В частности, психолог Анжелика Яценко рассказала, что родители должны приучать ребенка быть самостоятельным и сосредоточенным. Это поможет ему лучше адаптироваться в школе.

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Как подготовить ребенка к школе

"Мой ребенок не маленький"

Психолог советует родителям на время "забыть" о том, что их ребенок маленький. В период подготовки к школе нужно давать посильную работу и определенные обязанности на дому.

Например, попросите вашего ребенка поливать цветы. Сделайте акцент на том, что данная работа закреплена лишь за ним, и он является ответственным. Так, ребенок поймет, что такое ответственность и будет помогать.

Спокойная атмосфера дома

Бесспорно начало обучения, особенно для первоклассников, будет довольно стрессовым. Поэтому психолог рекомендует создать дома спокойную атмосферу, которая будет показывать ребенку, что здесь его всегда поддержат и помогут.

Не забывайте, что напряжение, которое будет царить в стенах дома, может повлиять на вашего ребенка. Уют дома – лучший врач для ребенка после посещения школы,

– подчеркивает Анжелика Яценко.

Самооценка ребенка

Эксперт советует чаще хвалить малышей. Например, на детские жалобы о том, что что-то не получается в школе, отвечайте: "Получится обязательно, только нужно еще раз попробовать".

Кроме того, родители должны сами верить в то, что ребенок может все, нужно только помочь. В частности, хвалите словом, улыбкой, лаской и нежностью.



Подготовка ребенка к школе / Фото НУШ

Анжелика Яценко советует не строить взаимоотношения с ребенком на запретах. Вместо этого всегда предлагайте малышам альтернативу. Ведь уважение к ребенку – основа уважительного отношения к учителям и сверстникам.

Распорядок дня

В начале учебного года нужно приучать ребенка просыпаться раньше, чтобы успеть собраться. По словам психолога, следует объяснить ребенку, почему важно собирать портфель и одежду накануне вечером.

Ребенок должен знать четко: во сколько он просыпается, во сколько он должен позавтракать. Это сосредоточит его внимание как в школе, так и дома. Помните, что распорядок дня – это не контроль над ребенком, это помощь правильно распланировать время,

– говорит Яценко.

В то же время после школы психолог советует не заставлять ребенка сразу садиться за выполнение заданий, а лучше позволить ему 1 – 2 часа отдохнуть. Оптимальное время для выполнения домашнего задания – с 15:00 до 17:00.

Кроме того, родители не должны забывать, что каждый ребенок имеет свой индивидуальный темп развития, следовательно и индивидуальный подход к обучению. Поэтому важно создать такие условия, которые бы способствовали развитию способностей и интересов первоклассника.

Позитивный настрой и отношение к ребенку

А психолог Виктория Горбунова рассказала изданию Childdevelop, что важно не принуждать ребенка к занятиям, особенно, если он устал, в плохом настроении или имеет другие планы. Попробуйте организовать все так, чтобы ко времени занятий настроение у ребенка было хорошим, а после обучения также запланируйте что-то интересное и желательно активное", – говорит эксперт.

Психолог отмечает, что родители должны заботиться о том, чтобы ребенок спал достаточно. Ученые доказали, что регулярный режим сна связан с когнитивной деятельностью и может положительно влиять на здоровье на протяжении всей жизни.

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По ее словам, родители также должны позаботиться о положительном настрое.

Так, чтобы сформировать положительные ассоциации с новым учебным годом, важно говорить с детьми о начале обучения и показывать свое позитивное отношение. В частности, обсуждайте с детьми, что хорошего их ждет в новом учебном году – встреча с друзьями, новые интересные знания, взросление и тому подобное.

А еще сделайте так, чтобы все покупки в школу – от ручек до одежды – были ребенку по нраву.

Как удачно начать новый учебный год

Добавим, что психолог Светлана Ройз дала изданию НУШ 15 советов, которые помогут ребенку удачно начать учебный год: