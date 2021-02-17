Обучая детей финансовой грамоте, вы сделаете их будущее успешным и безопасным, утверждают эксперты. И чем раньше родители начнут развивать в своих потомках финансовые навыки, тем быстрее те смогут это использовать.

Источник: 24 канал

Дети легко впитывает всю информацию и сразу начинают ее применять в жизни. Журналисты Учебы 24 при поддержке Canon подготовили несколько советов, как научить детей финансовой грамоте.

К теме: Для экономии или сбережений: что такое финансовая грамотность и как ее достичь

Некоторые считают, что приучать детей к деньгам, покупкам и составлению бюджета следует начинать не раньше, чем с 4 – 5 класса. Но дети любят игры "Монополия" и "Магазин", покупать с родителями игрушки, получать карманные деньги. А именно так и усваиваются финансовые азы.

Когда начинать говорить с детьми о деньгах? Эксперты советуют: как можно раньше! Во многих развитых странах этому учат с детского сада. Например, с малышами можно посчитать, сколько средств нужно, чтобы приготовить пиццу. В процессе игры дети поймут, как пользоваться деньгами, как рассчитать пусть и маленький, но бюджет. Более того: у них сформируется понимание, как получить то, чего хочешь.

Как говорить с детьми о деньгах: советы

Мы подготовили несколько тем, которые стоит затронуть в разговоре с детьми.

Все имеет свою цену

Объясните детям, что следует не просто считать деньги, но и понимать, за что мы их получаем и на что тратим, и почему вещи и услуги стоят именно столько.

К примеру, недостаточно просто поставить перед ребенком тарелку супа – нужно рассказать, из каких ингредиентов он состоит, сколько они стоят и где продаются, что нужно для их выращивания и изготовления.

Такие беседы практикуют в младших классах японских школ. Там с детства приучают ценить чужой труд.

Осваивать финансовые азы дети могут также наблюдая. Потому:

Отправляясь за продуктами, берите с собой детей.

Принимайте финансовые решения в семейном кругу, чтобы дети слышали, почему, например, вы выбрали продукты именно такой, а не более известной марки.

Сравнивайте цены вслух или просите администратора магазина привести различные цены на товары выбранной группы.

Поручайте детям давать деньги кассиру и получать сдачу.

Проверяйте чеки вместе с детьми, чтобы не допустить ошибку.

"Познакомьте" детей с деньгами

Сначала позвольте детям рассматривать монеты, купюры, платежные карточки, держать их в руках. Расскажите, для чего они предназначены. Также говорите с детьми о сбережениях, накоплениях и особенно о том, почему важно экономить деньги и правильно их хранить.



Научите детей обращаться с деньгами / Фото Pinterest

Регулярно подсчитывайте вместе с малышами сбережения. И спрашивайте, как они относятся к тому, чтобы зарабатывать собственные деньги, на что планируют их потратить.

Научите экономить

Посоветуйте ребенку: если писать компактнее, то тетради хватит на дольше. Такие примеры показывают, что экономия – это не всегда разговор о деньгах. Более того: не всегда можно сэкономить, купив дешевую вещь. Объясните, например, что обычные батарейки гораздо дешевле аккумулятора, но скорее садятся и не перезаряжаются.

Разница между "хочется" и "нужно"

Кроме математических подсчетов дети должны уметь делать правильный выбор. Научить выбирать самый умный вариант, можно на примере семейного бюджета. Для начала детворе следует понять, сколько в нем денег и из каких источников они поступили.

Затем расскажите, из чего состоят ежемесячные расходы семьи:

из них обязательные (коммунальные платежи, расходы на проезд, оплата кружков и т.д.);

которые можно варьировать (расходы на продукты, одежду)

которые являются факультативными (развлечения).

После этого составьте план расходов и решите, куда вложить то, что останется. Важно помнить о семейных сбережениях – на ежегодный отдых или дорогую покупку. Это поможет детям лучше понять потребности семьи и усвоить, почему невозможно тратить деньги только на развлечения и вкусности.

А еще устраивайте время от времени "практику": выделите определенную сумму на все ежемесячные расходы и отправляйтесь вместе с детьми за все платить. А если малышня попросит чего-то дополнительного – объясните, как это повлияет на общие расходы.

Важный совет! Для распределения семейного бюджета составьте план доходов и расходов. Все это стоит распечатать, чтобы иметь под рукой (советуем прикрепить это к холодильнику). А для печати используйте принтеры Canon серии MegaTank. Они очень экономичны: себестоимость печати одной страницы А4 составляет всего 46 копеек с учетом бумаги.



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Упражнения, чтобы научить детей финансовой грамотности

Мы подготовили полезные упражнения, которые родители могут выполнять вместе с детьми. Они научат малышей распоряжаться своими деньгами.

Упражнение №1. Список желаний и потребностей

Попросите ребенка записать три своих желания и три потребности. Дайте время обдумать ответы, а потом предложите разделить лист на две колонки и записать отдельно желания и потребности.

Через несколько минут ребенок должен озвучить свой список, а вы прокомментируете, что было сделано правильно, а что можно было бы и не покупать.

Упражнение №2. Карта сердца

Для этого пусть ребенок нарисует на листе бумаги контур сердца. Вместе разделите рисунок на несколько секций разного размера. Попросите малыша заполнить каждую секцию своими желаниями, которые делают его счастливым.

Выясните, какие желания требуют денег, а какие – нет. Так как обычно люди тратят деньги на то, что им очень нужно. Обсудите мечты ребенка.

Упражнение №3. Практика принятия решений

Разработайте игру с правилами – вроде "Монополии". Поиграйте всей семьей. Задача каждого – построить воображаемый город, где будут жилые дома, школа, больница, магазины и тому подобное. Стоимость зданий должна быть разной.

Предварительно подготовьте вопросы на общую эрудицию и символические деньги. В процессе "зарабатывания" денег участники будут "покупать" здания и обустраивать свой город.

Упражнение №4. Составьте бюджет

Практикуйтесь в составлении бюджета по следующей схеме:

определите цель,

очертите сумму для ее достижения,

укажите источники поступления средств,

зафиксируйте основные и сопутствующие расходы.

Все это обязательно делайте вместе с малышами.

Упражнение №5. Как заработать деньги

Попросите ребенка составить список путей, как заработать деньги. Найдите несколько идей и обсудите, сколько денег можно заработать на определенной работе.

На уроках математики можно решать простые финансовые задачи. Например, сколько денег можно заработать, если работать определенное количество часов за определенную плату.

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