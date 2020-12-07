Испанский язык не отстает от английского и набирает большую популярность в мире, в том числе и в Украине. Эксперты уверяют, что выучить его не так уж и сложно. Главное – соблюдать важные правила: регулярно заниматься, повторять изученный материал и пользоваться необходимыми ресурсами.

Поэтому редакция сайта "Освита 24" при поддержке партнера Canon собрала полезные советы и ресурсы, которые помогут в самостоятельном изучении испанского языка.

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Реально ли выучить испанский язык самостоятельно? Эксперты уверяют, что самостоятельное изучение испанского будет легким, если вы находитесь в языковой среде или у вас есть опыт в изучении других иностранных языков.

Если же этого нет, то лучше обратиться к репетитору, потому что изучение испанского может затянуться на несколько лет, ведь для полноценного устного и письменного общения необходимо знать грамматику, развивать словарный запас и регулярно практиковаться.

Как выучить испанский язык самостоятельно

Сколько букв в испанском алфавите? В испанском алфавите 27 букв: пять гласных и двадцать две согласных буквы. Алфавит на испанский переводится как abecedario или аlfabeto. Интересно, что испанский алфавит – это модификация латинского алфавита.

С чего начать изучение испанского языка:

Выучить и практиковать правила чтения.

Выучить все местоимения.

Разобрать не меньше 3 временных форм, необходимых для общения: Presente de Indicativo, Pretérito Indefinido, Pretérito Imperfecto de Indicativo.

Понять, как строить вопросительные и отрицательные предложения.

Выучить глаголы, которые используются чаще всего: быть, существовать, говорить, помогать, делать, стоять, искать, просить и т.д.

Завести словарь и сформировать списки необходимых слов по темам, например, семья, страна, покупки и тому подобное.

А уже после этого можно расширять словарный запас, разбираться в других временных формах, учиться писать сочинения, пробовать практиковать испанский с носителем языка онлайн и учить испанский по фильмам.

Основные слова на испанском языке: фото от школы Queta

Правила чтения на испанском языке

Для изучения этого языка важно сразу запомнить важные правила чтения: как ставить ударения в испанских словах; что такое диграфы и как они читаются, а также особенности произношения некоторых букв.

Как ставить ударение в испанских словах? Ударение в испанском языке в основном падает на: последний слог, если слово заканчивается на согласный: hablar [аблáр] – говорить; предпоследний слог, если слово оканчивается на гласный: padre [пáдре] – отец или если слово заканчивается на "n" и "s". Но если в слове есть буква á, é, í, ó, ú, (с графическим знаком), то она и будет под ударением.

Базовая грамматика испанского, которая необходима для свободного общения уже на начальном уровне, включает всего 3 времени:

Presente de Indicativo – настоящее время, которым можно описать и будущие события.

Pretérito Indefinido – передает законченное действие в прошлом.

Pretérito Imperfecto de Indicativo – передает незаконченное действие в прошлом.

Цифры на испанском: 1 – uno, 2 – dos, 3 – tres, 4 – cuatro, 5 – cinco, 6 – seis, 7 – siete, 8 – ocho, 9 – nieve, 10 – diez.

Так, при изучении испанского языка вам понадобятся распечатанные учебные материалы или упражнения с заданиями. Чтобы облегчить процесс обучения, советуем воспользоваться принтером Canon серии MegaTank, который позволяет печатать документы не только с компьютера, но и со смартфона. Как это сделать – читайте здесь.



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Интересные методы для изучения испанского языка

Метод "Погружение"

Этот метод может быть реализован на практике с помощью:

Путешествия

Пожалуй, это лучший способ выучить иностранный язык. Ведь оказавшись в испаноязычной стране, у вас не будет других вариантов, кроме активного "погружения" в язык. Язык, который вы будете слушать постоянно, позволит вам привыкнуть к нему быстро и ваш разговорный акцент со временем будет похож на оригинальный.

Занятия

Здесь сочетаются 2 момента: преподаватель, не произносит ни одного слова на родном языке, и полностью испаноязычные учебники.

Отсутствие возможности выехать в другую страну или отсутствие специальных курсов в вашем городе не отменяют метод "погружения", в эффективности которого сомневаться не приходится. Общение по скайпу с носителями языка также способно "погрузить" вас в испанский язык.

Ведь один из важных этапов изучения любого иностранного языка – это разговорная практика. К тому же общение с носителями откроет для вас множество новых формулировок, которые не употребляются в письме, в частности жаргонные и сленговые слова.

