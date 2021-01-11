Часто польский язык вносят в рейтинг самых сложных языков в мире. Но украинцам его изучить намного легче, ведь, как и украинский, он входит в славянскую группу языков.

Журналисты Образования 24 при поддержке партнера Canon подготовили для вас несколько полезных советов, методов и ресурсов, которые помогут самостоятельно изучить польский язык.

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Сколько времени нужно для изучения польского? По словам экспертов, для изучения польского языка необходимо примерно полгода. Это все зависит от языкового уровня, который вы хотите освоить. Однако, чтобы достичь желаемого результата, ученик должен относиться к учебному процессу очень ответственно.

Уровни знания польского языка

Вообще есть 6 уровней знания польского языка:

А1 – это самый простой уровень, который дает ученикам базовые знания языка. Благодаря ему люди могут немного понимать бытовой язык и общаться благодаря элементарным фразам.

А2 – это базовый уровень, благодаря которому люди понимают бытовой язык, могут рассказать о себе и своей семье или спросить какую-то информацию в прохожего. Этот уровень нужен для того, чтобы получить разрешение проживать в Польше.

В1 – это уровень, благодаря которому человек может хорошо понимать медленную устную речь. К тому же, расширяются темы, на которые может общаться ученик. Это уже не только бытовая тематика, а способность говорить, например, об истории или музыке. Этот уровень необходим для тех, кто планирует учиться в польских вузах.

В2 – это высокий уровень знания языка, благодаря которому ученик может свободно общаться на различные темы с носителями языка. При письме он может свободно выражать свои мысли и аргументировать их.

С1 – это профессиональное знание языка. Этот уровень позволяет прекрасно понимать и обсуждать различные темы любого объема и сложности. При письме он использует связную постановку предложений и сложные элементы.

Интересно, что владение польским языком на уровне C1 позволит абитуриенту учиться в польских государственных вузах бесплатно.

С2 – это совершенное владение польским языком. Он позволяет понимать устную и письменную речь без труда. Ученик говорит быстро и без вопросов.

Как выучить польский язык

Главные методы, которые помогут в изучении языка

Современный мир предлагает сотни различных способов изучения польского языка: от групповых занятий с репетиторами до просмотра фильмов с субтитрами. Поэтому изучить его можно самостоятельно, даже не выходя из дома.

В частности, эксперты выделяют один из самых эффективных современных методов изучения польского – онлайн-обучение. Такой способ поможет овладеть польским языком быстро с нуля. Кроме того, вы можете общаться с носителями языка бесплатно.

В частности, изучать польский язык можно по Skype. Это поможет не только сэкономить деньги, но и время. Студент больше не привязан к одному месту или группе людей. Единственное, что нужно иметь – это интернет и желание учиться.

Еще одно преимущество такого учебного процесса – это умение хорошо общаться онлайн. Ведь многим абитуриентам перед поступлением в университет необходимо пройти скайп-собеседование.

Поэтому, заведите в интернете друзей, которые говорят на польском (это очень популярный язык, поэтому вы легко найдете собеседника). Благодаря этому вы получите бесценный опыт живого общения настоящим, разговорным языком.

Полезный совет! Для онлайн-обучения советуем воспользоваться недорогим набором для видеосвязи Canon EOS M50 Web Kit.



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Инструкция, как выучить польский

Определитесь с целями

Сначала вы должны решить, зачем вам вообще польский язык? Если ответ на вопрос "а почему бы и нет", то такой мотивации надолго не хватит.

Следует четко понять свою цель, пытаясь копнуть как можно глубже. Больше мотивации будет, если вам нужно получить Карту поляка или поступить в польский университет и др.

Поймите, какие знания и навыки вам нужны

Имея перед собой список целей, вы сможете понять, что именно вам нужно учить, какие навыки тренировать и до какого уровня. Ведь если у вас цель поехать в отпуск в Польшу, то вам не нужно учить юридические термины.

Выберите подходящий способ обучения

Когда время не подгоняет и вы можете учить польский язык дольше, то лучше начинать с развития пассивных навыков, т.е. слушания и чтения. Ведь невозможно добыть язык с себя (что-то сказать или написать), если перед этим его туда не положить в достаточном количестве.

Здесь можно воспользоваться программой LingQ. Там есть целая библиотека текстов на польском языке вместе с озвучкой. Когда вы читаете их, то сразу сможете легко проверить перевод неизвестных слов и выражений.

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Когда времени мало и язык нужно изучить срочно, то нужен более интенсивный курс. Интересно, что занятым людям лучше подойдет аудиокурс, который можно загрузить себе на смартфон и слушать в каждую свободную минуту – по дороге на работу и обратно, во время обеденного перерыва и тому подобное.

