Память – одна из важнейших функций человеческого мозга. Без нее невозможно осознавать себя, приобретать опыт, учиться и развиваться. Поэтому память является едва ли не самым важным нашим инструментом, который необходимо развивать и улучшать, и для этого есть немало методов и упражнений, о которых мы вам сегодня расскажем.

Память ребенка, в отличие от памяти взрослых, в основном кратковременна и непроизвольна. То есть ребенок хранит в памяти информацию меньший период времени, чем взрослый, и запоминает в основном непроизвольно – то есть без приложения каких-то усилий и специального формирования образа.

Непроизвольная память не обеспечивает "сплошного запоминания и запоминания целого ряда событий. В памяти остаются лишь некоторые наиболее эмоционально окрашенные моменты. Взрослые же запоминают в основном произвольно, то есть приложив определенные усилия и стараясь запомнить всю необходимую информацию. Долговременная память у взрослых развита гораздо лучше, чем у детей.

Возраст 7-10 лет – это ранний школьный возраст. Его основным признаком является формирование произвольного внимания и произвольной памяти. Для улучшения запоминания ребенку, как и раньше необходима эмоционально окрашенная информация запоминается, а также понимание, для чего именно он запоминает.

В среднем и старшем школьном возрасте стиль запоминания уже напоминает взрослый. Преобладает долгосрочная и произвольная память. Ребенок старается запомнить информацию целенаправленно. Чтобы информация из кратковременной памяти лучше переходила в долговременную, нужно постоянно повторять заученное, выполнять упражнения, направленные на развитие памяти.

Как развивать память ребенка

Самое главное – память нужно постоянно тренировать и стать тренером мозга своего ребенка или, возможно, своего собственного. Развивать и укреплять память ребенка можно в любой момент времени, необязательно это проводить в виде специального занятия. Обязательными условиями является наличие желания у ребенка и составляющая игры в тренировке.

Постоянно повторяйте уже усвоенный материал, пройденные уроки, изученную информацию и вообще все, что предполагает запоминание. Лучше всего запоминается информация, которая уже частично присутствует в нашем мозге. Поэтому если хотите улучшить и развить память – нужно больше заучивать наизусть. Чем больше информации хранится в мозге, тем легче запоминается новое.

Спрашивайте у ребенка, как прошел его день, попросите описать все подробно – во что ребенок играл, что ел на обед или завтрак, во что были одеты ученики или учителя в школе, какую книжку им читали и другую похожую информацию.

Хорошим методом тренировки памяти является использование разнообразных мнемотехник, которые, к тому же, помогают лучше запоминать информацию.

Мнемотехника "цепочка"

Эта техника подходит для запоминания ряда слов, помогает при изучении иностранного языка. Нужно представить каждое слово в виде образа, и затем мысленно присоединить его к следующему слову. Важная деталь – образы должны быть равными по величине.

Мнемотехника "метод Цицерона"

Техника также хорошо подходит для запоминания слов. Каждое слово также связывается с определенным образом, которые после этого необходимо "расставить" в квартире, комнате или на столе. Потом нужно представить привычный маршрут и просто "увидеть" слова-образы. Например: захожу в квартиру – на коврике лежит апельсин, включаю свет – на выключателе приклеен слон и так далее. Все образы также должны быть разной величины.

Мнемотехника для запоминания чисел

Очень хорошо помогает запоминать номера телефонов и другую цифровую информацию. Каждую цифру нужно представить в виде фигурки или какого-то образа. Затем из образов составить цепочку, которая запоминается так же, как и цепочка слов.

Как тренировать память дома: Полезные советы

Для развития памяти необходима комплексная работа, кроме постоянных тренировок памяти:

обеспечьте ребенку полноценное питание. Он должен получать в достаточном количестве витамины, особенно витамины группы В, жирные омега кислоты и магний. Узнайте, какие продукты полезны для мозга.

обеспечьте правильный режим дня. Ребенок должен иметь достаточное количество часов для сна. Сон необходим для восстановления и снятия нервного напряжения, которое может вызвать трудности с запоминанием или воспроизведением информации.

запишите ребенка в спортивную секцию. Спортивные нагрузки помогают работе мозга.

больше гуляйте. Обеспечьте ребенку возможность получения достаточного количества кислорода.

Овладейте с ребенком дыхательной гимнастикой. Это поможет ему научиться контролировать свое тело, снимет лишнее напряжение и увеличит насыщение мозга кислородом.

Играйтесь с ребенком в развивающие игры

Игра в карточки – найди пару

Эта игра проста и хорошо известна, но от этого не становится менее эффективной. Переверните рисунком вниз несколько пар одинаковых карточек, и затем, переворачивая попарно, находите одинаковые. Если перевернуты нечетные карточки, то они снова переворачиваются картинкой к столу. Если открыта верная пара, то она либо убирается или остается лежать открытой на столе.

Нарисуй из памяти

Сперва вы показываете ребенку картинку на несколько секунд. После этого ребенок должен нарисовать изображение из памяти. Картинка необязательно должна быть полноценным изображением, это может быть набор геометрических фигур так или иначе наложенных друг на друга, то есть любое изображение, которое может повторить ребенок.

Игра в слова

Замечательная игра для изучения иностранного языка или для простого запоминания слов. В зависимости от потребности выбираете карточки со словами или изображениями предметов или существ, которые подписаны с оборота. Ребенок читает слово и называет перевод, или же видит картинку и называет слово. Можно совместить и на карточках изобразить и слово, и изображение – это поможет лучше запомнить. Игру можно сделать самостоятельно дома, для этого нужен лишь принтер и набор бумаги. Советуем использовать фотобумагу с возможностью повторного наклеивания или магнитную фотобумагу, которую можно закрепить на холодильнике. Найти качественную бумагу можно вот здесь.

Экспериментируйте

Создавайте игры самостоятельно благодаря домашнему принтеру и набору фотобумаги. Ищите идеи в интернете или придумывайте сами, помогайте ребенку готовить домашнее задание креативно и полезно. Это можно сделать с помощью майндмепа, этакая карта памяти, которая поможет ребенку лучше запомнить информацию и выстроить связи. Для этого нужен большой кусок бумаги или стена, в некоторых случаях подойдут даже дверцы холодильника.

Все важное (даты, известные личности, события, формулы, правила или законы можно напечатать на фотобумаге (можно использовать клейкой или магнитной) и разместить все на стене или дверце холодильника. На бумаге также можно дописать важную информацию, нарисовать стрелки, провести параллели или наглядно изобразить важную информацию.

Главное правило – будьте внимательны к ребенку, участвуйте в процессе и уделяйте этому время, ведь важно часто повторять упражнения и игры для лучшего запоминания.

Еще один полезный совет – привлеките ребенка к созданию игр, пусть он выберет рисунки, напечатайте их вместе и разместите на бумаге или в комнате. Не бойтесь проявлять максимальную креативность, а набор качественной фотобумаги поможет вам в этом.