Как самостоятельно выучить английский язык по книгам, фильмам и песням: полезные советы

Сейчас английский язык изучает много украинцев – как для работы, так и для путешествий или собственных целей. И самое крутое то, что развить свой уровень можно самостоятельно и за любимым делом – чтением книги или просмотром фильма.

Редакция "Учеба 24" подготовила советы для тех. кто хочет самостоятельно выучить английский. Для этого вам стоит просто больше читать произведений в оригинале, смотреть английские фильмы и слушать зарубежную музыку.

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Английский язык по книжкам

Чтение на английском языке расширяет словарный запас, улучшает навыки использования языка, грамматику, правописание и положительно влияет на нашу речь. К тому же, гораздо проще строить правильные предложения, если вы уже не раз видели их в книгах.

Как выбрать книгу? Выбор книги соответствующего уровня сложности – это самое главное. Так как каждый уровень сложности наполнен соответствующими лексическими и грамматическими конструкциями. Выбрав книгу не под силу, вы быстро потеряете интерес.

Советы, как читать книги на английском

Сначала выбирайте те книги, которые вы уже читали на украинском языке. Так вы будете понимать о чем читаете.Еще один совет – читайте книгу отрезками. Старайтесь усвоить общее содержание отрезка. Заглядывайте в словарь, только если определенное выражение мешает пониманию общего содержания.

Книга должна подходить вам по уровню. Не следует браться за великих классиков, если вы только закончили курс pre-intermediate. Язык современных авторов подойдет вам гораздо больше (с точки зрения сложности текста и актуальности лексики).

Не бойтесь начинать читать книги на английском. Даже если вы недавно начали изучать язык, это стоит сделать. Можно начать с книг для детей, так как язык в них обычно более простой.

Выбирайте книгу, которая вам интересна. В интернете можно найти много советов, с какой именно книги лучше начать чтение на иностранном языке. Но не начинайте что-то по списку, а выберите книгу, которая интересна именно вам.

Не пытайтесь выписывать и отмечать много незнакомых слов. Если вы будете выписывать и переводить каждое второе слово, вы быстро устанете и забросите книгу. Ваша основная цель – “get the message” – понять суть.

Если незнакомое слово часто повторяется, и вам не удается понять его значение из контекста, то лучше поискать его в словаре. А если вы примерно поняли суть без перевода – читайте дальше.

Не бойтесь перечитывать. Если вы прочитали абзац и ничего не поняли, перечитайте его. И лучше сделать это вслух. Это сделает чтение в оригинале более осмысленным, вы будете вынуждены читать все слова, а не просто пробегать их глазами. Бонусом будет тренировка произношения и интонации.

Не забывайте о словах и фразах, которые вы выписываете. Но не пытайтесь просто зазубрить их. Лучше придумайте примеры с этой лексикой, исходя из личного опыта. Или заведите привычку переводить самим себе то, о чем прочитали, используя конструкции, которые вам понравились.

Книги на английском языке для различных уровней

Для уровня Elementary (A1):

Отличный вариант – детские книги на английском языке! К примеру:

сказка The cat in the hat ("Кот в шляпе") от писателя Доктора Сьюза.

детская история Blueberries for Sal ("Черника для Сал") от Роберта МакКлоски.

The House on the Hill ("Дом на холме"), автора – Элизабет Лейрд.

Road to Nowhere ("Дорога в никуда") от Джона Милна.

The Canterville Ghost and Other Stories ("Кентервильское привидение и другие истории"), автор – Оскар Уайльд.

Для уровня Pre-Intermediate (A2):

The Curious Incident of the Dog in the Night-Time ("Странный случай с собакой ночью"), автор – Марк Геддон.

The No.1 Ladies’ Detective Agency ("Женское детективное агентство №1") от Александра Маккола Смита.

Charlotte's Web ("Паутина Шарлотты") от Элвина Уайта.

Fantastic Mr. Fox ("Невероятный мистер Фокс"), автор – Роальд Даль.

Frankenstein ("Франкенштейн") от Мэри Шелли.

Для уровня Intermediate (B1):

The Old Man and the Sea ("Старик и море"), автор – Эрнест Хемингуэй.

The Collector ("Коллекционер"), автор – Джон Фаулз.

Oliver Twist ("Оливер Твист"), автор – Чарлз Диккенс.

Number the Stars ("Сосчитай звезды"), автор – Лоис Лоури.

Для уровня Upper Intermediate (B2):

Northanger Abbey ("Нортенгерское аббатство"), автор – Джейн Остин.

The Taming of the Shrew ("Укрощение строптивой"), автор – Уильям Шекспир.

A Murder is Announced ("Объявлено убийство"), автор – Агата Кристи.

The Body ("Тело"), автор – Стивен Кинг.

The Long Goodbye ("Долгое прощание"), автор – Реймонд Чендлер.

Для уровня Advanced (C1):

Water for Elephants ("Вода для слонов!"), автор – Сара Груэн.

Three Men in a Boat (To Say Nothing of the Dog), или "Трое в лодке, не считая собаки", автор – Джером Клапка Джером.

