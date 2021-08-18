В частности, психолог Анжелика Яценко рассказала, что родители должны приучать ребенка быть самостоятельным и сосредоточенным. Это поможет ему лучше адаптироваться в школе.

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Как подготовить ребенка к школе

"Мой ребенок не маленький"

Психолог советует родителям на время "забыть" о том, что их ребенок маленький. В период подготовки к школе нужно давать посильную работу и определенные обязанности на дому.

Например, попросите вашего ребенка поливать цветы. Сделайте акцент на том, что данная работа закреплена лишь за ним, и он является ответственным. Так, ребенок поймет, что такое ответственность и будет помогать.

Спокойная атмосфера дома

Бесспорно начало обучения, особенно для первоклассников, будет довольно стрессовым. Поэтому психолог рекомендует создать дома спокойную атмосферу, которая будет показывать ребенку, что здесь его всегда поддержат и помогут.

Не забывайте, что напряжение, которое будет царить в стенах дома, может повлиять на вашего ребенка. Уют дома – лучший врач для ребенка после посещения школы,
– подчеркивает Анжелика Яценко.

Самооценка ребенка

Эксперт советует чаще хвалить малышей. Например, на детские жалобы о том, что что-то не получается в школе, отвечайте: "Получится обязательно, только нужно еще раз попробовать".

Кроме того, родители должны сами верить в то, что ребенок может все, нужно только помочь. В частности, хвалите словом, улыбкой, лаской и нежностью.

Підготовка дитини до школи
Подготовка ребенка к школе / Фото НУШ

Анжелика Яценко советует не строить взаимоотношения с ребенком на запретах. Вместо этого всегда предлагайте малышам альтернативу. Ведь уважение к ребенку – основа уважительного отношения к учителям и сверстникам.

Распорядок дня

В начале учебного года нужно приучать ребенка просыпаться раньше, чтобы успеть собраться. По словам психолога, следует объяснить ребенку, почему важно собирать портфель и одежду накануне вечером.

Ребенок должен знать четко: во сколько он просыпается, во сколько он должен позавтракать. Это сосредоточит его внимание как в школе, так и дома. Помните, что распорядок дня – это не контроль над ребенком, это помощь правильно распланировать время,
– говорит Яценко.

В то же время после школы психолог советует не заставлять ребенка сразу садиться за выполнение заданий, а лучше позволить ему 1 – 2 часа отдохнуть. Оптимальное время для выполнения домашнего задания – с 15:00 до 17:00.

Кроме того, родители не должны забывать, что каждый ребенок имеет свой индивидуальный темп развития, следовательно и индивидуальный подход к обучению. Поэтому важно создать такие условия, которые бы способствовали развитию способностей и интересов первоклассника.

Позитивный настрой и отношение к ребенку

А психолог Виктория Горбунова рассказала изданию Childdevelop, что важно не принуждать ребенка к занятиям, особенно, если он устал, в плохом настроении или имеет другие планы. Попробуйте организовать все так, чтобы ко времени занятий настроение у ребенка было хорошим, а после обучения также запланируйте что-то интересное и желательно активное", – говорит эксперт.

Психолог отмечает, что родители должны заботиться о том, чтобы ребенок спал достаточно. Ученые доказали, что регулярный режим сна связан с когнитивной деятельностью и может положительно влиять на здоровье на протяжении всей жизни.

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По ее словам, родители также должны позаботиться о положительном настрое.

Так, чтобы сформировать положительные ассоциации с новым учебным годом, важно говорить с детьми о начале обучения и показывать свое позитивное отношение. В частности, обсуждайте с детьми, что хорошего их ждет в новом учебном году – встреча с друзьями, новые интересные знания, взросление и тому подобное.

А еще сделайте так, чтобы все покупки в школу – от ручек до одежды – были ребенку по нраву.

Как удачно начать новый учебный год

Добавим, что психолог Светлана Ройз дала изданию НУШ 15 советов, которые помогут ребенку удачно начать учебный год:

  1. Вернуть или сформировать привычный для школы режим дня.
  2. "Пройтись" по старым знаниям, вспомнить все, что могло забыться за лето.
  3. Для меньших детей закрепить новые навыки самообслуживания (вытереть стол, переодеться, обуться и тому подобное).
  4. Подготовить рабочее место и купить школьные принадлежности (здесь важно дать ребенку возможность самому выбрать ручки, тетради, обложки).
  5. Начать продумывать гардероб, ведь школьной формы нет.
  6. Можно постепенно планировать завтраки, придумать идеи для ланч-боксов и тому подобное.
  7. Можно летом несколько раз пройтись к школе, нарисовать с ребенком дорожную карту.
  8. Если в школу вход разрешен – пройти по коридору, поискать будущий класс, туалет и тому подобное.
  9. Желательно познакомиться или увидеть будущую учительницу / учителя.
  10. Созвониться с одноклассниками, встретиться несколько раз.
  11. Если ребенок боится идти в школу – поговорить и выявить тревогу.
  12. Важно сдать анализы, поговорить с педиатром, какое возможно сопровождение.
  13. Чтобы успокоить детей, можно сделать коллаж из фотографий самых радостных моментов лета.
  14. Можно "отметить" переход с отдыха и лета в рабочую осень (например, отпраздновать тортом, походом или пикником).
  15. Также нужно напомнить ребенку о "правилах трусиков", о том, что никто и никогда не имеет права вторгаться в личное пространство.