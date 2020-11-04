Раньше немецкий язык изучали в школе наши родители, дедушки и бабушки, а уже сегодня он второй по популярности иностранный язык в Украине. Однако овладеть им не так и легко. Здесь главное – иметь личную мотивацию и свободное время.

Редакция сайта "Образование 24" при поддержке Canon подготовила несколько полезных и интересных советов и ресурсов, которые помогут самостоятельно выучить немецкий язык.

Интересно Как самостоятельно выучить английский язык за несколько месяцев: полезные советы и идеи

Сколько времени понадобится для изучения немецкого языка? В среднем для изучения начального уровня с нуля вам нужно около года. Дальше заниматься стоит интенсивнее, однако важно не перегружать свой мозг. В целом овладеть средним уровнем можно за 6 месяцев.

Как выучить немецкий язык самостоятельно: важные советы

Мы подготовили несколько простых шагов, которые помогут в изучении немецкого языка. Одно из главных правил – это иметь желание и изучать его регулярно.

Совет № 1: Начните с алфавита

Вам стоит слушать и повторять немецкие буквы и звуки. Лучше всего найти видео в сети, где четко проговаривают немецкий алфавит сами носители этого языка. Также важно обращать внимание на то, что буквы могут по-разному произноситься в разных словах.

Совет № 2: Изучите базовые слова и фразы

После того, как вы овладеете немецким алфавитом, вам надо переходить к основным словам и фразам, которые употребляются чаще всего. Такими словами и выражениями могут быть обычные немецкие приветствия и прощания, слова «да» / «нет», «пожалуйста» / «спасибо», «извините» и тому подобное.

Читайте базовые слова и фразы на немецком языке, которые точно пригодятся начинающим:

Базовые слова и фразы на немецком языке / Фото издательства "Книжная хата"

Совет № 3: Расширьте свой словарный запас существительными, глаголами и прилагательными

Если вы уже изучили основные немецкие слова и изречения, стоит активно обогащать свой словарный запас самыми распространенными существительными, глаголами и прилагательными.

К примеру, поставьте перед собой цель изучать ежедневно по 3 существительных, глагола или прилагательных. Так каждый день вы будете знать на 9 слов больше и постепенно выучите все.

Совет № 4: Начинайте составлять предложения

Если вы уже имеете в словарном запасе достаточно слов, вам стоит начать складывать их в простые предложения. Но перед этим важно изучить структуру немецкого предложения и порядок слов. Со временем все будет более понятно.

Совет №5: Начинайте говорить

Сначала подумайте, какие фразы вы употребляете чаще всего ежедневно на родном языке, а уже после этого начинайте изучать их на немецком. Это могут быть фразы, которые используются в магазине, кафе, в общении с друзьями и тому подобное.

Читайте также Что лучше всего помогает учиться: ученые пришли к неожиданному результату

Совет № 6: Смотрите фильмы

Если вы уже знаете определенную базу языка, тогда начинайте смотреть фильмы. Попробуйте включить кино, которое вы уже видели и хорошо знаете сюжет. Добавим, что сначала надо смотреть фильмы с немецкими субтитрами.

Кроме того, советуем смотреть фильмы в компании друзей. Однако сейчас из-за карантина лучше делать это онлайн с помощью вебкамеры. Для этого с друзьями выберите фильм на немецком языке, а после просмотра обязательно обсудите сюжет, выясните непонятные слова и фразы. Обсуждение тоже стоит проводить на немецком.



С веб-камерой Canon можно общаться с друзьями или носителями языка / Фото Canon

Здесь идеальным помощником станет вебкамера от Canon – EOS M50 Web Kit, ведь в комплекте она имеет удобный штатив, чтобы вы не держали камеру в руках и качественный внешний микрофон, с которым можно говорить на немецком даже на фоне фильма или на балконе в квартире.

Совет № 7: Читайте книги и новости на немецком языке

После того, как вы начнете тренировать свои навыки в восприятии немецкой речи на слух, начинайте учиться читать тексты и понимать написанное. Выберите легкие и адаптированные книги для вашего уровня, а как только будете видеть, что уже все дается легко, – переходите к более сложным ресурсам.

Методы, которые помогут выучить немецкий

Метод для детей и начинающих

Для детей и начинающих идеальным вариантом изучать немецкий язык будет метод смотреть мультики. Обычно, там простой и понятный язык. Именно благодаря мультикам дети смогут выучить новые слова и короткие грамматически простые конструкции.

