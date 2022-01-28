Школьники в Мариуполе опробовали новое меню в течение двух недель и теперь рассказали о реальности обновленного питания.
К теме Клопотенко разрабатывает 340 новых блюд для школьного меню: когда они появятся в столовых
Основные идеи реформы – это уменьшение количества сахара, хлеба, соли, субпродуктов и жиров, в то же время – увеличение количества фруктов, овощей, мяса, молочных продуктов.
Появилось много новых блюд – борщ со шпинатом, банош, морковный крем-суп, шпундра и т.д.
Блюда из нового школьного меню от Клопотенко / Инфографика 24 канала
В школе Мариуполя питание не обязательно. Дети 1 – 4 классов обычно ходят в столовую все, а вот учащиеся средней и старшей школы – по желанию. "Кто хочет, тот сдает учителю деньги и ходит в столовую", – говорит 7-классник Всеволод.
Тех, кто за обед платит, в среднем на класс этой школы приходится до 5-ти, а еще двое-трое – льготники.
Что говорят дети о новом меню
Школьник Всеволод признается, что он часто ест в столовой. "Однако сегодня там будут давать рыбу из пюре. А с собой я взял сосиску", – делится он.
Старшеклассница Ксения также отзывается саркастически.
Омлет с морковью умудрились приготовить. Раньше они делали запеканку с морковью. Сейчас там омлет с запеканкой можно перепутать. Единственное отличие – что там сметана не лежит,
– говорит девушка.
Девятиклассница Соня поддерживает подругу и говорит, что раньше было лучше, ведь готовили омлеты с колбасой и сыром. "Умудрились какао на воде, еще и без сахара бахнуть – это что-то!", – добавляет Ксения.
Школьники действительно замечают, что из блюд исчез сахар, также они стали более пресны и порции – сократились. Да, пятиклассники возмущаются, что все без сахара, а макарон дают мало.
Девятиклассница Соня также делится, что мясные продукты ее одноклассникам не нравятся. "Исчезли котлеты, которые все очень любили. У нас все в классе, кто питается платно, делали это через котлеты", – добавляет она.
О новом меню положительно отзывается восьмиклассница Эвелина.
В принципе все нравится. Появился рис. Сначала какой-то он был красный, сейчас белее, ничего такого. Каша стала намного вкуснее. Ну вот, правда, отбивные немного ухудшились – оставили больше лука, чем мяса. Супы, в принципе, вкусные,
– делится она.
А Михаил из 9 класса особых изменений вообще не заметил. "По мне, то не изменилось ничего: все, как и было в прошлом семестре. Ну, там чай с ромашкой появился", – добавил он.
Чай для школьников стал отдельной темой для обсуждения. Мол, его заменили каким-нибудь странным лимонадом – совсем не вкусный холодный чай. То есть, забрали из чая сахар и сделали его холодным. "Иногда компот есть, иногда какао. Там сплошная вода. Знаете, когда взял вскипятил воду из-под крана и начал ее пить", – говорят дети.
Мнения учителей и поваров
Ассистентка учителя Диана замечает, что в младшей школе ученики едят с удовольствием все, что предлагает им кухня, однако действительно не все готовы к полному отказу сахара.
Они все так довольны фруктами и овощами! Что самое интересное, большинство детей с удовольствием едят салаты. Ну а к напиткам без сахара надо привыкнуть, потому что дома все равно родители кладут сахар. Но 50 – 60% детей готовы пить такой чай,
– добавляет она.
В школьной столовой готовят по установленному меню и по заданному бюджету. Повара говорят, что не воспринимают нововведения как сложности или испытания. "Ничего для нас нового нет: все то же, только модные названия", – считают они.
В то же время администрация школ получила распоряжение от департамента образования каждое утро посылать фотографии блюд и в департамент, и родителям в чат.
Обратите внимание Что не так с новым меню в школах и почему жалуются родители
Как изменилось питание в школах
С 1 января украинские школы перешли на обновленное меню, разработанное известным шефом-поваром Евгением Клопотенко. Куратором проекта является первая леди Елена Зеленская.
Особенности школьного меню:
- 75% продуктов в столовых должны быть растительного происхождения (овощи, салаты, фрукты и ягоды).
- Картошку как отдельное блюдо можно готовить детям не более двух раз в неделю.
- Салаты нужно заправлять перед выдачей детям (типа оливковым маслом или соусом).
- Мясные блюда следует как можно чаще комбинировать с овощными гарнирами или салатами.
- Нужно отдавать предпочтение цельнозерновым хлебобулочным изделиям с высоким содержанием клетчатки с добавлением отрубей, семян.
- Соль можно использовать только йодированную и только для приготовления блюд.
- Питьевая вода должна быть доступа всегда во время еды.
Однако в МОН заявили, что школы не ограничиваются одним конкретным меню и не привязываются к рецептам Клопотенко. Там могут самостоятельно разрабатывать собственные рецепты и технологические карты, в зависимости от пищевых привычек.
Первая леди Елена Зеленская подчеркнула, что ее команда была готова к критике. Однако они это делают для здоровья детей. По ее словам, нормы о снижении количества соли и сахара утвердил Минздрав.
Просто подумайте об этих цифрах: 13,3% наших детей младше 17 лет страдают от ожирения! Уже в подростковом возрасте страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями! Стоит ли сразиться с такими пищевыми привычками? Ради этого я готова и критику потерпеть,
– заявила она
Добавим, что за нормы питания ответственно Министерство здравоохранения. А вот вид, вкус и качество блюд – ответственность школ.