Находить собеседников можно самостоятельно. В интернете есть множество сайтов, где общаются на испанском языке. Среди них: italki, Mixxer, WeSpeke и другие.

Для общения с носителями английского языка понадобится веб-камера. Удачным выбором станет камера от Canon – EOS M50 Web Kit, ведь в комплекте она имеет качественный микрофон и штатив, который позволит разместить ее на любой поверхности.



Веб-камера Canon EOS M50 Web Kit / Фото 24 канала

Метод "Школьный"

Этот метод известен всем со школьной скамьи. Это совместное групповое обучение, отработка диалогов, выполнение домашних заданий, что непременно дает результат. Организовать занятия по школьному методу можно по скайпу.

Учебники для изучения испанского языка

Для самостоятельного изучения испанского языка на просторах сети и в книжных магазинах есть множество материалов: литературы, онлайн-ресурсов и аудиокниг. Поэтому нужна только сила воли, огромное желание и несколько часов свободного времени в день.

Вот перечень книг, которыми можно пользоваться:

"Испанский язык для начинающих"

Это украиноязычный учебник для тех, кто хочет выучить язык с нуля. Его рекомендуют к использованию в университетах, ведь после завершения изучения книги у вас будет достаточный уровень, чтобы общаться на простые и бытовые темы и читать по-испански.

"Испанский деловой язык"

Это украиноязычный учебник для изучения делового языка. Состоит из одиннадцати разделов, которые объясняют различные темы: употребляемые фразы испанской корреспонденции, подготовка к собеседованию, навыки деловой переписки и другие. После каждого раздела есть упражнения на лексику и грамматику.

Spanish Beginners Course

Это уже англоязычный учебник, состоящий из двух частей: внятных объяснений правил и рабочей тетради.

Cuaderno

Это российский учебник для изучения испанского на уровнях А1-А2. В нем систематизированы и собраны все правила с объяснениями и упражнениями для закрепления каждой темы. Также аудиоматериалы.

"Испанский язык. Учебник"

Это российский учебник для начинающих. Каждый урок в нем содержит основные грамматические и лексические правила, перечень слов, которые стоит запомнить. А весь материал сформирован в таблице для удобства изучения.

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Бесплатные онлайн-ресурсы для самостоятельного изучения испанского

Quetal

Это украиноязычный сайт для самостоятельного изучения испанского языка. Уроки там разделены по категориям в зависимости от уровня знания языка. Также у них есть телеграм-канал, где подписчики несколько раз в неделю получают интересные факты об испанском языке и Испании.

Habla Cultura

Это испаноязычный проект, который помогает окунуться в культуру Испании и Латинской Америки. На сайте можно найти тексты самых разных тематик (наука, культура, музыка, новейшие технологии) и аудиоматериалы различных уровней сложности.

Кроме этого, ресурс предлагает раздел с коротенькими видеоуроками для начинающих.

Ver-Taal

Это качественный онлайн-ресурс, на котором предлагают разнообразные упражнения для изучения новой лексики и совершенствования навыков аудирования. Изучать язык онлайн проще с просмотром рекламных видеороликов и кинотрейлеров.

Spanish Podcast

На этом сайте есть коротенькие аудиоистории, в которых испанцы Алекс и Ванесса рассказывают о конкретных грамматических аспектах испанского, объясняют сложные лексические конструкции и выражения, а также рассказывают о культуре и традициях страны, в которой родились и живут.

Extra en español

Это мини-сериал (13 серий по полчаса), который пригодится тем, кто только начал изучать язык. Там непревзойденная игра актеров и отборные шутки на испанском, которые сделают обучение легким и непринужденным. Там также можно включить испанские субтитры.

Video Ele

Сайт с бесплатными видеоуроками по 3-5 минут для начального и среднего уровня. К каждому видео прилагается файл PDF с транскриптом и упражнениями на закрепление материала. Этот сайт поможет научиться общаться на бытовые темы, а также усвоить сложные грамматические правила на практике.

Practica Espanol

Сайт, пригодится как начинающим, так и ученикам, которые уже неплохо говорят на испанском. Тексты разделены в соответствии с категориями A1, A2, B1, B2, C1. На ресурсе можно найти материалы на любой вкус: упражнения для изучения лексики, новости с аудиосопровождением, грамматику и песни на испанском языке.

Duolingo

Мобильное приложение, которое поможет начинающим освоить базовую лексику. Для того, чтобы получить доступ к упражнениям, необходимо выбрать нужный язык и установить количество минут, которые хотите уделять ежедневно изучению испанского. Тест на определение уровня поможет с избранием оптимальной программы.