Кроме того, в мультиках легко понять смысл, даже если вы не знаете слов. Главное – ориентироваться на эмоции персонажей.

Как легко выучить слова? Слова, которые трудно запомнить, стоит распечатать и приклеить в видимых местах – например, на холодильнике, возле кровати или над столом, за которым вы всегда сидите. Благодаря этому вы будете часто смотреть на них, и трудные слова будут быстро запоминаться.

Также для детей прекрасно подойдут интерактивные игры с картинками или таблицами со словами или правилами грамматики. Картинки стоит распечатать и показывать детям.



Принтер Canon поможет в изучении слов на немецком / Фото Canon

А распечатать необходимые слова или фразы советуем на принтере от Canon серии MegaTank, ведь на нем это можно не только с компьютера, а и с мобильного телефона. Поэтому, как только вы наткнетесь в соцсетях на интересную подборку немецких слов, сразу распечатайте, чтобы не потерять ее среди скринов.

Методы для тех, кто уже изучал язык

Время от времени старайтесь думать и говорить на немецком языке

Например, когда вы планируете, что купить в магазине, продумайте эти предложения в голове на немецком языке. Или же составьте на иностранном список планов, что будете делать завтра. Эти упражнения значительно улучшат способность плавно строить предложения.

Помните об этом во время обучения: учитесь вслух, лучше всего можно запомнить что-то во время повторения и также самое главное – систематичность. К примеру, посвятите изучению немецкого не менее 20 минут в день.

Найдите себе партнера по обучению, с которым можете практиковаться

Чтобы выучить немецкий язык, вам обязательно нужно живое общение. На различных сайтах вы можете найти немецкоязычных друзей и общаться с иностранцами.

К примеру, Mixxer – это ресурс, который объединяет преподавателей и тех, кто хочет изучать иностранные языки. Там можно общаться с иностранцами через Skype или другие чаты. Или My Language Exchange. На этом сервисе можно найти друга для переписки из 133 страны мира, в том числе и из Германии. Также там есть игры в слова. Преимущественно на сервисе обмениваются письмами.

Интересно! МОН будет готовить учителей английского языка по новой модели: детали

Ежедневные простые правила для тех, кто хочет поддерживать знание немецкого языка на уровне:

Используйте электронные приложения

В современном мире существует огромное количество мобильных программ, с помощью которых можно углублять свои знания немецкого языка. Их легко установить на телефон и проводить игры или уровни по дороге на работу.

Слушайте аудиозаписи

Особенно делайте это тогда, когда выполняете какую-то механическую работу: убираете, готовите еду и тому подобное. Это может быть рассказ, лекция на немецком языке и тому подобное. Главное, чтобы в мыслях был постоянный контакт с языком. Старайтесь смотреть по-немецки на то, к чему мозг привык.

Ресурсы для изучения немецкого языка

LearnGermanOnline

Этот ресурс поможет понять, с чего стоит начать учить немецкий язык, какие сложности могут возникнуть и как их преодолеть. Там вы найдете базовую грамматику и короткие видеоролики с уроками немецкого.

EasyOnlineGerman

На этом сайте вы найдете информацию и упражнения от учителей немецкого из Германии. Большинство из них – бесплатные. Ресурс подойдет и начинающим, и тем, кто просто хочет улучшить свой уровень иностранного языка.

DW

На этом ресурсе вы можете найти тексты и интересные видео разных уровней сложности. Кроме того, зарегистрировавшись, вы будете получать новости и тексты вашего языкового уровня.

GoetheInstitut

Здесь найдете все об изучении немецкого в Украине. Есть много полезных упражнений, приложений и задач для улучшения своего уровня немецкого. Вы можете даже скачать на телефон учебную игру и изучать этот язык, едя в автобусе на работу.

GermanFilmswithEnglishSubtitles

Это ютуб-канал, который подойдет тем, кто уже знает английский. Здесь вы можете просматривать немецкие фильмы с английскими субтитрами.

GrüßeausDeutschland

На этом сайте вы найдете множество подкастов на разные темы на немецком языке. Также там есть аудиозаписи разных уровней сложности. Загружайте их и тренируйте восприятие речи на слух.