Примером курса, который использует природные методы обучения, является аудиокурс польского языка для начинающих "Polski Start". Он дает интуитивное чувство языка и умение выражать свои собственные мысли и понимать собеседника всего за двенадцать занятий.

Советы для изучения польского языка

Выберите время для занятий на каждый день

Изучать иностранный язык можно понемногу, но делать это надо каждый день. Получение знаний обязательно должно быть систематическим. Вы можете просто посмотреть фильм, послушать музыку, посетить экскурсию на польском и тому подобное.

Читайте книги

Польский язык очень близок к украинскому, поэтому уже при первом знакомстве с ним вы сможете понимать часть информации.

Здесь можно начать с простого – детских рассказов, сказок, стихов. Когда вы будете понимать больше – прочитайте на польском любимую книгу, которую раньше читали на родном языке.

Но не забывайте и об учебниках, ведь это действительно неотъемлемая часть учебного процесса.

Учите новые словам и выполняйте упражнения

Советуем постоянно иметь при себе словарик новых слов, которые вы должны выучить. Лучше всего – прикрепить лист со словами напротив кровати или рабочего стола, чтобы они постоянно быть в поле вашего зрения.

А для изучения языка вам обязательно нужно много практиковаться. И для этого помогут различные упражнения.

Советуем для этого использовать принтеры. Но поскольку печатать придется немало, лучше сосредоточиться на выносливых устройствах. Надежным вариантом станет техника компании Canon серии MegaTank, ведь эти принтеры отлично сохраняют качество документов и четкость текста.

Кроме того, одного лишь резервуара для черной краски достаточно для печати не менее 8000 страниц. Насательно цветных чернил, то одна заправка обеспечивает печать примерно 7000 копий со средней степенью заливки.



Принтер компании Canon / Фото 24 канала

Слушайте различные аудиозаписи

И здесь речь идет не только об уроках и упражнениях. Вы можете просто послушать любимую песню, попробовать разобрать слова, найти текст и прочитать его. После этого вы сможете подпевать.

Смотрите фильмы

Смотрите любимый фильм на польском языке с субтитрами (на первых этапах – украинскими, далее – также польскими). Если вы будете слышать слово от носителя языка и видеть как оно выглядит, вы сможете значительно ускорить процесс запоминания и понимания.

Обратитесь к педагогу или знакомому, который знает польский

Даже если у вас есть средства для изучения языка, то вам понадобится наставник – человек, который уже выучил язык. Учитель или знакомый сможет помочь исправить произношение, подсказать программу и порядок изучения, а еще к нему можно обратиться с вопросом.

Ресурсы для изучения польского языка

1. Польский язык

Этот интернет-ресурс создан при поддержке правительства Польши, а над образовательной программой работали ведущие польские филологи. Она разработана для русскоязычных и украиноязычных пользователей и рассчитана на полное самостоятельное освоение польского языка с нуля.

Эта платформа является бесплатной, содержит много тестов, аудиоматериалов и разделена на уроки по уровням – от базового А1 до продвинутого В2. В конце прохождения уровней вы можете сдать тест на знание языка и получить соответствующий сертификат.

2. Польский язык за 7 уроков

Когда нет возможности уделить отдельное время для урока по польскому языку – можно использовать приложение на телефон. В этой программе есть семь уроков, которые содержат основную грамматику и бытовую лексику. Каждое из занятий имеет звуковое сопровождение.

Также есть дополнительные объяснения, видео- и аудиодорожки. И, конечно же, упражнения для закрепления знаний. Поэтому, упражнения можно проходить на телефоне во время поездки в общественном транспорте, в очереди и тому подобное.

3. Польский язык бесплатно

Это еще одно приложение для телефона. В нем можно отслеживать прогресс обучения и рассчитывать, сколько материала нужно усвоить для перехода на следующий уровень. Уникальность этой программы в том, что она работает в оффлайн-режиме.

А при подключении к сети открывается дополнительно онлайн-словарь и таблицу спряжения употребляемых в польском языке глаголов.

4. Саб-кино

Этот сайт содержит множество фильмов и мультиков на польском языке. Ведь польский можно изучать по фильмам, которые сопровождаются украинскими субтитрами. Это способ воспринимать этот язык на слух и при этом не перегружать мозг правилами и задачами.

5. "Всетут"

На этом сайте по изучению польского языка есть несколько полезных уроков, которые помогут начинающим.

Интересно, что на сайте есть информация, которую ищут посетители, представленная на родном языке пользователя. А также создан удобный поиск, поэтому вы с легкостью можете найти необходимый материал или статью.