
- Киевская область: Jewel Camp – английский художественный лагерь, "Чайка", "Горка" – скаутский лагерь, Zефир 2.0: Места счастливых детей, Zoloche Rangers Camp, "MU Camp" – проектный Кинолагерь. Снимаем кино, Fresh Camp, British Camp, Ukrainian Football Camp, "Аккорд", "Горка-Лидер", "Робинзония", "Империя детства", Sport Camp Tiger, iJAMM лагерь с изучением программирования, Young Winners Tik Tok Camp, "Клуб успешных детей", Young Winners Sonic Camp.
- Харьковская область: Indigo English Camp, Green Sun – Лагерь естественного развития, YO! -Smart Camp, Fishka Camp.
- Днепропетровская область: Edelweiss.
- Запорожская область: Fishka Camp, Азовские Зори, Crazy Dance Camp, "Хортицкая Сечь", "Факел", "Райский уголок", "Смена", "Солнечный", "Мечта".
- Херсонская область: Resonance Summer Holiday, ATLAS ILH, "Юные Ветроловы" – кайт-вейк лагерь, Замок FLALD, Спортивно-туристическая база "Прибрежный", ProfyCamp – Морская флотилия, "Чайка", Cs-BOX - военно-спортивный лагерь "Дельфин", "Бригантина", "Солнечный".
- Николаевская область: Медиа лагерь NovaModaMedia для блоггеров, Tourbo Camp в Коблево, "Кинбурн эктив", "Маяк".
- Одесская область: Black Sea Camp, Green Park Sergeevka, Star Time, Art-camp Sunbeach, Art-camp Chayka, "Морские приключения", "Мечта Кэмп", "Большая игра", "Южный берег", Aquapark Camp, Scout Land.
- Черкасская область: "Княжья гора", "Истоки", "Трахтемировская Сечь".
- Полтавская область: Family Camp ABC.
- Сумская область: UWeLand.
- Черниговская область: ProfyCamp, "Летоздесь".
- Хмельницкая область: "Эко-лагерь Лесные Герои", "Академия приключений", "СтартТенис".
- Ровненская область: Savvy Nation Forest.
- Житомирская область: Extremal.
- Винницкая область: ELECTeens, Smart up Day & Night.
- Черновицкая область: West Camp KDS.
- Волынская область: Ranger Самр Ukraine.
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Главный санитарный врач Виктор Ляшко отметил, что после перехода в оранжевую зону детские лагеря перестанут принимать новые смены детей.
Если во время оздоровительной смены произойдет переход региона из зеленой или желтой зоны в оранжевую, будет действовать запрет на прием детей на новые смены. Те дети, которые уже находятся на отдыхе, продолжат отдыхать и завершат смену,
– пояснил Ляшко.
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