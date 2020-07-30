Главный санитарный врач Виктор Ляшко предоставил временные рекомендации по проведению обучения в учебных заведениях. Они должны обеспечить предотвращение распространения коронавируса среди учителей и школьников.

Эти рекомендации уже утверждены постановлением №42 от 30 июля. Новые правила опубликовала руководительница киевского департамента образования Елена Фиданян на своей странице в фейсбуке.

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Рекомендации Минздрава по обучению с 1 сентября

к работе не будут допускать учителей с температурой более 37,2°C;



более 37,2°C; ученики и работники школ, техникумов, университетов и т. д. должны понимать меры профилактики против COVID-19, а также уметь распознавать симптомы заболевания;



руководитель учреждения должен разработать маршруты и график допуска учеников в школу так, чтобы избежать скопления людей;



учеников в школу так, чтобы избежать скопления людей; учителя перед занятиями будут опрашивать учеников о самочувствии и обследовать на признаки респираторных заболеваний;



если у ученика/ученицы обнаружили симптомы заболевания, его/ее рекомендуют временно изолировать в специально отведенном помещении и проинформировать родителей;



передвигаться и заходить в помещение школы нужно в маске , во время занятий маску можно снять;



, во время занятий маску можно снять; школам необходимо минимизировать перемещения учеников по заведению (проводить все занятия в одном кабинете);



составить расписание так, чтобы занятия в разных классах начинались и заканчивались в разное время ;



; по возможности обеспечить проведение занятий на свежем воздухе ;



; в туалетах должны быть антисептик, жидкое мыло и бумажные полотенца;



проветривать классы после каждого занятия в течение 10 минут;



в течение 10 минут; разместить на территории заведения контейнеры для использованных средств индивидуальной защиты;



работники учебного заведения должны пройти инструктаж о том, как предотвращать распространение коронавирусной инфекции;



при организации питания необходимо обеспечить расстояние между столами не менее 1,5 метра и не более 4 человек за столом ;



; персонал должны обеспечить защитными масками: 1 маска на 3 рабочих часа.

Спрогнозировать эпидемиологическую ситуацию на сентябрь почти невозможно. Однако министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в большинстве городов и районов 1 сентября дети все-таки пойдут в учебные заведения.

В каких регионах ученики смогут пойти в школу?

Украина будет разделена на четыре эпидемиологические зоны: "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную". Учебный процесс не будет восстановлен только на территории "красной" зоны. Об этом сообщила заместитель министра образования и науки Любомира Мандзий.

"Если ваша территория попадет на зеленый, желтый или оранжевый уровень – можете быть уверены, что дети 1 сентября сядут за школьные парты", – рассказала ранее Мандзий.