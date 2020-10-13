Английский язык набирает все большую популярность в современном мире. Ведь кому-то он нужен для работы, а другим его полезно знать для того, чтобы больше путешествовать. А самое интересное то, что его вполне можно изучить самостоятельно и мы вам в этом поможем.

Журналисты 24 канала при поддержке Canon подготовили для вас несколько важных советов и идей, которые помогут вам быстро изучить английский язык без помощи преподавателей.

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Сколько времени уйдет на изучение английского? Если вы уже имеете определенную базу по английскому языку, то вам будет достаточно несколько месяцев, чтобы улучшить свои знания. Но отметим, что стандартный срок изучения иностранного языка на курсах – примерно 1,5-2 года.

Существует 6 уровней владения английским языком:

Elementary

Pre-Intermediate

Intermediate

Upper-Intermediate

Advanced

Proficiency

Интересно, что один уровень английского в среднем вы можете пройти за 3-4 месяца.

Как выучить английский язык самостоятельно

Начиная изучать английский язык, вам нужно быть готовыми к тому, что придется учить и запоминать множество иностранных слов. А это, как показывает практика, совсем легко.

Как легко изучать слова на английском языке: 5 эффективных приемов

Ассоциации

Каждое слово вызывает у человека определенные эмоции, ассоциации. Поэтому, если вы хотите быстро запомнить английское слово, свяжите его с каким-то важным для вас предметом, понятием или воспоминанием. Этот метод прекрасно подходит студентам и детям.



Английский с детьми стоит изучать в форме игры / Фото 24 канал

Добавление слова в активный словарь

Этот прием используют маленькие дети, изучая родной язык. Услышав новое слово, они начинают произносить в контексте, связывая с уже известными словами. Например, при изучении цветов, ребенок, узнав, что существует розовый цвет, начинает повторять его снова и снова (розовый цветок, розовый слон, розовая рубашка). Это правило работает и в английском языке.

Бессознательное обучение

Благодаря этому приему вы увеличиваете пассивный словарь языка. К примеру, вы можете смотреть фильмы на английском, читать англоязычную литературу, слушать музыку, радио – все это создаст вокруг вас языковую среду и вы будете бессознательно запоминать много слов.

Такой метод советуют использовать студентам, которые имеют больше свободного времени. К примеру, можно слушать английский во время прогулки или когда вы идете домой после занятий или работы.

Фразовое изучения языка

В изучении английского нужно уметь использовать сталые выражения в повседневной жизни. В английском языке очень много шаблонных разговорных фраз, которые упростят вам процесс коммуникации. Эксперты советуют довести до автоматизма использования главных английских фраз.

Изучение групп слов

Легче всего учить слова по алфавиту, но обогащать словарь необязательно от A до Z. Лучше учить слова, подбирая их по темам: о походе в кино, пицце, хобби и т.д.

Для этого эффективно – распечатать на принтере все группы слов и иметь их всегда при себе. Если вы постоянно обращать на них внимание, тем быстрее их запомните.

Полезный совет! Если вы часто что-то печатаете дома, то вам стоит выбрать принтер от Canon серии MegaTank, ведь он позволяет печатать различные материалы как с помощью компьютера, так и с мобильного телефона.



Принтер Canon будет полезным для изучения английского языка / Фото 24 канал

Методы изучения грамматики в английском языке

Отметим, что нельзя не учить грамматику, ведь она есть в каждом предложении, которое вы читаете или пишете, говорите или слышите.

Обращайте внимание на те аспекты английской грамматики, которые имеют аналогичные или очень похожие аспекты грамматики на родном языке. Также обращайте внимание на то, что в английском языке мысли выражаются по-другому, не как в родном языке. Такой метод подойдет для изучения английского детьми.



Также обращайте внимание на то, что в английском языке мысли выражаются по-другому, не как в родном языке. Такой метод подойдет для изучения английского детьми. Читайте больше книг на английском. Это может показаться странным, но в то время, как вы читаете на английском, вы запоминаете грамматически правильные модели, которые затем помогут вам, когда вы сами будете говорить или писать на английском. А родители могут читать сказки своим детям на английском, так дети тоже на слух могут учить иностранный язык.



Это может показаться странным, но в то время, как вы читаете на английском, вы запоминаете грамматически правильные модели, которые затем помогут вам, когда вы сами будете говорить или писать на английском. А родители могут читать сказки своим детям на английском, так дети тоже на слух могут учить иностранный язык. Сосредоточьтесь на тех аспектах грамматики, которые трудны для вас лично . Например, если вы переводите какой-то рассказ в настоящем времени, то можно все время напоминать себе, что в третьем лице единственного числа необходимо добавлять окончания -s.