Jane Eyre ("Джейн Эйр"), автор – Шарлотта Бронте.

Pride and Prejudice ("Гордость и предубеждение"), автор – Джейн Остин.

Три главных совета перед чтением на английском языке:

Не читайте о себе. Начиная с первого текста, всегда читайте вслух. Такой подход улучшает запоминание и произношение слов. Попутно с чтением книги слушайте ее аудиозапись. Прочитали абзац – прослушайте его и запомните правильное произношение слов. Знать все слова – не нужно. Если вы начали читать книгу и вам все понятно, то ее лучше сменить. Около 70% – оптимальное количество знакомых слов в произведении. Остальные 30% изучите в процессе.

Английский язык по фильмам

Все преподаватели рекомендуют смотреть фильмы на английском языке. Так человек учится на практике быстро переводить предложения и формировать свои мысли на иностранном языке.

Кроме этого, фильмы или просто ролики помогают распознавать в потоке речи знакомые слова и даже с начальным уровнем английского понимать суть текста.

Советы, как смотреть фильмы на английском

Посмотрите сначала фильм с переводом или выберите кино с уже знакомым сюжетом. Тогда диалоги будут восприниматься лучше.

Тогда диалоги будут восприниматься лучше. Пользуйтесь английскими субтитрами. Не огорчайтесь, если с первого раза вам не понятно много фраз. Выпишите слова, незнакомые для вас, и сделайте их перевод. Впоследствии просмотрите фильм еще раз.

Не огорчайтесь, если с первого раза вам не понятно много фраз. Выпишите слова, незнакомые для вас, и сделайте их перевод. Впоследствии просмотрите фильм еще раз. По советам полиглотов, нужно ввести за привычку смотреть ролики на английском. Каждый раз воспринимать диалоги из фильма будет легче.

Каждый раз воспринимать диалоги из фильма будет легче. Обращайте внимание на произношение. Если вам сложно понимать быструю речь актеров в фильмах, выберите для начала мультфильмы. К примеру, мультсериал "Свинка Пеппа", или же "В поисках Немо".

Какие фильмы можно посмотреть на английском

"Один дома" (Home Alone)

"Каспер: Дружелюбное привидение" (Casper the Friendly Ghost)

"Красавица и чудовище" (Beauty and the Beast)

"Форест Гамп" (Forrest Gump)

"Сбежавшая невеста" (Runaway Bride)

"Моя большая греческая свадьба" (My Big Fat Greek Wedding)

"Отдых по обмену" (The Holiday)

"Собачья жизнь" (A Dog's Purpose)

Английский язык по песням

Английские песни могут не только улучшить восприятие речи на слух, но и помочь изучать английскую грамматику и расширять словарный запас. Кроме того, песни – это интересный способ выучить английский язык.

Но здесь важно выбрать музыку, которая нравится вам. Характеристики песен для изучения английского языка:

не очень длинная

не очень быстрая (чтобы было легко петь)

содержит повседневный английский (не слишком много новых или сложных слов)

понятная (вы можете легко услышать все слова).

Примеры песен, по которым можно учить английский

При использовании песен для изучения английского языка, вы можете выбрать несколько незнакомых треков в разных жанрах. Это может помочь вам быстро и эффективно выучить новые слова и выражения.

Ниже приведены некоторые примеры полезных песен:

The Cure – Friday I'm In Love (текст этой классической песни 90-х годов идеально подходит для запоминания дней недели на английском языке. Песня также рассказывает о всевозможных эмоциях и самых популярных словах).

The Beatles – Let It Be (эта группа занимает особое место в истории британской музыки, а в их песнях используются слова со всех уголков английского языка).

Адель – Hello (эта медленная песня предлагает ежедневные фразы типа "Как дела?" и "Я надеюсь, что с тобой все в порядке". С этой песней вы запомните все основные фразы, которые там есть).

Еще несколько песен, по которым можно легко выучить английский язык:

HELLOWEEN – "Forever And One (Neverland)";

Michael Jackson – "Black Or White";

Scorpions – "Send Me An Angel";

Metallica – "Nothing Else Matters";

The White Stripes – "We’re Going To Be Friends";

Kansas – "Dust In The Wind".

Также мы хорошо запоминаем песни, которые сопровождаются нашими эмоциями. Чаще всего это саундтреки к популярным и любимым фильмам и сериалам. К примеру:

Joseph Batey — Toss A Coin To Your Witcher (из "Ведьмака");

Celine Dion – My Heart Will Go On (OST из "Титаника");

Faith Hill – There You'll Be (из "Перл Харбора");

Aerosmith – I Don't Want To Miss A Thing (из "Армагеддона");

Roy Orbison — Oh, Pretty Woman (из ленты "Милые обманщицы").

Добавим, очень важно практиковать английский каждый день. Для этого стоит уделить хотя бы 30 минут в день – это будет эффективнее, чем занятия по 2 часа дважды в неделю. Поэтому, учите английский с наслаждением – слушайте музыку, смотрите фильмы и читайте книги на иностранном языке.