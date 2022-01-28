Какао на воде и без сахара, не такой омлет: что школьники говорят о новом меню

С 1 января в украинских школах было введено новое меню. Его разработал повар Евгений Клопотенко, а реформу инициировала супруга президента Елена Зеленская. Меню – здоровое и полезное, но все дети увлечены новыми блюдами.

Школьники в Мариуполе опробовали новое меню в течение двух недель и теперь рассказали о реальности обновленного питания.

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Основные идеи реформы – это уменьшение количества сахара, хлеба, соли, субпродуктов и жиров, в то же время – увеличение количества фруктов, овощей, мяса, молочных продуктов.

Появилось много новых блюд – борщ со шпинатом, банош, морковный крем-суп, шпундра и т.д.

Блюда из нового школьного меню от Клопотенко / Инфографика 24 канала

В школе Мариуполя питание не обязательно. Дети 1 – 4 классов обычно ходят в столовую все, а вот учащиеся средней и старшей школы – по желанию. "Кто хочет, тот сдает учителю деньги и ходит в столовую", – говорит 7-классник Всеволод.

Тех, кто за обед платит, в среднем на класс этой школы приходится до 5-ти, а еще двое-трое – льготники.

Что говорят дети о новом меню

Школьник Всеволод признается, что он часто ест в столовой. "Однако сегодня там будут давать рыбу из пюре. А с собой я взял сосиску", – делится он.

Старшеклассница Ксения также отзывается саркастически.

Омлет с морковью умудрились приготовить. Раньше они делали запеканку с морковью. Сейчас там омлет с запеканкой можно перепутать. Единственное отличие – что там сметана не лежит,

– говорит девушка.

Девятиклассница Соня поддерживает подругу и говорит, что раньше было лучше, ведь готовили омлеты с колбасой и сыром. "Умудрились какао на воде, еще и без сахара бахнуть – это что-то!", – добавляет Ксения.

Школьники действительно замечают, что из блюд исчез сахар, также они стали более пресны и порции – сократились. Да, пятиклассники возмущаются, что все без сахара, а макарон дают мало.

Девятиклассница Соня также делится, что мясные продукты ее одноклассникам не нравятся. "Исчезли котлеты, которые все очень любили. У нас все в классе, кто питается платно, делали это через котлеты", – добавляет она.

О новом меню положительно отзывается восьмиклассница Эвелина.

В принципе все нравится. Появился рис. Сначала какой-то он был красный, сейчас белее, ничего такого. Каша стала намного вкуснее. Ну вот, правда, отбивные немного ухудшились – оставили больше лука, чем мяса. Супы, в принципе, вкусные,

– делится она.

А Михаил из 9 класса особых изменений вообще не заметил. "По мне, то не изменилось ничего: все, как и было в прошлом семестре. Ну, там чай с ромашкой появился", – добавил он.

Чай для школьников стал отдельной темой для обсуждения. Мол, его заменили каким-нибудь странным лимонадом – совсем не вкусный холодный чай. То есть, забрали из чая сахар и сделали его холодным. "Иногда компот есть, иногда какао. Там сплошная вода. Знаете, когда взял вскипятил воду из-под крана и начал ее пить", – говорят дети.

Мнения учителей и поваров

Ассистентка учителя Диана замечает, что в младшей школе ученики едят с удовольствием все, что предлагает им кухня, однако действительно не все готовы к полному отказу сахара.

Они все так довольны фруктами и овощами! Что самое интересное, большинство детей с удовольствием едят салаты. Ну а к напиткам без сахара надо привыкнуть, потому что дома все равно родители кладут сахар. Но 50 – 60% детей готовы пить такой чай,

– добавляет она.

В школьной столовой готовят по установленному меню и по заданному бюджету. Повара говорят, что не воспринимают нововведения как сложности или испытания. "Ничего для нас нового нет: все то же, только модные названия", – считают они.

В то же время администрация школ получила распоряжение от департамента образования каждое утро посылать фотографии блюд и в департамент, и родителям в чат.

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Как изменилось питание в школах

С 1 января украинские школы перешли на обновленное меню, разработанное известным шефом-поваром Евгением Клопотенко. Куратором проекта является первая леди Елена Зеленская.

Особенности школьного меню:

75% продуктов в столовых должны быть растительного происхождения (овощи, салаты, фрукты и ягоды).

Картошку как отдельное блюдо можно готовить детям не более двух раз в неделю.

Салаты нужно заправлять перед выдачей детям (типа оливковым маслом или соусом).

Мясные блюда следует как можно чаще комбинировать с овощными гарнирами или салатами.

Нужно отдавать предпочтение цельнозерновым хлебобулочным изделиям с высоким содержанием клетчатки с добавлением отрубей, семян.

Соль можно использовать только йодированную и только для приготовления блюд.

Питьевая вода должна быть доступа всегда во время еды.

Однако в МОН заявили, что школы не ограничиваются одним конкретным меню и не привязываются к рецептам Клопотенко. Там могут самостоятельно разрабатывать собственные рецепты и технологические карты, в зависимости от пищевых привычек.

Первая леди Елена Зеленская подчеркнула, что ее команда была готова к критике. Однако они это делают для здоровья детей. По ее словам, нормы о снижении количества соли и сахара утвердил Минздрав.

Просто подумайте об этих цифрах: 13,3% наших детей младше 17 лет страдают от ожирения! Уже в подростковом возрасте страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями! Стоит ли сразиться с такими пищевыми привычками? Ради этого я готова и критику потерпеть,

– заявила она

Добавим, что за нормы питания ответственно Министерство здравоохранения. А вот вид, вкус и качество блюд – ответственность школ.