. Например, если вы переводите какой-то рассказ в настоящем времени, то можно все время напоминать себе, что в третьем лице единственного числа необходимо добавлять окончания -s. Изучите основные неправильные глаголы. Если вы научитесь использовать эти глаголы, не задумываясь над ними, то это даст вам дополнительное время, чтобы сосредоточиться на другом, о чем вы хотите сказать.

Кроме того, очень важно иметь таблицу всех времен с примерами, куда вы сможете всегда подсмотреть. Ее, вместе с таблицей неправильных глаголов, советуем распечатать на принтере и повесить над рабочим столом. Это будет полезной шпаргалкой.

Как выучить английский: онлайн-беседы с носителями языка

Один из важных этапов изучения английского языка – это разговорная практика. Общение с носителями откроет для вас множество новых формулировок, в частности различные жаргоны и сленг.

К слову, важно искать собеседников, которые точно не владеют вашим родным языком – тогда вы приложите максимум усилий к тому, чтобы вас поняли.

А для изучения языка вам понадобится только веб-камера. Удачным выбором является актуальная камера от Canon – EOS M50 Web Kit, ведь в комплекте она имеет штатив, который позволят разместить камеру на любой поверхности, а также качественный внешний микрофон, с которым можно говорить на английском даже на улице или балконе собственной квартиры.



Веб-камера Canon EOS M50 Web Kit для изучения английского / Фото 24 канал

Да, находить собеседников можно самостоятельно. В интернете есть множество сайтов, где общаются на английском. К примеру, italki – там вы найдете несколько видов коммуникации. Это могут быть как индивидуальные уроки с преподавателем, так и простые чаты с единомышленниками.

А при регистрации нужно лишь указать, какие именно навыки вы хотели бы улучшить, с кем общаться. Интересной формой общения, особенно для студентов, является языковой обмен, когда вы находите человека, который знает английский и мечтает выучить ваш язык. Так вы знакомитесь и говорите, помогая друг другу учиться.

Или же можем посоветовать еще HelloTalk. На этом ресурсе можно общаться в текстовых чатах, а также передавать голосовые сообщения. Здесь представлено более 100 языков, а для удобства можно установить мобильное приложение.

Полезные ресурсы для изучения английского

Вы можете использовать для изучения множество полезных ресурсов. Мы собрали для вас несколько самых популярных, которые действительно помогают в изучении.

English Grammar

На этом сайте вы можете найти и правила, и видеоуроки, и полезные онлайн-инструменты на проверку грамматики и т.д. А главное – вы будете практиковаться в изучении грамматики английского языка с помощью большого количества упражнений онлайн на любые темы.

Также там есть раздел "Деловой английский", где вы найдете полезные подсказки о том, как сделать вашу речь более формальной, корректно составлять деловые письма и избежать распространенных ошибок во время рабочей встречи.

LearnEnglish

Это ресурс от Британского Совета для онлайн-изучения грамматики. Там при выборе определенной темы вы сначала можете ознакомиться с правилами и примерами их применения, а затем пройти задачи. Также на сайте открыты комментарии, в которых вы можете задавать вопросы.

Интересно, что там доступны подкасты и интернет-журнал с большим количеством публикаций, которые точно пригодятся вам в работе.

Duolingo

Это платформа для изучения иностранных языков. Английский там можно изучать как на сайте, так и с помощью мобильного приложения. Добавим, что приложение удобно для начинающих, которые хотят понять базовые знания по лексике и грамматике. Также там доступные упражнения для уровня Intermediate и Advanced. Это приложение будет интересен и детям: он поможет им легко выучить иностранный язык.

TED

Это замечательная интернет-платформа с различными англоязычными видео. Там собраны различные мотивационные познавательные лекции. Этот сайт подойдет для зрителей с уже имеющимися знаниями английского, которые хотят улучшить свои навыки восприятия речи на слух. Примечательно, что на сайте есть украинские субтитры.

И помните, что изучив английский язык, вы сможете путешествовать без барьеров, ведь на этом языке говорят повсюду: в разных странах, отелях, аэропортах и ​​тому подобное. Поэтому найдите для себя мотивацию и учите английский, когда есть свободное время.

Как учить английский с помощью TED? Смотрите один из примеров – видео под названием "Почему секрет успеха заключается в постановке правильных целей". Это очень интересная, мотивирующая и доступна лекция с яркими примерами известных компаний. Добавим, что там есть субтитры.

Чем секрет успеха заключается в постановке правильных целей: видео с TED