"Христианская этика" и распределение в обучении



Барышни танцевали на торжественной линейке / Фото – 24 канал, Валентина Полищук

В лицее-интернате № 23 во время линейки играл духовой оркестр. Барышни пускались в пляс, а кадеты маршировали. На первый звонок пришли и представители Украинской православной церкви Московского патриархата. Они благословили детей по случаю начала учебного года.

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Один из этих священников у нас преподает "Христианскую этику", а другой – работает в церкви Петра и Павла (Храм Святых апостолов Петра и Павла УПЦ МП – 24 канал). Она у нас тут рядом расположена,

– сказал Михаил Коваль, заведующий кафедрой военно-патриотического воспитания лицея.



На "первый звонок" пришли и представители УПЦ МП / Фото – 24 канал, Валентина Полищук

1 сентября воспитанники "Кадетского корпуса" приняли участие в квесте "IQ – Независимость", а также посетили уроки, посвященные 30-летию Независимости Украины.

Раньше у нас было желание объединить барышень и кадетов, но все же отказались от этой идеи. Решили, что пусть барышни занимаются более женственными делами. Хотя девушки у нас учатся и стрелять в тире,

– пояснил Михаил Коваль распределение в обучении парней и девушек.



Более 70 первоклассников приняли участие в параде кадетов / Фото – 24 канал, Валентина Полищук

С господином Ковалем соглашается и 15-летний Влад Мамонов, ученик 10-го класса. Он уверен, что парни и девушки должны учиться отдельно, поскольку у последних "не хватает дисциплины". Юноша учится в лицее с 7-го класса и уже мечтает о поступлении в Высшее учебное заведение при Минобороны.

Главное здесь – дисциплина и уровень воспитания. У нас очень дружный коллектив. Мы живем в казарме почти весь год. Только на выходных нам разрешают выходить за пределы территории лицея,

– рассказал об учебе Влад.



Влад Мамонов считает, что девушкам "не хватает дисциплины" / Фото – 24 канал, Валентина Полищук

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13-летняя Светлана Комарова учится в 8 классе. Ей льстит, когда ее называют барышней. Девушка говорит, что ее главная цель – стать леди. По ее словам, в лицее делают все для того, чтобы мечта осуществилась.

Я с раннего детства ходила сюда гулять на площадку. Девочки из этой школы очень помогали моей маме, катали меня на коляске. Они стали примером для меня и я всегда хотела здесь учиться,

– отметила ученица лицея.



Светлана Комарова: "Наша цель – научиться быть леди" / Фото – 24 канал, Валентина Полищук

По ее мнению, "распределение девушек и парней – это большой шаг".

У нас есть уроки по чаепитию, этикету. Мы носим платья, каблуки. Ходим в форме каждый день. Наша цель – научиться быть леди,

– подытожила 8-классница Светлана.

"IQ – Независимость"



Участники команды "Княгини" соревнуются с "Казаками" и "Гетманами" на исторической локации / Фото – 24 канал, Валентина Полищук

После окончания линейки ученики лицея приняли участие в квесте "IQ – Независимость". Они продемонстрировали свои интеллектуальные навыки и физические умения на пяти локациях: исторической, патриотической, танцевальной, спортивной и лингвистической.



Маленькие кадеты не боятся говорить на английском / Фото – 24 канал, Валентина Полищук

На исторической локации команды пытались ответить на вопросы по истории, фольклору, украинскому языку. Учительница истории, Елена Лубушняк, уверяет, что дети с интересом и удовольствием это делают.

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В тире лицея кадеты показывают, как научились стрелять / Фото – 24 канал, Валентина Полищук

На патриотической локации, в тире, кадеты и барышни собирали оружие и стреляли.



Лицеист собирает оружие на патриотической локации / Фото – 24 канал, Валентина Полищук

На танцевальной локации ученики соревновались в конкурсе по народным танцам, а на спортивной – старались преодолеть все препятствия как можно быстрее. На лингвистической же локации лицеисты демонстрировали, как владеют английским.



Ученик лицея-интерната № 23 преодолевает препятствия / Фото – 24 канал, Валентина Полищук

Девушки были привлечены на всех локациях квеста, кроме спортивной. "Не по форме одеты. Сегодня они просто поддерживают парней", – отметил Вадим Щирба, учитель физкультуры.



Девушки были привлечены на всех локациях квеста, кроме спортивной / Фото – 24 канал, Валентина Полищук

В праздничном мероприятии приняли участие и руководители лицея – сотрудники Службы внешней разведки, защитники независимой Украины.