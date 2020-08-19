Почти половина детских садов в Украине уже возобновила свою работу с ослаблением карантина в регионах. А уже с 1 сентября сады должны заработать везде, кроме "красной" зоны адаптивного карантина. Как же будут работать учреждения дошкольного образования – читайте в материале.

Мы подготовили для вас рекомендации от МОН и Минздрава о работе детских садов, а также советы от UNISEF. Об этом шла речь на ежегодной Августовской конференции МОН "Образование в условиях пандемии", передает 24 канал.

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По словам образовательных экспертов, сейчас безопасность детей, воспитателей и семей – в приоритете, поэтому важно держать баланс между правилами гигиены, дистанцированием и развитием малышей. Перечень требований к безопасности прост: воспитатели – в масках, дети – без масок.

Как организовать безопасные условия для обучения в детском саду: советы от Минздрава

проводить температурный скрининг для детей и всех работников заведения дошкольного образования;

заведения дошкольного образования; заходить в сад можно только в маске или респираторе, но их можно не использовать детям во время занятий в помещениях;

или респираторе, но их можно не использовать детям во время занятий в помещениях; внутрь учебных помещений нельзя заходить родителям, исключение – сопровождение детей с инвалидностью. И когда родители передают детей в садик, они должны быть в маске;

обеспечить детсад антисептиками и жидким мылом в туалетах;

и жидким мылом в туалетах; на период карантина рекомендуется разработать адаптивный график для прогулок и занятий , ограничить количество детей в группах, предоставлять приоритет активностям на улице и т.д.;

, ограничить количество детей в группах, предоставлять приоритет активностям на улице и т.д.; детей, которые будут иметь признаки острого респираторного заболевания или температуру более 37,2 изолировать в отдельной комнате.

Воспитателям также рекомендуют использовать весь необходимый учебный инвентарь на занятиях, но позаботиться о том, чтобы дети не контактировали с ним. Также надо дистанцировать детей в группе и во время приема пищи.



Папа ведет ребенка в садик 1 сентября / Фото cloudfront

Как проводить обучение в садиках: советы от МОН

В МОН отметили, что решение о возобновлении работы детских садов будут принимать региональные комиссии по вопросам безопасности, а будет зависеть все от статистики заболеваемости в регионе. В "красных" зонах очное обучение запрещено во всех учебных заведениях.



Все сады обязаны создать безопасные условия для воспитанников и работников.



для воспитанников и работников. Учреждения дошкольного образования должны самостоятельно организовать образовательный процесс, ориентируясь на предыдущий опыт, свою работу в прошлом году и имеющиеся рекомендации.



организовать образовательный процесс, ориентируясь на предыдущий опыт, свою работу в прошлом году и имеющиеся рекомендации. Вместе с традиционными формами работы, учебные заведения могут применять инновационные методы . К примеру: "Буккроссинг", "Дерево целей" или "Дерево развития группы" и "Родительский ящик", а также внедрять дистанционные формы общения.



. К примеру: "Буккроссинг", "Дерево целей" или "Дерево развития группы" и "Родительский ящик", а также внедрять дистанционные формы общения. Для общения с родителями стоит внедрять дистанционные формы коммуникации на онлайн-платформах и использовать мобильные приложения.



стоит внедрять дистанционные формы коммуникации на онлайн-платформах и использовать мобильные приложения. Также в садах желательно создать универсальный дизайн и удобное расположение помещений и придомовых территорий.

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Что запрещено использовать и делать в садах:

– мягкие игрушки, коврики с длинным ворсом, многоразовые полотенца;

– заходить в помещение групп в уличной обуви;

– проводить праздники или мероприятия с участием детей из других групп.

Кто должен обеспечить сады защитными масками и антисептиками

Эксперт Директората дошкольного образования Министерства образования и науки Украины Анна Грищенко отметила, что закупить все необходимые средства защиты должен основатель садика.

"Поскольку большинство детских садов в Украине находятся в коммунальной собственности, то о средствах индивидуальной защиты должны позаботиться основатели, родители не должны покупать это за свои средства", – заверила она.

Кто такие основатели садов и школ? По словам экспертов, учредителями садов и школ коммунальной собственности являются городские советы. В школах это обычно районные или областные советы (или отделы или управления образования).

Как восстанавливали работу украинские детсады весной и летом?

Известно, что только 48% украинских детсадов возобновили работу в конце мая в условиях карантина. Остальные – были закрытыми. Почему? Основные причины следующие: неблагоприятная эпидемическая ситуация в регионе и недостаточное количество родителей, которые хотели, чтобы их дети посещали садик.

И только 0,4% руководителей сказали, что садик не работал из-за того, что среди воспитанников или персонала заведения были обнаружены больные COVID-19.

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Почему важно, чтобы детские сады работали? Бесспорно первые 6 лет жизни очень важны для развития ключевых компетенций малыша, влияющих на дальнейшее обучение.

Интересно, что исследования PISA свидетельствует, что дети, которые посещали дошкольные учреждения более года, показывают лучшие результаты по математике в 15-летнем возрасте, чем их сверстники. А те дети, которые не посещали детские сады, имели в три раза больше шансов быть неуспешными в будущем.

Как UNISEF советует воспитателям и родителям поддерживать детей во времена пандемии

Пытаясь защитить детей от болезни, не пугайте их. Сейчас дети нуждаются в безопасной среде, развитии и доброжелательности. Посещение детсада должно означать для ребенка возвращение к более привычному распорядку дня с умным соблюдением правил гигиены. Формы работы с детьми должны быть дружественными, ведь хотя наш мир во многом изменился, дети остаются детьми. Соблюдение физической дистанции между детьми не должно препятствовать социальному взаимодействию между ними, играм, обучающим активностям. Напоминайте детям о мытье рук, мойте руки вместе с ними, приучайте их не трогать лицо и закрываться, когда они кашляют и чихают. Предоставляйте детям информацию о коронавирусе и объясняйте, почему в детсадах надо соблюдать новые правила.



Советы о подготовке ребенка к детскому саду / Инфографика Министерства образования

Добавим, что в.и.о. министра образования и науки Сергей Шкарлет заявил, что дошкольники могут не ходить в садик, если они боятся заболеть COVID-19. Из-за этого их не будут отчислять из заведения, а к родителям не будут применять никаких санкций.